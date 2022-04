5 casas baianas e poéticas que podem ser visitadas 

São diversas as diferentes arquiteturas que as casas baianas podem apresentar. Cores, desenhos e materiais diferenciados deixam claros os fatores históricos e distinguem suas moradas das demais. Alegria e aconchego se misturam com o clima tropical para o interior dos ambientes. Nos tempos atuais, ainda é possível notar excentricidades nas construções – que estão a cada dia mais modernas e inusitadas.

Muitos proprietários colocam em seus lares características marcantes, causando curiosidade por quem passa pelos arredores. Alguns deles se tornam tão ímpares que são abertos para visitação do público.

De casas ufológicas e de arquitetos conceituados até locais que viraram museus e que atraem apaixonados por arte e história, confira ambientes para mergulhar na cultura local:

1. Casa di Vina (Casa de Vinicius de Moraes) | Salvador

Apesar de ser um hotel, este lugar surpreende por trazer pedaços reais da casa em que o poeta Vinicius de Moraes morou na década de 70 e onde compôs a marcante Tarde em Itapuã.

O local é executivo, mas traz outros estilos de quartos na parte histórica da casa, onde Vinicius vivia. É possível, inclusive, ficar na suíte do artista, onde está a rede em que ele escrevia poesias e criava canções.

Casa de Vina, em Itapuã (divulgação)

Mesmo que só os hóspedes tenham acesso à piscina em forma de bumbum, qualquer visitante pode fazer um tour pelo local e pelo memorial onde estão expostos objetos e fotos da época. A sala em que Vinicius e sua esposa Gessy Gesse recebiam seus convidados agora fica misturada dentro de um restaurante focado na culinária mediterrânea, do qual qualquer um pode desfrutar.

No mezanino do espaço, é possível encontrar a máquina de escrever do compositor, decorações no estilo da época, uma mini biblioteca, violão, parede com poesias escritas e muito mais. Um detalhe bacana é que no último sábado de cada mês, o local recebe alguma banda de MPB para um show intimista.

➨ Onde fica: Farol de - R. Flamengo, 44 - Itapuã, 41635-480

➨ Telefone: (71) 3285-7339

➨ Horário de funcionamento (restaurante): de segunda a sexta-feira, das 18h até as 23h30; sábados, das 12h ás 23h30; e domingo, das 12h às 22h

➨ Preço: entre R$ 450 e R$ 290 por noite | Entrada para visitação gratuita

2. Casas de Jorge Amado | Salvador e Ilhéus

Para quem mora na capital baiana, a casa comprada em 1960 com o dinheiro da venda dos direitos do livro Gabriela, Cravo e Canela, pode parecer óbvia, mas para é possível confundir a Fundação Casa de Jorge Amado com ela. Na Casa do Rio Vermelho, como é também conhecida, Jorge morou por anos com a sua esposa Zélia Gattai, que chegou a publicar o livro Casa do Rio Vermelho, em 2002, contando a história vivida pelo casal quando residiu no imóvel.

Logo quando adquirida, a Casa recebeu visitas ilustres, como Glauber Rocha, Pablo Neruda, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Roman Polanski, Jack Nicholson, Sartre e Simone de Beauvoir. Toda essa riqueza é vivida nos diversos ambientes da casa, com seus mais de dois mil metros quadrados, incluindo o jardim onde as cinzas de Jorge e Zélia estão depositadas.

Casa de Jorge Amado em Ilhéus (divulgação)

Repaginada pela Fundação sem a perda da essência, a Casa do Rio Vermelho conta com mais de 30 horas de vídeos e projeções. Ou seja, é impossível conhecer toda a história do imóvel e do casal de escritores em apenas uma visita.

➨ Já para quem passar por Ilhéus, uma viagem no tempo ainda maior pode ser feita. A casa onde o escritor passou parte da infância e adolescência foi construída em estilo neoclássico no final da década de 1920, por seu pai, João Amado Faria. E é ela que fica aberta para visitação no centro da cidade do interior. O palacete ocupa uma área de 600 metros quadrados, com cinco metros de pé direito, piso de jacarandá e azulejos ingleses na varanda.

Dentro do local, restaurado pela prefeitura, existem exposições com roupas, fotos, histórico dos pais e da infância, além de vídeos sobre o escritor. A prefeitura local afirma que a Casa de Cultura oferece aos visitantes a possibilidade de conhecer as experiências vivenciadas pelo escritor até a vida adulta. “Foi onde teve início a vida literária de Jorge Amado”, afirmam.

SERVIÇO | SALVADOR:

➨ Endereço: Rua Alagoinhas no 33, Rio Vermelho.

➨ Contato: (71) 3333-1919.

➨ Horários: de terças a domingos, das 10h às 17h.

➨ Valor: R$ 20 para público em geral e R$ 10 para estudantes e pessoas a partir de 60 anos. Toda quarta-feira a entrada é gratuita.

