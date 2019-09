300 pontos de Salvador terão mapa de orientação sobre itinerário de ônibus 

O soteropolitano que nunca contou com a ajuda do pedestre ao lado para se orientar sobre em qual ponto pegar determinada linha de ônibus possivelmente nunca precisou do transporte público. O fato de as 3.402 paradas da capital não oferecerem qualquer tipo de informação sobre linhas e, menos ainda, itinerários, de acordo com o prefeito ACM Neto, motivou a prefeitura a criar um mapa interativo para facilitar a vida do passageiro.

Para começar, os mapas que informam as linhas e todas as localidades pelas quais o ônibus vai passar, além do desenho de cada percurso, serão instalados, a partir desta quarta-feira (4), em locais como as avenidas Lafayete Coutinho (Contorno), Mário Leal Ferreira (Bonocô), Luiz Viana Filho (Paralela), além da Suburbana, ACM, Anita Garibaldi, Juracy Magalhães, Vasco da Gama e região da Sete Portas.

Classificados como os “principais corredores de tráfego”, os locais foram eleitos, de acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), por concentrarem o maior número de usuários do transporte público. Além da informação, vai ser possível, ainda, conferir a previsão de chegada de cada coletivo por meio de QR Code - o que já é possível no app CittaMobi. Até novembro, de acordo com a pasta, 800 mapas devem ser instalados em 300 paradas de ônibus.

“É uma evolução do nosso aplicativo. Então, quem tiver um smartphone e colocar a câmera no QR Code vai conseguir visualizar todos os ônibus que vão passar por aquele ponto. Hoje, é um dos sistemas mais modernos do Brasil e, agora, ganha esse plus, com a possibilidade de as pessoas identificarem suas linhas em qualquer ponto da cidade”, explica Neto.

Os mapas, que distinguem as localidades por cores, são feitos com materiais resistentes à chuva, riscos e incidência de raios solares. Eles serão instalados pelo setor de Equipamentos Urbanos da Semob. O prefeito disse ainda que, além dos soteropolitanos, os turistas também ganham com a novidade, já que “não vão precisar interromper a viagem para perguntar ao motorista sobre o roteiro”.

Operadora de caixa, Cíntia Batista gostou da novidade (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

‘Bem-vindo’

Não que se incomode em pedir ajuda a outra pessoa, mas, para a estudante de Publicidade Clarissa Ribeiro, 29 anos, não saber que ônibus pegar pode significar uma perda de tempo e, em alguns casos, “exposição desnecessária”. “É aquela coisa, se você está em um lugar que costuma frequentar, ótimo, maravilhoso, mas quando é um local totalmente desconhecido é problemático, eu não fico confortável, então o mapa é bem-vindo”, afirma.

A caminho da Barroquinha, a operadora de caixa Cíntia Batista, 32, disse que o principal interesse dela é pelo horário do ônibus. "A gente agora está meio perdido, por causa dos ônibus que saíram de linha. Então, a gente vai poder ficar melhor informado. Eu uso o aplicativo às vezes e tento vir sempre no mesmo horário", conta ela, que estava a caminho do trabalho.

Já a autônoma Aline Pitanga, embora saiba 'de cor' o itinerário dos ônibus que contemplam sua ida até o trabalho, contou que a informação do horário em tempo real, por meio do QR Code, pode ajudar ainda mais. "A espera no ponto acaba colocando a gente em risco. O aplicativo é importante, mas o mapa onde a gente pode ver vai funcionar bem e vai ajudar muito", torce.

Aline Pitanga até sabe o itinerário, mas afirma que a informação do horário vai ajudar

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Segundo o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, o retorno positivo da população é o que interessa à prefeitura. “As pessoas reclamavam muito de não ter as informações sobre as linhas. O mapa dá uma explicação e nossa ideia é melhorar sempre, para atender às necessidades dos usuários”, garante.

