3 motivos para começar a praticar remo!

Exercício completo e capaz de proporcionar inúmeros benefícios, seja na água do mar, em rios e lagoas ou, até mesmo, na academia, não há dúvidas de que remar é um dos exercícios mais completos da atualidade.

Trata-se de uma atividade capaz de proporcionar, além do total bem-estar físico, aquele prazeroso contato com a natureza que acalma a mente e traz paz interior e autoconfiança ao dia a dia.

Neste artigo te mostraremos mais detalhadamente quais são as principais vantagens dessa prática e, além disso, mostraremos também quais são os cuidados ​necessários para ingressar no mundo do remo!

Vamos lá ?

O Que é o Aparelho de Remo? Tudo que você precisa saber!

Bom, o aparelho de Remo já é muito conhecido no fundo fitness como remada sentada.

Neste caso, como diferencial, esse equipamento tem a finalidade de simular todos os movimentos de remo que são realizados em um bote ou barco sendo excelente para o corpo, já que trabalha com a musculatura do peitoral, do tronco, das costas e dos ombros e também ajuda no condicionamento físico.

Tal aparelho acaba suprindo um enorme necessidade já que não são todos os lugares que contam com um rio ou lago para pescar, e mesmo que eles estejam presentes, é preciso saber como remar para praticar o exercício com segurança, além de ter um barco ou bote, o que não é tão simples.

A grande verdade é que com o aparelho de remo, tudo isso se torna mais fácil, já que ele pode ser instalado em praticamente qualquer espaço aberto, sem os inconvenientes que acompanham a atividade propriamente dita de remar.

Conheça os 3 benefícios do remo para a saúde!

1. Fortalecimento da musculatura

O primeiro grande benefício do remo é, sem dúvidas, o fortalecimento da musculatura.

Neste caso, por ser um esporte que movimenta todos os músculos do corpo, sua prática constante ajuda a fortalecer os membros do corpo, aumenta a resistência física e melhora a saúde das articulações.

A atividade trabalha também pernas, glúteos, costas e abdominais e melhora também a postura. Isso porque para praticar a remada é necessário manter o corpo ereto e os braços e pernas nos lugares indicados, garantindo a eficácia no esporte e uma melhora na postura no dia a dia.

2. Emagrecimento saudável

Sim, o remo ajuda no processo de emagrecimento saudável. Sabia que são cerca de 600 calorias perdidas em uma hora de atividade?

Bom, para as pessoas que desejam perder alguns quilinhos, o remo pode facilitar, principalmente se for associado a uma alimentação saudável.

3. Alivia o estresse

Como você provavelmente já deve saber, ao remar, você precisa estar atento à sua respiração. O que, no final, ajuda no controle do processo respiratório.

Neste caso, ao puxar os remos, você inspira e ao empurrá-los, você solta o ar, ajudando no funcionamento dos pulmões e no transporte do oxigênio as células do corpo.

Tal controle respiratório traz inúmeros benefícios como, por exemplo, alívio do estresse que também é impactado devido ao contato que passamos a ter com a natureza e a liberação da serotonina (hormônio da felicidade) e que diminui os efeitos do estresse causado pela rotina.

E aí? O que achou? O remo é realmente uma atividade muito benéfica tanto para saúde física como mental, não é mesmo?

O que acha de começar e implementar essa atividade na sua lista de treinos?

Lembre-se apenas que antes de começar qualquer exercício físico, assim como o remo, é importante ter uma conversa com um médico de confiança e um personal trainer, assim, os profissionais poderão avaliar o seu quadro e a sua capacidade física, verificando se está apto para a prática do exercício.

No final, esta é a melhor atitude para manter a sua saúde e se exercitar de forma segura!