SERVIÇO | ILHÉUS:

➨ Onde: Em Ilhéus, a 440 km de Salvador; na própria capital.

➨ Endereço: Ilhéus: Casa de Cultura Jorge Amado. Rua Jorge Amado, 21 – Centro.

➨ Contato: Casa de Cultura Jorge Amado: Telefone: (73) 3634-8986.

➨ Horários: Casa de Cultura Jorge Amado: segunda à sexta, das 09h às 18h. Sábados: 09h até 13h.

➨ Valor: R$ 5 para a entrada.

3. Espaços Coworking: como a Oito Imagem | @oitoimagem

Imagine trabalhar mais perto da natureza no momento em que desejar, saindo um pouco do mesmo ambiente de casa. Agora junte essa possibilidade com a chance de ampliar sua cartela de networking. É isso o que a Oito Imagem oferece, unindo espaços para coworking e muitas possibilidades.

Oito Imagem espaço coworking, no Horto Florestal (divulgação)

A piscina pode ser utilizada conforme horários e normas do espaço, mas só a área verde e ampla já faz tudo valer. Por conta da vista para grandes árvores, da vasta varanda e de decorações criativas, o espaço traz os seus tons poéticos próprios.

Para quem deseja visitar uma casa diferente e passar o dia inteiro nela em dia de semana, está aqui a pedida ideal.

➨ Onde: Salvador

➨ Endereço: Rua Dinah Silveira de Queirós, Horto Florestal

➨ Contato: 81 8484-3094

➨ Valor: R$ 15/hora (existem pacotes mensais e mais opções).

4. Casa Hansen Bahia | São Félix

A Casa Museu e Memorial dos Hansen, localizada em São Félix, no recôncavo baiano, é o local em que o artista Karl Heinz Hansen morou com sua esposa, Ilse. O artista alemão, naturalizado brasileiro, estudou arte na Alemanha, além de fazer cinema e literatura. Sua carreira como artista, entretanto, só começou após a Segunda Guerra Mundial. Sua principal técnica era a da xilogravura.

Hansen se identificou tanto com a Bahia que adotou o nome Hansen Bahia. Ele e a esposa se conheceram em 1975, em Cachoeira e São Félix. Para o artista, o visual das cidades lembrava muito Hamburgo, a cidade em que nasceu.

Casa Hansen, em São Félix (Tatiana Azeviche/divulgação)

A Casa Hansen fica localizada na Fazenda Santa Bárbara, que foi comprada pelo artista com o intuito de ter uma visão privilegiada de Cachoeira. Lá, ele construiu seu ateliê. Após sua morte, em 1978 Ilse Hansen doou a Fazenda Santa Bárbara para a Fundação Hansen Bahia.

Além de visitar a Casa Hansen em São Félix, é possível também visitar o Museu Hansen Bahia, em Cachoeira.

SERVIÇO:

➨ Onde: São Félix, a 110 km de Salvador.

➨ Horários: Terça a Sexta: 09h às 12h, 13:30 às 17h. Sábados: 09h às 13h.

➨ Endereço: Ld dos Milagres, s/n (centro) – São Félix

➨ Contato: hansenbahia@uol.com.br | Telefone: (75) 3438-2442 ou 3425-1453.

➨ Valor: entrada gratuita.

5. Centro de Pesquisas Ufológicas | Morro do Chapéu

Morro do Chapéu é uma das cidades que compõem a região da Chapada Diamantina. Famosa por ser local de cachoeiras e trilhas e por ser a cidade das flores, o local também é bastante conhecida por outro fenômeno: o UFO.

Centro de Pesquisas Ufológicas, em Morro do Chapéu (divulgação)

A região da Chapada, na verdade, é uma área bem famosa para aqueles que acreditam em extraterrestres. De acordo com o site UFO, a região tem diversos fenômenos. Alguns deles ocorreram em Morro do Chapéu. Seu Amaral é apenas um de vários moradores que relata ter visto a presença de óvnis na cidade. Assim que se chega em Morro do Chapéu, é possível avistar um enorme disco voador. O dono é Seu Amaral.

Após a experiência ufológica, para tentar entrar em contato os seres, ele e a esposa fizeram sua casa em formato de disco voador, além de terem uma réplica do disco no quintal.

Para aqueles que buscam lugares inusitados, é um ponto interessante a se colocar no roteiro.

SERVIÇO:

➨ Onde: Morro do Chapéu, a 384 km de Salvador.

➨ Endereço: Rua Nova Jerusalém, Morro do Chapéu.

➨ Horários: qualquer horário.

➨ Valor: entrada gratuita.

➨ Contato: procurar por Seu Amaral

EXTRA: A Casa Coaty está em processo de restauração, mas vale o seu Google para que fique por dentro quando a possibilidade de visitação for retomada.