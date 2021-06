3ª etapa de vacinação contra a gripe começa em Salvador; veja público

Novos grupos foram incluídos pela prefeitura de Salvador nesta quarta-feira (9) na terceira e última fase da vacinação contra a influenza, vírus que causa a gripe. Podem se vacinar agora pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais, deficiência permanente, integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, rodoviários, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.

Para ser vacinado, é preciso seguir de segunda a sexta, das 8h às 16h, até um dos 109 postos fixos ou ao drive-thru no Shopping Barra - este último atende somente pessoas com comorbidade, com deficiência e idosos.

Até agora, a campanha teve baixa adesão, diz a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), com apenas 36% do público alvo se imunizando - incluindo aí crianças entre seis meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores e idosos. A situação preocupa, especialmente com a pandemia em momento complicado e taxas de ocupação de leitos na casa de 80% na capital baiana.

“Sabemos que a vacinação é sempre a principal e mais eficaz ação preventiva especialmente para pessoas com maior vulnerabilidade, no caso dos grupos prioritários. Esta é a última fase e o momento para que possamos reverter esses números. Temos a vacina e profissionais esperando para recebê-los, por favor, compareçam”, diz o secretário Leo Prates.

Pessoas que receberam a vacina contra a covid-19 devem respeitar o intervalo de 14 dias para se vacinarem contra a gripe. O mesmo intervalo deve ser seguido por aqueles que receberam a dose contra a gripe e precisam ser imunizados contra o coronavírus.

“Esse prazo de duas semanas é recomendado para que a vacina consiga gerar resultados, com a produção de anticorpos correspondentes aos efeitos de cada imunizante, independente de qual deles foi aplicado primeiro”, explica a médica infectologista da SMS, Adielma Nizarala.