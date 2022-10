29º Matercon reúne setor de materiais de construção em Guarajuba neste final de semana

Conhecer tendências, estratégias para os novos tempos e aproximar as relações entre o comércio e a indústria de materiais de construção serão as dinâmicas que vão ditar a tônica do 29º Matercon, maior evento do setor de construção da América Latina, que retorna ao modelo presencial após dois anos de suspensão, em decorrência da pandemia. O encontro acontece de hoje a domingo (23), no Resort Vila Galé, em Guarajuba, e deve reunir mais de 1.500 representantes segmento em uma programação que conta com palestras, debates, negócios, networking, esportes, lazer, shows e entretenimento.

O presidente da ACOMAC-BA, Gabriel Novaes, explica que a realização do Matercon neste momento após o boom do setor em função da pandemia será fundamental para entender como o mercado está se comportando além de fortalecer as relações e parcerias entre lojistas em meio ao novo cenário.

“Nosso mercado foi muito favorecido durante a pandemia por conta do aumento da demanda por materiais. Isso fez com que o faturamento aumentasse, mas agora enfrentamos um desafio já que a renda da população não acompanhou o aumento dos preços”, explica.

“Ter o retorno do Matercon neste momento é uma oportunidade de conhecer as tendências e principalmente conectar a indústria e o comércio. Um dos principais trunfos do Matercon sempre foi o networking, e acreditamos que mais uma vez esse objetivo será cumprido, já que a nossa expectativa é de atingir a capacidade máxima”, completa.

Em todo o Brasil, o setor de construção vem se destacando em 2022. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o segmento foi um dos que mais gerou novos postos de trabalho, ficando atrás do setor de prestação de serviços.

De acordo com Gabriel, “a importância de investir no vendedor” será abordada nesta edição da Matercon, seguindo um dos temas mais discutidos da NRF, maior evento varejista do mundo. “A ideia é trazer para o debate o quão fundamental é preparar o vendedor para que ele seja bem relacionado, alinhado aos valores da empresa e preste um atendimento que fidelize o cliente, pois isso faz toda a diferença”, diz.

Na programação estão previstas palestras da jornalista Dora Kramer, o economista Mailson da Nobrega, o consultor Daniel Zanco, a diretora comercial da Rede Bahia, Julina Jozzolino, e o supervisor de mídia e informação da ESPM, Diego Oliveira.

Além das palestras e painéis de debate o evento ainda prevê atividades lúdicas e de integração como dinâmicas esportivas e apresentações musicais de artistas como Alexandre Peixe, Tatau e Batifun.

Matercon 2022 repetirá o sucesso das outras edições com programação variada

Networking

Com o objetivo de aproximar as indústrias dos lojistas, o Matercon deve receber ao longo dos seus três dias de programação representantes de 27 indústrias e 180 lojas de todo o país. Participando mais uma vez do evento, a gerente de Contas - NE/NO da Vedacit, Andréia Stadnik, também tem grandes expectativas para o encontro.

“Para a indústria é um momento muito esperado pois é uma oportunidade de diálogo tanto com os grandes quanto com os pequenos lojistas. Já participei em outras edições e o balanço é sempre positivo pois temos a oportunidade de conectar com nossos clientes de uma forma que nem sempre é possível no dia a dia”, afirma.

O sócio da Bahia Ferro, Christiano Cohim, também demonstrou grandes expectativas em relação à retomada do modelo presencial do evento, principalmente pela possibilidade de interlocução com parceiros de outras partes da Bahia e do Brasil.

“A Bahia é privilegiada por receber um evento de proporção nacional como o Matercon. Nossa expectativa é reencontrar parceiros, principalmente aqueles de projeção nacional que trazem oportunidades de ampliar o nosso leque de negócios, por isso a expectativa é a melhor possível”, comenta.



