5 destinos para curtir o São João na Bahia gastando a partir de R$ 350

Amargosa, Cruz das Almas, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus e Ibicuí. Você pode nunca ter pisado em uma dessas cidades baianas, mas, com certeza, sabe que elas são conhecidas pelas festas juninas. Tem quem seja apaixonado pela muvuca dessas cidades, mas há também quem prefira um São João à moda antiga. Para aqueles que querem curtir os festejos longe da agonia, o CORREIO reuniu dicas para ajudar no planejamento da viagem. Saindo de Salvador, tem opção de diversão com passagem e hospedagem a partir de R$ 350 por pessoa.

Thainara Oliveira, de 23 anos, mora em Salvador, mas já passou São João em cidades famosas pela festa e relata o que viu. “Tem boas festas, com grandes atrações, mas, por reunir muita gente, tudo fica mais caro e, às vezes, acaba tendo briga, roubo e uma disputa para conseguir lugar para estacionar”.

Ela é uma das amantes daquele São João mais tranquilo, com fogueira na porta de casa e família reunida. “É um festejo muito gostoso que carrega uma bagagem cultural muito rica. Eu tenho diversas lembranças boas de infância, daquele clima de interior de receber as pessoas em casa com mesa farta e jogar conversa fora”, diz.

Stefanny Lima, de 21 anos, mora em Santa Luz e conta que já passou os festejos por lá e também em Valente, cidade vizinha. “É o grande evento do ano para as cidades do interior. Desde criança via guerra de espada, ficava soltando fogos com os amiguinhos da rua”, diz. Este ano, em busca de mais movimento no São João, mas ainda assim em cidades não tão badaladas, ela pretende ir para Petrolina ou Cachoeira.

“Eu escolhi esses locais porque não vão estar tão cheios, vão ter boas atrações e também pelo fato de ter amigos e familiares que moram por lá, já abate o valor da hospedagem. Ainda tem o gasto com transporte, que eu pretendo pagar até R$150 cada trecho de ônibus”, acrescenta.

Já a fisioterapeuta Nadja Queiroz, de 59 anos, vai passar o período em um hotel em Mata de São João em busca de festejos mais tranquilos. Ela já passou o São João em Campina Grande, na Paraíba, mas conta que, quando os shows mais cheios começaram, ela foi embora. “Prefiro aquelas festas na praça, algo mais calmo. Este ano, escolhi ir para Mata de São João. Vou com a família e vamos ficar em um hotel fazenda. Optei por esse local porque tem a ver com o São João e porque lá, no próprio hotel, vai ter programação de festa com forró e comidas típicas”, explica.

A estudante Sabrina dos Santos, de 22 anos, vai fazer diferente. Não vai para hotel, nem casa de parentes e amigos e muito menos alugar casa. A opção que encontrou foi o bate-volta com a namorada e uma amiga. Sabrina é de Itaberaba, mas resolveu passar o São João mesmo em Iaçu, cidade vizinha. “Não podia deixar passar em branco, seria até pecado!”, brinca.

A estudante conta que uma van vai levar e trazer os moradores da cidade. “Para mim está ótimo porque, como é perto, eu não gasto muito e posso ir de bate-volta. Eu realmente gosto do São João das cidades pequenas porque as tradições são mantidas”.

Confira 5 lugares mais tranquilos para curtir o São João:

Eunápolis

Por lá tem o São Pedro e o São João. A primeira parte acontece entre 15 e 26 de junho. Já a partir do dia 29, tem o Pedrão, uma das maiores festas de São Pedro do nordeste. Entre as atrações estão Zezé Di Camargo e Luciano, João Gomes, Bell Marques, Wesley Safadão.

Tempo de viagem partindo de Salvador:

Carro: 10 horas

Ônibus: 13 horas

Gastos:

Combustível (gasolina): R$800

Passagem de ônibus (ida e volta): R$360

Hospedagem (23 a 26 de junho):

Hotel (2 pessoas): R$495

Aluguel de casa (10 pessoas): R$3.240

Camaçari

Os festejos serão nos dias 23 e 24 em: Vila de Abrantes, Jauá, Areias, Arembepe, Caminho do Mar e Monte Gordo. As atrações ainda não foram divulgadas.

Tempo de viagem partindo de Salvador:

Carro: 50 minutos

Ônibus: 1 hora e 20 minutos

Gastos:

Combustível (gasolina): R$65

Passagem de ônibus (ida e volta): R$20

Hospedagem (23 a 26 de junho):

Hotel (2 pessoas): R$690

Aluguel de casa (8 pessoas): R$3.230

Porto Seguro

O São João acontece de 11 de junho a 2 de julho. Entre artistas e bandas confirmadas estão: Elba Ramalho, João Gomes, Adelmario Coelho, Amado Batista, Sinho Ferrari entre outros.

Tempo de viagem partindo de Salvador:

Carro: 10 horas e 30 minutos

Ônibus: 12 horas e 30 minutos

Gastos:

Combustível (gasolina): R$890

Passagem de ônibus (ida e volta): R$540

Hospedagem (23 a 26 de junho):

Hotel (2 pessoas): R$275

Aluguel de casa (10 pessoas): R$2.499

Mata de São João

As atrações do São João da Mata irão se apresentar entre os dias 23 e 26 de junho. Estão confirmados nomes como Xand Avião, Limão com Mel e Dorgival Dantas.

Tempo de viagem partindo de Salvador:

Carro: 1 hora

Ônibus: 1 hora e 45 minutos

Gastos:

Combustível (gasolina): R$80

Passagem de ônibus (ida e volta): R$20

Hospedagem (23 a 26 de junho):

Hotel (2 pessoas): R$760

Aluguel de casa (10 pessoas): R$: 3.017

Jequié

A festa acontece do dia 14 ao dia 26 de junho. A lista divulgada das atrações conta com nomes como Cacau com Leite, Chambinho do Acordeon, Edu e Maraial, Felipe Araújo, Luiz Caldas e Maiara e Maraísa.

Tempo de viagem partindo de Salvador:

Carro: 5 horas e 30 minutos

Ônibus: 6 horas e 30 minutos

Gastos:

Combustível (gasolina): R$460

Passagem de ônibus (ida e volta): R$200

Hospedagem (23 a 26 de junho):

Hotel (2 pessoas): R$900

Aluguel de casa (8 pessoas): R$1.917



