21ª vítima de chuvas na Bahia era jovem que tentou atravessar rio para buscar ajuda

A 21ª vítima fatal das enchentes na Bahia é um rapaz de 19 anos que, no desespero para buscar ajuda para ele e a família, tentou atravessar um rio a nado e se afogou.

Matheus Goes dos Santos morreu na noite da segunda-feira (27) ao tentar atravessar o Rio Itariri, na zona rural de Ilhéus, no sul do estado. As informações foram confirmadas pela assessoria da prefeitura da cidade, nesta terça (28).

De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), as enchentes, que acontecem em mais de 130 municípios, já afetaram até aqui pelo menos 471.786 pessoas.

No total, a chuva já deixou 34.163 desabrigados e 42.929 desalojados, além de 358 feridos.Os municípios com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (2), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2).