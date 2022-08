4 jovens empreendedores baianos que criaram empresas milionárias, que estão crescendo em todo o Brasil 

1. Filipe Martins (@filipemartins01) | Empresa: Giross (@girossapp)

Filipe Martins (divulgação)

O jovem empreendedor que nasceu em Brumado fundou a Giross, app de delivery com taxas mais baixas para as marcas que atende. O aplicativo já tem em seu portfólio envios de produtos da Arezzo, Drogasil, Subway e Pague Menos, entre muitos outros nomes de peso. A empresa atende 90 cidades e faturou R$ 2 milhões até agora em 2022.

Durante uma palestra da faculdade de engenharia de produção, aos 27 anos, Filipe ouviu o termo “startup” pela primeira vez. Ele ficou encantado com a ideia de usar a inovação para resolver um problema para o público e fundou a startup.

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/filipe-martins-64b803b1/?originalSubdomain=br

2. Anna Luísa Beserra (@annaluisabeserra) | Empresa: Safe Drinking Water For All – SDW

Anna Luisa Beserra (divulgação)

Nascida em Salvador, a cientista e empreendedora social brasileira é apaixonada por saneamento, impacto social e inovação. Especializada em Lideranças de Novos Empreendimentos pelo MIT e reconhecida internacionalmente, ela faz parte do seleto grupo da Forbes Under 30.

A SDW atua em projetos voltados para identificar/revisar as necessidades de saneamento das comunidades rurais mapeadas, imersão em campo para construção de tecnologias sociais e diagnóstico, capacitação, implantação e monitoramento, resultando em um relatório de impacto.

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/annabeserra/?originalSubdomain=br

3. Saville Alves | Empresa: SOLOS

Saville Alves (Tayse Argolo/divulgação)

As jovens Saville e Gabriela são fundadoras da SOLOS, que já acumulou mais de 1,5 milhão em renda e que já retirou 600 toneladas de lixo do ambiente. Saville fez parte da lista de 20 mulheres inovadoras da Forbes Brasil, em seu editorial ForbesAgro.

Comunicadora social, empreendedora e integrante da Câmara de Inovação para a Sustentabilidade de Salvador, Saville tem 30 anos e já acumula em seu currículo, trabalhos com grandes marcas, a exemplo da Braskem, Ambev, Heineken, Nubank, Basf e Sebrae, com atuação em diversos estados do país, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul.

A marca da jovem acaba com as sujeiras de rua pós-feita e é focada no desenvolvimento de ações e projetos que contribuam para a construção de ambientes urbanos resilientes, aplicando princípios da permacultura, criando conexões entre as esferas social, econômica e ambiental. As sócias apostam em um mercado de soluções que sejam sustentáveis e inteligentes na gestão de resíduos.

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/gabriela-tiemy-8138ab120/

4. Camilla Raupp | Empresa: Closet

Camilla Raupp (Arisson Marinho/Arquivo Correio)

Movida por desafios e amante de projetos estratégicos, Camilla é uma Co-Founder da primeira startup sustentável do Brasil para locação de vestidos e acessórios femininos para festa. Ela fez o lançamento da marca junto com a sua sócia, Thais Godinho.

A Closet é uma empresa de compartilhamento de vestidos e acessórios de festas com uma rede colaborativa de clientes, que visa estimular o consumo consciente. São as próprias clientes que levam seus vestidos para aluguel e, em troca, ganham créditos, dinheiro e descontos.

Linkedin:

https://www.linkedin.com/in/camillaraupp/