28 centros de referência e assistência social serão requalificados em Salvador

Para modernizar os serviços e melhorar o atendimento às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, além de prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social, a prefeitura lançou nesta quinta-feira (13), o programa de requalificação dos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS).

No total, 28 centros serão requalificados até o final do ano, o que possibilitará a abertura de 600 novas vagas para atendimento e assistência especial nas unidades. As requalificações fazem parte do projeto Salvador Social, criado a partir de uma parceria com o Banco Mundial,e o investimento será de cerca de R$ 10 milhões.

As 10 primeiras unidades a passar por um processo de remodelagem serão as de Cajazeiras VIII, Calabetão, Fazenda Grande do Retiro, Bairro da Paz, Federação, Itapuã, Lagoa da Paixão, Nova Esperança/CEASA, Paripe e São Cristóvão. Entre as intervenções, estão a revisão do sistema elétrico e hidrosanitário, requalificação de banheiros, redistribuição de áreas internas, pintura geral, reparos na cobertura, portas, janelas, grades e portões, além de melhorias na comunicação visual e acessibilidade.

Além das melhorias na estrutura física, o programa também vai contemplar melhorias na composição da equipe técnica e na atualização da rede lógica, possibilitando acesso à internet de alta velocidade. O investimento será utilizado também para aquisição de equipamentos de informática e mobiliário. Além disso, haverá mapeamento dos 28 CRAS através do sistema municipal Geosalvador. A tecnologia permitirá que a população obtenha a localização dos centros e serviços, através de buscas pela Internet e aplicativos.

A ordem de serviço para o início das intervenções foi assinado nesta manhã, em Cavazeiras VIII, pelo prefeito ACM Neto. A cerimônia contou ainda com o secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Léo Prates, do vereador Kiki Bispo (PTB) e lideranças do bairro.

Durante a solenidade, o gestor municipal destacou a importância das intervenções para melhoria das instalações.

“Sei que ainda há muito o que fazer para melhorar a condição dos CRAS da nossa cidade, pois o padrão de funcionamento dessas unidades estavam abaixo do que gostaríamos, e é exatamente por esse motivo que venho me dedicando há quatro anos. Estamos acreditando, investindo e o desafio é trabalhar para entregar as unidades no melhor padrão do Brasil”, disse.

Neto destacou ainda a importância da parceria com o Banco Mundial para o financiamento das requalificações. “Esse contrato de financiamento é o mais volumoso em termos de recursos. Ele foi focalizado em três áreas: educação, saúde e assistência social. Para a prefeitura acessar esse recurso, é preciso cumprir metas e estamos cumprindo. Vamos aproveitar esse financiamento para mudar o patamar do trabalho social em Salvador”, completou.

Em seu discurso, Léo Prates disse que o programa seguirá todas as regras de adaptação e abrirá novas vagas de atendimento. “Essas 28 unidades de CRAS serão a porta de entrada da assistência. Ao total, serão 600 novas vagas para o atendimento e assistência especial nas unidades. Todos serão adaptados de acordo com as normas de assistência, que são bastante rígidas. A assistência social da prefeitura é formada por gente que gosta de gente”, disse.

