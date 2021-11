300 mil pessoas estão com 2ª e 3ª doses atrasadas em Salvador

Cerca de 300 mil pessoas estão com a segunda dose e a dose de reforço atrasadas em Salvador. O prefeito Bruno Reis faz um apelo para que essas pessoas concluam o ciclo de imunização.

"São 240 mil pessoas que não voltaram para segunda dose e 60 mil que poderiam ter tomado a dose de reforço e não tomaram. São 300 mil pessoas que poderiam ter voltado pra se vacinar. As pessoas perguntam sobre Carnaval, Réveillon, festas de largo e tudo depende da imunização. Depende dessas pessoas", disse.

O prefeito disse ainda que vai cumprir a orientação do Ministério da Saúde de ampliar o público apto para terceira dose para pessoas acima dos 18 anos, e a redução do intervalo entre a segunda e a terceira dose para cinco meses.

"Nós estamos antecipando ao máximo. A dose de reforço nós estamos aplicando com 5 meses e meio [da segunda dose]. A segunda dose de Pfzier e Oxford estamos aplicando com 8 semanas, com um mês de antecedência. A mudança que vier, eu vou cumprir tudo. Eu quero vacinar".