Reclamar de ponto de ônibus é o que o técnico em Contabilidade Marcos Costa, 30, diz que não faz mais desde que as paradas da orla do bairro da Boca do Rio, onde mora, foram contempladas pela proteção, o que a prefeitura chama de "abrigo". Segundo o município, dos 3.402 pontos de ônibus da cidade, 2.902 já contam com cobertura que diminui a exposição do pedestre ao sol.

"Nossa, eu sofri horrores com aquilo. Às vezes, me sentia torrando. Quando mudaram isso, já me deixou bem feliz. O ônibus com ar, eu ainda não tive a oportunidade, porque uso mais o metrô atualmente. No entanto, acredito que vai ser muito importante para pessoas que conhecem pouco Salvador, que só circulam por determinadas áreas e ficam perdidas, sem saber o que fazer", pontua ele, ao observar a imagem representativa do mapa.

Mais ar-condicionado

Para quem ainda não foi contemplado pelos ônibus com ar-condicionado nas linhas que costuma usar pode ter a experiência em breve. Além dos 250 em funcionamento desde o início do mês de agosto, outros 70 deles começam a rodar em Salvador, a partir desta quarta-feira (4). O aumento da frota dos coletivos foi anunciado pelo prefeito também nesta terça (3).

Capital ganhou mais 701 ônibus com ar-condicionado (Foto: Max Haack/Secom)

As linhas que receberão os novos 'frescões são': Nova Brasília/Jd. Nova Esperança/Sete de Abril - Pituba; Pau da Lima - Campo Grande/Barra; Cajazeira 11 - Ribeira/ Tancredo Neves - Campo Grande; Marechal Rondon/São Caetano - Brotas; e Mirantes de Periperi - Itaigara.

As que entram em operação, já nesta quarta, no entanto, são Tancredo Neves - Campo Grande; Nova Brasília/Jd. Nova Esperança/Sete de Abril - Pituba, Pau da Lima - Campo Grande/Barra e Cajazeira 11 - Ribeira. Na quinta-feira (5), entram em atividade Mirantes de Periperi - Itaigara. Na próxima terça-feira (10), será a vez da linha Marechal Rondon/São Caetano - Brotas.

Segundo a prefeitura, os ônibus que atendem, atualmente, às linhas citadas serão substituídos por veículos zero quilômetro. Com isso, a gestão municipal garante que Salvador dispõe de um total de 12 linhas com frotas renovadas, considerando as que entraram em operação em agosto. Até 2022, conforme o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmando entre o município, o consórcio Integra e Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA).

“Era um desejo antigo para os moradores da nossa cidade, que é um lugar muito quente. O que eram reclamações da população, se transformaram em elogio sobre os novos ônibus. Ouço relatos de quem diz que agora só entra nos coletivos com um casaco, porque faz frio. É algo que nos deixa muito felizes”, disse Neto.

Ônibus elétricos são testados na capital em principais estações (Foto: Max Haack/Secom/PMS)

Padrão BRT

Quanto aos ônibus elétricos, o prefeito adiantou que está “conversando com potenciais fornecedores” desses veículos e disse que há a expectativa de que façam parte da frota de Salvador e, ainda, que corresponda à quantidade total de veículos que devem operar o BRT, que tem início de operação previsto para janeiro de 2021.

“Eles devem fazer parte da nossa frota, sim. Passaram no teste e, embora seja um veículo mais caro, é menos poluente e vai ao encontro das novas exigências da modernidade, sobretudo, de uma vida mais saudável nos centros urbanos”, afirma Neto, ao destacar a maior capacidade dos “ônibus articulados” quanto ao número de passageiros, 96 sentados e 44 em pé - o dobro dos convencionais.

Fábio Mota também não poupou elogios aos veículos testados. “É nossa intenção para o BRT. Trouxemos para realizarmos testes técnicos nas estações, há cerca de oito dias, para ver como se comportam os raios de giro, porque embora o BRT esteja previsto para daqui a dois anos, as preparações começam bem antes”, que garantiu a durabilidade dos carros.