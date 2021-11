5 dicas de cuidado para descolorir cabelos crespos

Loiro pivete, vermelhão, arco-íris, oncinha. Dá pra fazer tudo isso em cabelos crespos, viu, bebê? Logicamente, é preciso ter alguns cuidados para que o processo não danifique suas madeixas. E sabia que existe uma profissional especializada nessa técnica? São os coloristas.

Baiana, Ivete Alves (@vulgoivas, no Instagram) é um exemplo desse tipo de profissional e passou 5 dicas preciosas para descolorir os cabelos numa boa, sem passar vexame com eventuais ressecamentos e quebra de fios. Confira a lista abaixo.

1. Faça Cronograma Capilar

Uma das principais reclamações do cabelo colorido é o ressecamento. Isso porque o processo de coloração envolve também o processo de descoloração. Os pigmentos de cor do cabelo são retirados para que ele possa receber uma nova cor. Para que o processo de descoloração tenha o efeito desejado, eleva-se muito o ph do fio. Isso faz com que as cutículas da fibra capilar se abram completamente, deixando fugir a hidratação. E, então, o cabelo se torna ressecado e sem brilho. Além disso, a coloração por si só é um procedimento agressivo que age na estrutura do fio.

Logo é super importante seguir um cronograma capilar, manter uma rotina de cuidados que vai recuperar e manter a saúde dos fios coloridos. Somente a combinação da hidratação, nutrição e reconstrução vai evitar o ressecamento, devolver a umidade, nutrientes e massa capilar que fio precisa para o cabelo ficar belo e poderoso.

Também é importante diminuir a quantidade de lavagens para evitar que a cor saia na lavagem, tente manter uma rotina de lavagem de 2 a 3 vezes na semana.

Dica de calendário de cronograma capilar elaborado pela colorista Ivete Alves

2. Use produtos específicos para cabelos coloridos

É lógico que você pode utilizar shampoo e condicionador para cabelos crespos normalmente, ele não vai falhar em deixar o cabelo hidratado e com brilho. Porém, os produtos para cabelos coloridos protegem a cor em cada lavagem, pois agem diretamente na coloração do cabelo, evitando a oxidação dos pigmentos e consequentemente o desbotamento. E o matizador para as loiras é indispensável.

3. Procure um bom shampoo

Os shampoos com sulfato podem desbotar o fio mais rapidamente. Isso porque esse tipo de shampoo abre as cutículas do cabelo para remover as impurezas ali presentes e, devido às substâncias presentes em sua composição, pode remover tanto a hidratação e oxidar os pigmentos presentes no fio causando o desbotamento. Já os shampoos de limpeza profunda, como os anti-caspa e anti-resíduos, possuem um ph ácido que fazem com que as cutículas dos fios se abram e a cor desbote. Para o caso de cabelos oleosos, o shampoo à seco é uma boa opção, outra também válida são os shampoos sem sal.

Emilly Alves (@millyalvexx) fotografada por Lu Helena (@lu_helena) (Foto: Lu Helena) Mari BZE (@maribze) fotografada por Talita Ramos (@tale35mm) (Foto: Talita Ramos) Aíla Oliveira (@pivetona) fotografada por Maiara Cerqueira (@maiara.cerqueira) (Foto: Maiara Cerqueira) Pedro (@boypaloso) fotografado por Talita Ramos (@tale35mm) (Foto: Talita Ramos)

4. Evite água do mar e banho de piscina

É super importante evitar mergulhar no mar e na piscina, principalmente nos primiros dias após a coloração. O sal e o cloro se acumulam na fibra capilar e podem aumentar o desbotamento. Quando mergulhar, lembre-se de enxaguar os fios imediatamente em água limpa para evitar o acúmulo de resíduos.

5. Cuidado com o calor (água quente, sol, secador, chapinha, baby liss)

O cabelo crespo já é naturalmente ressecado, colorido então, devido a perda de hidratação durante o processo de coloração, fica muito mais. Então, quando expomos o cabelo ao calor com frequência fazemos com que ele perca ainda mais umidade. Portanto deve se evitar de lavar em água quente e de utilizar ferramentas de calor, como secador, chapinha e bayliss. A água quente dilata a cutícula dos fios, deixando-os mais ressecados e acelera o desbotamento da cor, é recomendavel lavar o cabelo com água morna ou, de preferência, fria.

Tente reduzir o uso de ferramentas de calor, mas se optar por alguma delas é muito importante sempre utilizar utilizar um protetor térmico para amenizar a ação do calor na fibra capilar.

No caso da exposição solar, utilize um protetor solar para os cabelos, ou opte por uma linha de produtos capilares que contam com fatores de proteção solar.

E não esqueça de fazer sua manutenão, da cor da raiz e tabém daqueles fios desbotados e opacos. Você também pode optar por um banho de brilho, que além de tratar, deixa os cabelos com uma cor mais intensa e brilhante.

