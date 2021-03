45 idosos e funcionários de asilo em Amargosa testam positivo para coronavírus

33 dos 37 idosos abrigados num asilo no município de Amargosa, a 240km de Salvador, testaram positivo para o coronavírus. O surto também atingiu 8 dos 28 funcionários que trabalham no local. A boa notícia é que todos já foram vacinados, inclusive com a segunda dose do imunizante, aplicado na casa durante o último dia 16 de fevereiro, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde local.

O surto começou a ser percebido no final de semana retrasado, quando no dia 27 de fevereiro dois idosos apresentaram uma série de sintomas. A febre chamou atenção e os dois foram testados - deu positivo.

Isolar os idosos infectados não adiantou. No dia 1º de março, dois dias após a primeira rodada de testagem, a Secretaria de Saúde foi até o local para testar mais idosos e funcionário. Veio o baque: 45 exames positivos ao todo. Apesar do susto com o alto volulme de infectados, todos passam bem e ninguém precisou ser hospitalizado.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Amargosa afirmou que monitora os casos e está prestando toda a assistência aos pacientes, inclusive para os quatro idosos que testaram negativo. Eles estão isolados e passam bem.

Segundo o monitoramento de cobertura vacinal da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), Amargosa recebeu um total de 1.820 doses para a primeira dose e quase 89% já foi aplicada. Para a segunda fase, 880 doses foram distribuídas e 521 já aplicadas - cerca de 60%.