5 dicas para Iniciantes criarem vídeo para Youtube

O YouTube é uma plataforma conhecida no mundo inteiro e que alcança milhões de pessoas diariamente. As estatísticas apontam que em média, 1 bilhão de horas de conteúdo são consumidas todos os dias na plataforma.

Ter um canal no YouTube é uma forma eficaz de divulgar sua empresa, trabalho ou sua carreira como influenciador digital, comediante ou qualquer outra profissão.

Mesmo diante deste cenário repleto de conteúdos e cheio de influenciadores consolidados no mercado digital, ainda tem espaço para todos, desde que saibam utilizar as ferramentas corretamente.

Mas e agora, como eu faço um vídeo para o YouTube?

O processo de criação é bem simples. Basta ter uma conta no Google e fazer o login na rede de vídeos.

É muito importante ser criativo na hora de decidir o nome para o seu canal, escolhendo algo que tenha relação com seu conteúdo e pesquise se já não está sendo utilizado em outros canais.

Um nome diferente é o que vai garantir sua originalidade e fazer com que as pessoas conheçam você.

Após definir seu conteúdo e criar um canal, um passo importante antes de começar a gravar é escolher um editor de vídeos para YouTube online e com ferramentas criativas para utilização. Depois da câmera, ele vai ser o seu melhor amigo na jornada de criação. Câmera ou smartphone na mão e acompanhe abaixo atentamente.

Escolha o seu cenário

Dê preferência por locais com boa iluminação e que sejam calmos e silenciosos, onde você também tenha liberdade de decorar do seu jeito, caso os vídeos não aconteçam em campo aberto, como na rua. Estude bons ângulos e utilize um tripé para manter a imagem estável. Não se esqueça de gravar seu vídeo na posição horizontal.

Planeje seu conteúdo

Antes de começar a gravar, pesquise sobre o conteúdo que será apresentado. Faça tópicos e crie uma linha do tempo entre eles, assim você não

precisa improvisar e nem correrá o risco de se perder ou repetir algo que já foi falado. Mesmo que você já seja expert no assunto, vale uma pesquisa mais atualizada sobre o tema e relembrar informações importantes que enriqueçam o seu material.

Crie um bom título

O título do vídeo é um dos principais caminhos do público até você. Escolha um que realmente tenha a ver com o conteúdo produzido. É muito importante que nos primeiros segundos do vídeo você faça uma introdução do tema enfatizando as informações que constam no título, abordando o assunto para manter seu público interessado.

Utilize um editor de vídeos para o YouTube

Existem editores de vídeo com muitas funções específicas para a plataforma, como templates prontos para miniaturas, tamanho de vídeo ideal e transações mais usadas em diversos temas. Graças a essa ferramenta é possível também fazer correções, como eliminar ruídos que atrapalham a qualidade do som, cortar ou adicionar alguma cena ou adicionar efeitos sonoros e visuais, deixando seu vídeo mais profissional.

Seja original

O seu tema pode ser o mesmo que o de outros mas a sua visão sobre o assunto é o que o torna o conteúdo diferente. Seja original e fale baseado em suas experiências e perspectivas, e métodos próprios de resoluções, se for o caso.

Bônus - Não se esqueça de olhar a bateria e a disponibilidade do armazenamento do aparelho que você vai usar, assim você não corre o risco de interromper a gravação e perder seu material.

Compartilhe o seu vídeo nas redes sociais e com seus amigos, peça sugestões de conteúdos que as pessoas gostariam de assistir. Assim você garante seus próximos vídeos, além de abordar temas pelos quais seu público se interessa.

Agora você está pronto para começar a gravar! Aproveite a caminhada até o sucesso e lembre-se que é um processo de bastante dedicação e aprendizado. Boa sorte!

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.