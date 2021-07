3º lote do dia: Bahia recebe mais 81 mil doses de vacina; total passa de 607 mil

Poucas horas depois de receber as 314 mil doses da vacina da Oxford/Astrazeneca/Fiocruz, a Bahia recebeu mais um lote de vacina. O terceiro desta terça (20), já que o primeiro chegou na madrugada, com 79.400 doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca/Covax e 132.400 doses da Coronavac/Butantan.



Desta vez foram mais 81.900 doses de vacinas da Pfizer, totalizando 607.700 doses de vacinas recebidas nesta terça-feira.De acordo com o secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, das doses recebidas nesta terça, as 314 mil da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz e as 132.400 de Coronavac serão para primeiras e segundas doses. Já as 79.400 da Astrazeneca Oxford/Covax e as 81.900 da Pfizer serão apenas para primeiras doses.

Com as remessas desta terça, a Bahia chega ao total de 10.222.380 doses de vacinas recebidas, sendo 3.554.400 da Coronavac, 5.373.050 da Oxford/AstraZeneca, 1.040.130 da Pfizer e 254.800 da Janssen.