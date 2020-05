5 comédias para morrer de rir na Netflix, Prime Video e HBO

Em meio à avalanche de notícias e ansiedade trazidas pela pandemia do novo coronavírus, parar, sentar e assistir uma série pode ser o que você precisa para relaxar. Melhor ainda se for uma comédia para dar umas boas risadas

Brooklyn Nine-Nine (Netflix)

As aventuras de policiais de uma delegacia de Nova York que começa com a chegada de um novo capitão. Os personagens são carismáticos, o elenco azeitado e há uma sensibilidade ao tratar de assuntos atuais. As seis primeiras temporadas estão disponíveis – a mais recente, a sétima, ainda não está no serviço.





Big Mouth (Netflix)

Animação que trata de maneira muito criativa o período do fim da infância e puberdade de meninos e meninas. Divertida, leve e esperta. Três temporadas disponíveis.

The Office (Prime Video)

Um clássico que vale a pena quem não viu ainda usar o tempo extra da quarentena para assistir – e quem já viu, por que não rever? Adaptada do original britânico, a sitcom foi um dos maiores sucessos da era de ouro da NBC. Ela acompanha os funcionários de uma fábrica de papel. A essência da série são observações e piadas sobre comportamentos de escritório e segura bem o teste do tempo, salvo uma ou outra coisa. Todas as 9 temporadas estão disponíveis.







Parks and Recreation (Prime Video)

Uma equipe que trabalha no departamento de parques de uma pequena cidade americana não parece um mote muito promissor, mas não se deixe enganar. Dos mesmos responsáveis pela versão americana de The Office, a série também é uma sitcom de local de trabalho, mas com mais coração e idealista. As risadas continuam presentes, claro. Todas as sete temporadas estão disponíveis. Durante a quarentena, o elenco se reuniu para fazer um episódio especial (mantendo o isolamento social, a história traz os personagens todos através de videochamada). Esse especial ainda não foi disponibilizado no Brasil.







Veep (HBO)

As trapalhadas de Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), senadora carismática que se torna vice-presidente dos EUA. A série é uma sátira política com altíssimo índice de piadas por minuto e é sempre bom lembrar que Louis-Dreyfus é um gênio da comédia. O seriado terminou no ano passado, mas as sete temporadas estão disponíveis no HBO Go.