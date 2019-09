3ª edição da Feira da Casa Própria terá imóveis a partir de R$ 130 mil

Está em busca da casa própria? Caso sim, a oportunidade pode ser agora. Começa nesta sexta-feira (20), a terceira edição da Feira da Casa Própria, que oferece mais de 2 mil imóveis para venda. O evento se até domingo (22), no estacionamento L1 do Shopping da Bahia, e conta com cerca de 15 incorporadoras com opções de imóveis a partir de R$ 130mil.



Entre os imóveis disponíveis, apartamentos, casas e salas comerciais, de todos os tamanhos e estilos, situados em Salvador e Região Metropolitana. Os endereços vão desde os mais populares até áreas nobres da capital baiana. A CAIXA Econômica Federal, patrocinadora do evento, estará na feira como a financiadora exclusiva, oferecendo taxas de juros vantajosas e formas de pagamento flexíveis para quem está em busca de um imóvel.



“Ainda dá para aproveitar barganhas de empreendimentos e conseguir até 15% de redução na negociação final”, revela Roberto Sacramento, diretor da Robsac Serviços – empresa especializada em realização de grandes feiras de negócios, que organiza o evento. Neste ano, a feira estará instalada em uma área total de 1.500m². Além dos stands das incorporadoras, foi preparado um espaço destinado a conversas e palestras com especialistas da CAIXA, profissionais experts em financiamento, uso de FGTS, novas taxas de juros, etc. Nos “Talks”, os consumidores poderão tirar todas suas dúvidas sobre conteúdos relacionados à compra e financiamento de imóveis. Na última edição, o evento, que recebeu mais de 15 mil visitantes.



Opções de Imóveis



O consumidor que estiver interessado em comprar um imóvel terá durante os três dias de evento opções disponíveis que custam entre R$ 130 e R$ 700 mil. Os empreendimentos são das incorporadoras Gráfico, JVF, Kubo, Liz, MRV, Pejota, Sertenge, Queiroz Galvão, Santa Emília, RDL/Inova, DEC e Tenda.



SERVIÇO:

3º Feira da Casa Própria

Data: 20 a 22 de setembro

Horário: 9h às 20h (sexta e sábado) e 12h às 18h (domingo)

Shopping da Bahia

Entrada Gratuita

Organização: Robsac Serviços

Patrocínio: CAIXA Econômica Federal

Realização: Sinduscon-BA e ADEMI/BA