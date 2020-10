4ª parcela do vale-alimentação estudantil será paga no próximo dia 26

Foi confirmado nesta sexta-feira (16) o pagamento de mais uma parcela do vale-alimentação estudantil por parte do governo da Bahia. Essa é a quarta parcela paga.

O pagamento do benefício, que tem como objetivo assegurar a alimentação de alunos e familiares neste período de suspensão das aulas, provocado pela pandemia da covid-19, ocorrerá no próximo dia 26.

De acordo com o secretário da Educação estadual, Jerônimo Rodrigues, todos os estudantes regularmente matriculados na rede estadual de ensino terão direito ao benefício, que é de R$ 55 por parcela.

“Estes recursos que estão sendo destinados ao vale-alimentação estudantil não estavam previstos no orçamento e o Governo do Estado faz mais este esforço, o que ressalta a preocupação e o zelo do governador Rui Costa com os nossos estudantes. As parcelas não equivalem a pagamentos mensais, mas representam uma contribuição alimentar e social importante para os estudantes e suas famílias, além de movimentarem a economia nos 417 municípios baianos”, afirmou.

Para retirar a quarta parcela, o estudante deverá usar o mesmo cartão utilizado anteriormente, com a bandeira Alelo, que é aceito em mais de 18 mil estabelecimentos do estado. O recurso só pode ser gasto em alimentos, como feijão, arroz, macarrão, carne, frango, frutas, verduras, café e leite. A escolha, entre esses produtos, é livre.

Em caso de dúvidas, o estudante pode entrar em contato com a escola onde está matriculado ou através da Ouvidoria, pelo telefone 0800 284 0011, pelo e-mail ouvidoria@educacao.ba.gov ou pelo Fale com a Ouvidoria, disponível no Portal da Educação (institucional.educacao.ba.gov.br/falecomouvidoria).

Para a quarta parcela serão investidos mais R$ 44 milhões, totalizando um investimento total de R$ 176 milhões de recursos próprios do governo.

Testagens

Nesta sexta-feira (16), o governador Rui Costa também informou que, na próxima semana, os estudantes e profissionais de Educação da área da Liberdade também serão submetidos aos testes rápidos para detecção da covid-19.



“Já definimos com os secretários da Fazenda e da Educação o pagamento da ajuda aos estudantes, que corresponde a uma cesta básica. Dia 26 foi o prazo que a empresa de cartão de crédito disponibilizou, por questões técnicas para fazer o pagamento. Portanto, dia 26 o dinheiro estará depositado na conta dos cerca de 750 mil alunos da rede estadual de ensino”, informou o governador.