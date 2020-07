33 funcionários do Mercado Modelo testam positivo para covid-19

Trinta e três funcionários que trabalhariam na reabertura do Mercado Modelo testaram positivo para covid-19 e serão afastados. Ao todo, 365 foram testados.

A informação foi passada pelo prefeito ACM Neto nesta quinta-feira (30), durante a inauguração da nova Praça Cairu. O Mercado Modelo, um dos principais pontos turísticos de Salvador, retoma as atividades hoje. Por enquanto, o local terá limitação de 290 pessoas, com uma pessoa por vez em cada box.



A praça de 32 mil m² teve investimento de R$ 10 milhões na requalificação. "Em condições normais, se não tivéssemos vivendo a pandemia, hoje estaria havendo uma grande festa aqui em Salvador pra celebrar a inauguração", comentou Neto. "Um dos cartões postais mais emblemáticos de nossa capital. Essa praça de alguma forma é um ponto de encontro de soteropolitanos, baianos, brasileiros e pessoas dos quatro cantos do mundo. Não há um turista que venha a Salvador que no seu roteiro não esteja a Praça Cairu", completou.

Essa é uma das cinco praças que fazem parte do projeto de revitalização do Centro Histórico da Fundação Mário Leal Ferreira. Já foram recuperadas as praças da Inglaterra, Marechal Deodoro, o Terreiro de Jesus e agora a Cairu. Agora, falta a Praça Castro Alves.