2021: rendimento domiciliar per capita na Bahia teve a 2ª maior queda do Brasil

Em 2021, o rendimento domiciliar per capita na Bahia (soma dos rendimentos de todas as fontes de cada morador do domicílio dividida pelo total de moradores) ficou em R$ 843. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) divulgada nesta quinta (24) pelo IBGE.

O estado teve uma queda nominal de -12,6%, a segunda maior do Brasil, superando apenas a queda registrada no Ceará (-14,3%). Em termos absolutos, a redução de R$ 122 no rendimento domiciliar per capita médio da Bahia de 2020 (R$ 965) para 2021 (R$ 843) foi a terceira maior, inferior apenas às do Ceará (- R$ 147) e Rondônia (- R$ 146).

Com a queda, a Bahia desceu quatro posições no ranking nacional, indo do 18º rendimento domiciliar per capita em 2020 para o 22º no ano passado.

A Bahia também caiu uma posição no ranking do rendimento domiciliar per capita no Nordeste, de quarto para quinto maior dentre os nove estados da região, superado pela Paraíba.