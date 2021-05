3 mil vagas para segunda dose da Coronavac esgotam em minutos em Salvador

As 3 mil vagas disponibilizadas pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para o agendamento da 2ª dose da CoronaVac através da plataforma Hora Marcada foram preenchidas em poucos minutos. Algumas pessoas que tentaram acessar o sistema logo cedo tiveram dificuldade para fazer o agendamento.

O sistema abriu o acesso às vagas a partir das 8h desse quarta-feira (12), mas as vagas não foram suficientes para atender toda a demanda, como explica o secretário municipal da Saúde, Leo Prates.

“Nosso problema é estritamente matemático. Temos entorno de 60 mil pessoas com a a segunda dose atrasada em Salvador e o quantitativo que temos no estoque não atende nem 5% desse público. A maneira com que o governo federal tem feito o encaminhamento das doses para capital tem prejudicado o planejamento inicial que tínhamos adotado e gerado angústia e ansiedade para nossa população que precisa ser vacinada”, afirmou.

Nesta quarta-feira (12) não haverá a aplicação da 2ª dose do CoronaVac nos postos por demanda aberta.

Os atendimentos aos indivíduos que fizeram o agendamento nos postos do Hora Marcada para hoje (12) estão confirmados. A Secretaria Municipal da Saúde aguarda o envio de novas doses da CoronaVac para ampliar a segunda aplicação das pessoas que estão com aprazamento atrasado para completar o esquema de imunização.