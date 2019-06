300 micro-ônibus vão circular durante greve geral desta sexta (14)

Com greve geral desta sexta-feira (14), aderida pelo Sindicato dos Rodoviários, que já anunciaram que os ônibus não sairão da garagem, a prefeitura autorizou a circulação de 300 micro-ônibus do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC). De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a estratégia foi adotada para suprir a demanda de transporte da população.

Nesta sexta, diversos setores de todo o país entrarão em greve geral para protestar contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Jair Bolsonaro.

Os micro-ônibus vão operar em roteiros específicos da cidade: Avenida Silveira Martins, Castelo Branco, Cajazeiras, Boca da Mata, Suburbana, Orla e Centro, tendo como principais destinos as regiões da Lapa, Ribeira, Iguatemi, Pituba e Itaigara. Por se tratar de uma operação especial, os veículos vão operar com itinerários flexíveis, de acordo com a demanda.

Além disso, a Semob autorizou a circulação de pelo menos 800 veículos do Transporte Escolar e do Transporte Turístico, que terão a função de transportar passageiros na cidade, em caráter especial, com valor da tarifa vigente.

Multa

De acordo com a Semob, a paralisação dos rodoviários nesta sexta ocasionará uma multa por "descumprimento de obrigação essencial dos contratos de concessão". O valor da multa é de R$ 1.120.000,00 por cada dia paralisado, dividido entre as três empresas do Consórcio Integra.

“Os serviços devem estar continuamente disponíveis aos usuários, não podendo ser usado como justificativa greve de trabalhadores, comoções sociais ou protestos públicos que inviabilizem a prestação dos serviços ou reflitam no aumento de custo”, disse a Semob por meio de nota.

Táxis

De acordo com Dênis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), a categoria funcionará normalmente. "Todos os táxis estarão rodando normalmente. Entendemos a importância da greve, de cobrar, mas vamos manter o compromisso com a população".