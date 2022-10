42 pacientes aguardam regulação em UPAs e policlínicas de Feira de Santana

Em Feira de Santana, 42 pessoas aguardam por transferência para uma unidade hospitalar até esta quinta-feira, 6. As vagas são disponibilizadas pelo Sistema de Regulação do Governo do Estado. Os pacientes estão distribuídos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e policlínicas municipais.

Na policlínica do Feira X , uma mulher e 92 anos aguarda há 15 dias transferência para tratar um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na mesma unidade, mais 5 pacientes aguardam regulação. Na UPA Mangabeira, um idoso de 75 anos espera há 3 dias uma vaga para receber o tratamento adequado para problemas circulatórios causados pela diabetes.

Do total, 19 pacientes estão na UPA Queimadinha, 11 na UPA Mangabeira e outros 12 distribuídos nas policlínicas municipais Rua Nova (3), Feira X (6) e George Américo (3).

Regulação Estadual

O Sistema de Regulação Estadual é uma ferramenta do Governo do Estado que disponibiliza vagas em unidades públicas hospitalares conforme critério de gravidade e não proximidade, visando a democratização do acesso.

Para isso, o paciente atendido em uma unidade de urgência e emergência é avaliado e submetido a exames laboratoriais ou de imagem, de acordo com as condições clínicas.

Se comprovada a necessidade de assistência hospitalar, os profissionais da unidade solicitam a regulação no sistema para que o paciente tenha a assistência adequada.