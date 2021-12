5 alertas sobre respeito nas relações a dois para não confundir mais

Liberdade é saber ao que se prende. Não existe uma relação saudável caso ela não tenha limites combinados entre o casal (seja de amigos ou dentro de um romance). É fundamental lembrar que intimidade é sobre não sentir agonias.

Para tratar desse tema delicado e importante, já deixei aqui na coluna alertas para identificar uma relação abusiva e, hoje, as novas advertências servem como uma extensão do compilado passado. Confira as considerações abaixo e veja mais reflexões nos meus livros ou no Instagram: @vanessabrunt.

1. Respeito não é apenas sobre não fazer com o outro o que não gostaria que fosse feito com você. Ele é sobre isso, mas é também sobre:

• Fazer pelo outro o que gostaria que fosse feito por você.

• Lembrar que existe algo ainda mais importante do que a empatia: a alteridade. Trata-se de entender que não tem como simplesmente "se colocar no lugar do outro", porque os traumas do passado do outro e toda a bagagem de vida é diferente. Respeitar não significa ter que curar essas feridas abertas, mas sim cuidar para não aumentá-las. Responsabilidade afetiva é usar a alteridade e a empatia para entender o outro enquanto segue também com caráter e amor-próprio (sem confundir com egoísmo).

• Manter a palavra, independente do que aconteça, enquanto não avisar ao outro que essas promessas não estão mais válidas.

2. A maior prova da falta de caráter de alguém é tentar justificar as próprias ações desrespeitosas com base nas ações que o outro teve.

A forma com que você ama alguém fala mais sobre você do que sobre a pessoa. A forma com que eu respeito Lucas fala mais sobre mim do que sobre Lucas. Por isso, se ocorrer uma briga, quem tiver caráter vai manter o mesmo respeito até que haja um real rompimento. Fazer questão de que a pessoa mantenha o caráter, o respeito e todas as promessas quando ocorre uma briga entre o casal, não é sobre ciúme, é o basilar (inclusive, nesses momentos estão os melhores testes da vida para analisar se alguém vale a pena).

3. Amar é planejar. Planejar é sempre limpar a janela por querer, e não somente após o embaçar pior da chuva.

4. Fazer questão de que a pessoa não faça com que outra possa interpretar brechas e ousadias não é sobre ciúme, é sobre o mínimo do respeito requerido.

"Ah, mas não foi minha intenção fazer a pessoa ACHAR que eu estava dando bola...": o que importa não é só a sua intenção, mas o seu cuidado com o que pode ser interpretado, independente das suas reais vontades!

5. Na dúvida sobre alguma atitude ser ou não desrespeitosa, você já sabe, sim, que ela estará sendo.

E, para cuidar ainda mais da sua saúde mental dentro das relações, fica o lembrete final em formato de poema:

Gente que não busca autoconhecimento

fere gente que quer ser melhor a cada dia.

Gente que vai e vem não volta

trazendo lições, só volta trazendo

mais covardia.

E pessoas confusas são como um tsunami.

Dizem que o ideal é mergulhar

para passar por elas, mas não vá,

nem que o céu te chame.

Porque, na verdade, o ideal mesmo

é procurar alicerces e se segurar.

Quando elas vierem, busque o

mais distante e alto andar.

Pessoas instáveis não se curam

com estabilidades e nem com travessias.

Falta de casa não se cura com

móveis soltos, só com moradias.

A cura é para quem precisa de terra firme e ar.

A terra só é firme onde não se precisa esperar

pelo fim de um ciclo para respirar.

Gente que nada define não precisa de definição.

A melhor resposta para um papel em branco

é sempre ler a própria razão.