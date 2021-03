4 carretas pegam fogo em posto de combustível de Barreiras

Um incêndio atingiu quatro carretas que estavam estacionadas em um posto de combustível, à altura do km 604 da BR-242, na saída de Barreiras, oeste da Bahia. Equipes do 17º Grupamento de Bombeiros Militar atuaram durante toda a madrugada desta segunda-feira (15) para controlar as chamas.

As guarnições chegaram ao local por volta das 00h30 e encontraram os veículos em chamas. Os bombeiros, então, atuaram para evitar a propagação do fogo aos semirreboques, uma vez que os cavalinhos já haviam sido atingidos.

A ocorrência se estendeu até por volta das 7h e reuniu o emprego de várias técnicas, em razão da natureza do incidente. Além de atuar com várias linhas de mangueiras, as equipes precisaram retirar parte da soja de um dos veículos para identificar um dos focos de incêndio.

Não há informações sobre o que causou o incidente, mas a disposição das carretas, que estavam estacionadas uma ao lado da outra, pode ter contribuído para a propagação do fogo a todas elas. Ninguém ficou ferido.