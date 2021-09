3ª dose: Salvador vacinou apenas 22% do público habilitado para dose extra 

A Prefeitura de Salvador iniciou na última segunda-feira (2), a aplicação da 3ª da vacina contra covid-19 em idosos com mais de 80 anos vacinados há mais de 6 meses. No entanto, a Prefeitura da capital diz que a adesão é considerada baixa.



Dos mais de 17 mil habilitados para receber a dose extra de reforço na capital baiana, pouco mais de 4 mil procuraram os pontos de vacinação para imunização complementar. O número corresponde a apenas 22% do público habilitado para estratégia no município.



A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está utilizando o imunizante da Pfizer para administração da 3ª dose nos idosos. Na primeira etapa da imunização, esse público foi imunizado com a CoronaVac.



De acordo com a médica infectologista, Adielma Nizarala, estudos preliminares revelaram que essa intercambialidade de fabricantes tem assegurado um percentual maior de imunidade nos indivíduos vacinados com as três doses.



“A orientação do Ministério da Saúde é que seja utilizada para a terceira dose o imunizante da Pfizer, preferencialmente, mas também podem ser aplicados os imunobiológicos da Janssen e AstraZeneca. Esse intercambialidade tem demonstrado uma eficácia significativa nos estudos realizados até o momento”, afirmou Adielma.