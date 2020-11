42,4% dos trabalhadores de Salvador estão na informalidade, diz IBGE

A informalidade no mercado de trabalho seguiu em alta pelo quinto ano seguido em Salvador, chegando a novo recorde, segundo dados de 2019 divulgados nesta quinta-feira (12) pelo IBGE. Segundo a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 2020, 42,4% das pessoas de 14 anos ou mais que trabalhavam na capital no ano passado estavam informais. Isso significa 651 mil trabalhadores.

Foi um crescimento registrado de informais de 5,4% comparando com 2018, quando este número era de 587 mil, ou 40,3% da população ocupada. Houve aumento, portanto, de mais 64 mil trabalhadores informais em um ano. O número atual é o maior da série histórica da PNAD Contínua, que começou em 2012.

Com isso, Salvador subiu no raking da informalidade entre as capitais do Brasil. Passou da 11ª mais alta, em 2018, para 8ª, em 2019. As três líderes da questão são Macapá (56,4%), Belém (55,9%) e Boa Vista (50,2%), todas no norte do Brasil.

Na capital, a taxa de informalidade entre homens (42,1%) e mulheres (42,6%) ficou bem parecida. Também considerando raça a diferença não chega a ser significativa - 42,6% dos brancos ocupados eram informais, frente a 42% dos pretos ou pardos.

São considerados como empregos informais trabalhos sem carteira assinada, incluindo os domésticos, quem trabalha por conta própria ou ajudando familiares e empregadores que não contribuíram para a Previdência.

Apesar do aumento em Salvador, a informalidade na capital ainda ficou menor do que em toda a Bahia. No estado, a proporção de trabalhadores informais não mudou muito - 56,7% em 2018 e 56,6% de 2019, num total de 3,4 milhões de pessoas. Já no Brasil, 41,6% dos trabalhadores eram informais em 2019.

A Bahia ficou em 9º lugar entre as maiores taxas de informalidade entre os estados, uma pequena melhora em relação a 2018, quando ocupava a 7ª posição. O líderes são Pará (67,9%), Maranhão (65,4%) e Piauí (65,1%).

Salário

Em Salvador, os trabalhadores informais receberam em média R% 1.559 por mês em 2019, quase a metade do que receberam os formais (R$ 3.025). Em toda a Bahia, a diferença foi ainda maior. Os informais receberam uma média de R$ 936, valor abaixo do salário mínimo, e os formalizados tiveram salário médio de R$ 2.254.