47 funcionários estão com covid após festão de Carlinhos Maia, diz coluna

Quarenta e sete pessoas que trabalharam no Natal da Vila, festa organizada pelo humorista Carlinhos Maia, estão infectadas com a covid-19, segundo informações do colunista Erlan Bastos, do Observatório dos Famosos. Convidados da festa também ficaram doentes, como o ex-BBB Victor Hugo e a influenciadora Mileide Mihaile. Não é possível, contudo, dizer com certeza que todos se contaminaram na festa.

Segundo a coluna, dois desses trabalhadores estão internados em UTI de hospitais. Carlinhos Maia foi muito criticado por fazer uma festa em que se viram muitas cenas de aglomeração e poucas pessoas de máscara. Ele disse que teve autorização do poder de municipal de Penedo, sua cidade natal, para fazer a comemoração. Afirmou ainda seguir todos os protocolos e disse que estava ajudando o setor local de eventos.

A superprodução teve convidados como Ariadna Arantes, Gabi Martins, Gizelly Bicalho, Matheus Mazzafera, Gui Napolitano e Vanessa Giácomo, entre outros. Bastos diz que além dos que anunciaram que ficaram doente, alguns influenciadores que foram na festa estão omitindo o diagnóstico positivo para covid-19, como maneira de evitar novas críticas.

Ainda de acordo com o colunista, nem todos os convidados passaram por testes para detectar a covid-19 e em nenhum momento foi exigido que eles usassem máscaras, proteção orientada para ser usada em todos os momentos fora de casa pela Organização Mundial de Saúde (OMS).