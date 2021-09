2022 será de celebração para grandes artistas baianos

O ano de 2022 tem tudo para ser de grandes celebrações. A começar pela provável volta da realização do Carnaval de Salvador depois de um ano sem acontecer devido à pandemia. A expectativa é grande. Mas, além disso, a música baiana, em especial, terá motivos de sobra para comemorar. Seis dos seus grandes artistas que tão bem nos representam no mundo vão comemorar datas redondas e nos bastidores já existe uma grande mobilização para que tanta efeméride não passe em branco.



Artistas baianos que vão comemorar datas especiais em 2022

(Foto montagem Eduardo Bastos da equipe do CORREIO)

A começar pelos 80 anos de Gilberto Gil (26 de junho) e Caetano Veloso (7 de agosto). Na sequência, com 70 anos e fôlego de menino puxando blocos e trios, vem Bell Marques (5 de setembro). A turma dos 60 anos será representada por Margareth Menezes (13 de outubro) e Carlinhos Brown (23 de novembro). E, na faixa dos 50 anos, no auge da carreira, Ivete Sangalo (27 de maio). Correndo por fora, tem Durval Lelys, que faz 65 anos (6 de dezembro). Fora do contexto baiano, ainda teremos, comemorando 80 anos, Milton Nascimento (26 de outubro) e Paulinho da Viola (12 de novembro).

Sandra de Sá estreia novo show

A cantora Sandra de Sá, que está bombando nas redes como sendo a provável personagem Girassol no The Masked Singer Brasil, reality apresentado na Globo por Ivete Sangalo, está chegando com novidade. Ela apresenta seu novo espetáculo, Acústico, no dia 1º. de outubro, às 21h, no Grande Teatro Do Palácio Das Artes em BH, com ingressos limitados. Em seguida, deve percorrer o Brasil. Com 40 anos de carreira, ela montou um repertório repleto de canções muito especiais, como Dançando com a Vida, Sozinha, Vale Tudo, Olhos Coloridos, Bye, Bye Tristeza e Soul de Verão. No show, Sandra de Sá será acompanhada pelos músicos Júnior Macedo (guitarra e violão) e Bebeto Sorriso (percussão), dois craques música brasileira.

Sandra de Sá e o personagem Girassol que todos acham que é ela (Foto: Divulgação)

Frejat e Nico Rezende na Caravana Cultural Jorge Salomão

A cidade de Jequié, no sudoeste baiano, vem fazendo bonito em relação aos seus filhos ilustres. Depois de homenagear Waly Salomão com uma live apresentada pelo ator, humorista e cantor Zéu Brito, agora é a vez de outro cidadão jequieense que ganhou o mundo e já nos deixou. É o compositor, escritor e poeta Jorge Salomão, que será lembrado através da live de lançamento da Caravana Cultural que leva seu nome. O evento, comandado por João Brasileiro e os Indomáveis, terá a participação de Roberto Frejat, Nico Rezende e Ana Cecília Costa. O evento acontece neste sábado, às 20h, no canal do Youtube da Prefeitura de Jequié. Jorge Dias Salomão nasceu no dia 3 de novembro de 1946 e morreu em 7 de março de 2020 no Rio de Janeiro. Ele teve composições gravadas por Cássia Eller, Marina Lima, Adriana Calcanhoto e Barão Vermelho.

Jorge Salomão será homenageado (Foto: Claudia Salomão)

Viola de Doze lança 'Patrimônio Samba de Roda'

O grupo Viola de Doze lança neste domingo, em rádios e plataformas digitais, sua nova música de trabalho, Patrimônio Samba de Roda, composta por Silvio Almeida, Juka Maneiro e Nem Cardoso.

TUM-TUM-TUM*

1 - Entre Amigos é o nome da live que o cantor e compositor Zelito Miranda realiza dia 2 de outubro, às 15h, no seu canal no YouTube. Será um show privado com acesso para quem comprar o ingresso em duas opções. Acesso 1 custa R$ 55 (com livro autobiográfico de Zelito Miranda); o acesso 2 custa R$ 40. Compras através do Pix 71 98133-7760, que também é o Zap para envio do comprovante e recebimento do link/ingresso.

2 – No dia 26 de setembro, a partir das 17h, as alas de canto, de dança e os percussionistas do Ilê Aiyê irão se reunir para realizar um show na Semana da Mãe Preta, comemorada desde 1978 pela entidade em homenagem a Mãe Hilda, sacerdotisa do candomblé e por muitos anos dirigente espiritual da entidade. A transmissão acontece pelo canal do bloco no YouTube.

3 – Young Piva lança hoje, a música Bandido Caro. A faixa foi produzida por Dactes e ganhou clipe dirigido por David Campbell e Vulgo JR. O novo single de Piva, uma das vozes soteropolitanas que ascendem no cenário nacional, chega através do selo 999, de Baco Exu do Blues com distribuição para todo o brasil através da Altafonte.