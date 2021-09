40 kg de maconha são apreendidos em carro de aplicativo no bairro do Comércio

Quarenta quilos de maconha em tabletes e porções foram apreendidos, na tarde de terça-feira (14), com três homens, na ladeira do São Francisco, imediações da avenida Jequitaia, no Comércio. O flagrante ocorreu, após uma equipe do Comando de Policiamento Regional da Capital Central seguir um veículo que fazia manobras suspeitas na região.

Os policiais faziam rondas e suspeitaram de um motorista que demonstrou nervosismo ao perceber as viaturas. Os PMs seguiram o automóvel até a ladeira do São Francisco, onde o condutor, que se identificou como motorista de aplicativo, estacionou em frente a um imóvel. “Dentro do veículo encontramos 36 tabletes de maconha”, contou o tenente Rafael Bittencourt Oliveira, coordenador da guarnição.

O motorista revelou que deixaria o entorpecente, em um imóvel. No local indicado, mais dois homens foram flagrados com 102 porções de maconha prontas para a venda, três balanças, meio tablete da mesma erva e embalagens.

O trio foi encaminhado à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, no Departamento de Repressão e Combate a Crime Organizado (Draco), onde acabaram autuados por tráfico de drogas. “Um dos suspeitos tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo”, destacou o coordenador de Narcóticos, Glauber Uchiyama. Também participaram da ação policiais das 3ª e 16ª Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPMs/Cajazeiras e Comércio).