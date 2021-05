20% dos vacinados contra a covid não voltaram para tomar a 2ª dose em Feira

Pelo menos 11 mil pessoas não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a covid 19 dentro do prazo recomendado em Feira de Santana. De acordo com informações da prefeitura da cidade, o número representa 20% do percentual de vacinados com a primeira dose. Na íultima segunda-feira (24), 24, 2 mil pessoas receberam a segunda dose contra a Covid-19 em Feira de Santana.

A prefeitura da cidade alerta que essa ausência prejudica a imunização, atrasa a vacinação de outros interessados e gera aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde. O secretário municipal de Saúde, Marcelo Britto, faz um alerta e pede que as pessoas compareçam para tomar a segunda dose. Segundo ele, o grupo de idosos é o que mais deixa de tomar a vacina completa.

“Quem toma a primeira dose não completa o ciclo vacinal, não está plenamente imunizado. Só a partir da segunda dose que há a cobertura completa da vacina. Os profissionais de saúde possuem essa consciência e completam as duas aplicações, mas o grupo de prioridades está deixando de tomar, o que é muito perigoso”. Ele acrescenta que se o cidadão não comparecer na data marcada, pode receber a segunda dose da vacina outro dia, mas não pode deixar de tomar.

Aplicação da vacina

Idosos a partir de 60 anos podem ser imunizados de segunda a sexta-feira nas Unidades Básicas de Saúde e às terças e quintas em outras 21 Unidades de Saúde da Família (USFs). Eles devem apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

A segunda dose para os trabalhadores de saúde está sendo aplicada na UBS do CSU (Centro Social Urbano), bairro Cidade Nova. Para ser vacinado é necessário comprovar o vínculo de trabalho em uma instituição de saúde.

Os autônomos devem levar uma autodeclaração que comprovem sua atuação na área. Além disso, documentos como identidade original com foto, CPF e comprovante de residência também são essenciais. São considerados trabalhadores da saúde aquelas pessoas que atuam em clínicas, consultórios e entre outros locais que oferecem serviços de saúde.