2020 foi ruim? Astrólogo prevê que 2021 será ano de instabilidade; entenda

2020 não está sendo fácil, mas o ano que se aproxima não será 'um mar de rosas'. O ano de 2021 será caracterizado por instabilidades no âmbito pessoal, do trabalho e das relações afetivas. É o que prevê Brendan Orin, que astrólogo e sacerdote Wiccaniano com uma história de mais de 15 anos de prática. Ele estuda o Tarot e outros oráculos desde meados de 1999.

“2021 será um ano bom para quem conseguir se adaptar. A pandemia e o home office fez a gente aprender a fazer coisas diferentes, se adaptar. Ano que vem adaptações serão ainda mais necessárias no ambiente do trabalho: as pessoas terão que se reinventar para continuar com uma vaga no mercado de trabalho. Isso acontece porque 2021 será um ano de instabilidades", destacou o astrólogo que foi o convidado desta terça-feira (03) do programa Saúde & Bem-Estar apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier no Instagram do jornal CORREIO.

Brendan acredita que, com essas mudanças, “inseguranças vão acontecer” por conta dos posicionamentos de certos planetas. O astrólogo, que atua no Astrocentro Brasil, afirma que em determinadas épocas de 2021, a posição de Saturno cobrará desenvolvimento ético da sociedade; Júpiter, expansão de consciência e mente mais aberta. “Vai ser um ano excelente para juntar coletivos para conseguir coisas, como mutirões online e fora da internet, como juntar a família e construir a casa que quer ter, etc. “Haverá um retorno grande nas redes sociais”, prevê.

Nas redes sociais acontecerão mais instabilidades - para o bem ou para o mal: “será ainda mais um espaço para protestos, revolução”, de acordo com as previsões de Orin. Ele explica que isso acontece por conta da abertura de aquário, que representa inquietação com o status quo. “Vão ter coisas difíceis. A linguagem utilizada nos protestos pode desanimar as pessoas e haverão atitudes impensáveis, pessoas insistentes - o que pode afetar convivência”, diz.

Essa defesa de ideais nessa onda de instabilidade vai exigir que, assim como o trabalhador, “empresas tenham que se reinventar para continuar no mercado de trabalho”, acredita Orin. Além disso, ele espera rupturas sociais (na política, por exemplo) e desastres naturais (grandes acidentes envolvendo tecnologia).

“Para avaliar a influência da astrologia em grandes períodos é levada em consideração a posição planetas transpessoais - sol e lua. Os planetas têm tempos diferentes e a posição deles influencia o dia-a-dia”, explica o sacerdote. Orin não acredita que há balanço no universo - isso significa que o ano de 2021 não será necessariamente bom porque 2020 foi ruim.

Porém, a regência de aquário pode trazer potencialização do lado mais afetivo. E, ainda de acordo com o sacerdote, depois de um ano regido pelo sol, o próximo ano vai ser regido por Vênus - mais tranquilo e harmonioso.

Reveja o programa:

Signos mais afetados

Orin adverte que previsões individuais dependem do mapa astral específico da pessoa e dá previsões mais gerais. O astrólogo diz que aquário, oposto a leão, terá mais facilidade com as mudanças que estão por vir, por conta da insta bilidade, enquanto leoninos ficarão “mais balançados”. Diz ainda que touro terá dificuldade, pois é resistente à mudança e escorpião, por ser intenso. Aquário (progressista, mais adaptável), libra (jeito diplomático, senso de justiça) e gêmeos (mais facilidade com aprendizado) terão características evidenciadas no ano de 2021, o que fará com que passem o ano de forma mais harmoniosa.

E o amor?

Como 2021 será um ano regido por vênus - símbolo do amor -, Orin diz que as pessoas estarão mais carentes, magnéticas. “Um ano para quem está solteiro, namorar e de reconquistas”. O astrólogo explica que os planetas passam por todos os signos. Diz que vênus começa em sagitário e fica mais intenso quando entra em escorpião. Isso garante, segundo ele, um fim de ano em sagitário com aventuras - extraconjugais ou com o casal.

Orin diz que vênus entrará em capricórnio no início de janeiro, até o início de fevereiro, que entrando em aquário, passando por outros planetas, trará grandes questionamentos de relacionamentos. Modelos de relação serão repensados (poliamor; não-monogamia), pois aquário traz “a quebra do padrão”, diz o astrólogo. Daí vênus passará para peixes - signo caseiro, ligado à família - e será um momento de “parar de racionalizar as coisas e vivê-las”.

“Em março, vênus entra em áries até o meio de abril. Aí entra em touro - o que é bom para taurinos e sagitarianos -, período dedicado aos prazeres (transar, comer, dormir), esquentando relacionamentos e trazendo mais química ao casal”, finaliza o sacerdote.

De acordo com Orin, a passagem de outros planetas pelos signos pode influenciar o aspecto das relações amorosas também.

2020 já foi? Mas seus efeitos continuam

De acordo com Orin, as previsões para o ano de 2020 indicavam que seria um ano difícil, que “poderia até ter acontecido uma guerra”. Mas afirma acreditar que em relação à natureza e à astrologia, não existe nada de essencialmente ruim: “maniqueísmo não existe no mundo natural”. Este ano, por exemplo, apesar da pandemia e todas as consequências ruins que esta causou, trouxe um aspecto positivo, na visão do astrólogo: “percebemos que precisamos olhar para pessoas dentro de casa - aconteceram aproximações e separações”, percepções mais claras de relacionamentos. Ele acredita que as pessoas passaram a “perceber o que é realmente importante”.

Esse aspecto foi evidenciado em relações amorosas e conjugais durante a quarentena - intensidade em relacionamentos: separações e casamentos. Segundo Orin, porém, não havia um aspecto específico de vênus - símbolo de questões amorosas - indicando esses extremismos.

Como se preparar para o que há por vir em 2021?

“Pode começar a pensar no social e se abrir para o mundo. Combater preconceitos e, assim, ficar em harmonia”, diz Brendan Orin. E aconselha, por ser um ano de vênus, a fazer um banho com ervas e se conectar com sua energia. Ele recomenda coar pétalas de rosas, canela e baunilha e se banhar com a mistura da cabeça aos pés.



*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier