400 pássaros são resgatados em bagageiro de ônibus na BR-116

(Foto: Divulgação/PRF)

Cerca de 400 pássaros transportados irregularmente foram apreendidos na quinta-feira (5) na BR-116, no município de Jequié, altura do km 677. Policiais rodoviários federais pararam um ônibus para fazer vistoria e acharam os animais no compartimento de bagagens, sendo levados de maneira ilícita e sem autorização ambiental.

Os animais, aproximadamente 200 pintassilgos e 200 coleiros, estavam muito debilitados e eram levados amontoados em quatro gaiolas. Cerca de 30 pássaros já estavam mortos quando a PRF fez a apreensão.

O dono, um homem de 54 anos, disse aos agentes que capturou os pássaros em Ibiúna e Caucaia do Alto, no interior de São Paulo, usando redes e armadilhas. Ele levava os animais para vender em uma feira livre de Feira de Santana, ao custo médio de R$ 35 por pássaro.

O caso foi registrado em um Termo de Constatação de Ocorrência (TCO) por conta da morte, perseguição, caça e venda de espécimes da fauna silvestre e praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais de Lei Ambiental.

Os pássaros foram encaminhados para o Inema de Jequié.