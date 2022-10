200 kg de maconha são apreendidos em imóvel na região do Cantagalo, em Salvador

Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (31) em um imóvel que servia como laboratório de drogas, na praia do Cantagalo, em Salvador. A Polícia Civil diz que o local era usado por um grupo criminoso que é investigado por envolvimento na morte do investigador Fábio Malvar de Moraes, de 55 anos.

O policial civil foi morto na manhã do último dia 23, durante um tiroteio no bairro da Calçada, na Cidade Baixa. Ele trabalhava no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) e tinha saído do plantão acompanhado de um colega quando notou um trio com comportamento suspeito, na Rua Nila Peçanha. O policial abordou o trio, houve uma troca de tiros e o investigador foi baleado e morto.

Um suspeito de participar do crime foi morto por policiais durante outra troca de tiros na sexta (28), na cidade de Coaraci, no sul da Bahia.

Outros dois homens foram mortos por policiais civis no mesmo dia justamente na região da praia de Cantagalo, em Salvador. A participação deles na morte do investigador da Polícia Civil é investigada.