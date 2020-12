30 kg de maconha são apreendidos em casa em São Cristóvão

Um imóvel que funcionava como ponto para guardar drogas foi descoberto nesta sexta-feira (11) pela manhã, em São Cristóvão. Trinta tabletes de maconha de 1kg cada foram apreendidos no local pela Rondesp Atlântico, da Polícia Militar.

Equipes da PM que intensificavam o policiamento na Rua Boa Vista do Cepel notaram que algumas pessoas fugiram ao ver a polícia, tomando direção de uma residência. Os PMs então acompanharam as pessoas suspeitas e no local encontraram a droga. Além da maconha, também foi apreendido lá meio quilo de crack.

“Os criminosos conseguiram fugir, mas seguem sendo procurados”, diz o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany Júnior.

A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.