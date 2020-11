5 dicas para passar mais confiança e ampliar seu poder de convencimento

1. Dicas para cuidar da sua postura



Ao modificar a sua postura corporal, a sua mente pode receber o comando de que está em segurança, o que colabora para a sua autoconfiança como um todo. A palestra da pesquisadora Amy Cuddy no Ted Talks explica mais sobre o tema.



E, para colaborar com esse processo, trouxe algumas dicas basilares da comunicação para que possa trabalhar na postura ideal durante os diálogos. Confira:



• Nada de inquietude: atenção para os batuques, pés balançando, mãos muito soltas e dedos passando pelo cabelo ou em outros objetos. O ideal é gesticular com as mãos (sem exageros) para mostrar que tem controle de si e do seu espaço. De preferência, fale com a palma da mão aberta e mantenha os dedos juntos. Quando não estiver gesticulando, deixe as mãos de forma visível – em cima da mesa, por exemplo. Exiba a segurança de que sabe o que quer fazer.



• Preste atenção ao que seu rosto diz: demonstrar empatia também é uma forma de exibir confiança. Assim, o receptor será tendenciado a prestar mais atenção em cada ato seu, já que vai se sentindo acolhido e passará a ficar mais atento ao momento. Portanto, cuidado com o que as suas expressões faciais transmitem. Se está ouvindo algo triste, demonstre a sua emoção sobre o caso mudando a expressão de acordo com o que está sendo dito pela outra pessoa. Você pode franzir a testa nesse caso, por exemplo.



• Ombros: distribua o peso igualmente sobre as duas pernas. Mantenha os ombros para trás.



• Olhar e queixo: mantenha seu queixo para cima, sem exageros. E não desvie o olhar. Uma técnica é imaginar um triângulo invertido no rosto da pessoa com a qual está falando, assim é possível variar o foco entre boca, olho esquerdo e olho direito.



• Sorria: o sorriso é um gesto poderoso para exibir a sua confiança. Afinal, de você está tranquilo e, logo, confiante, por que estaria de cara fechada?



• Não cruze os braços ou as pernas: essas são posições defensivas, atos clássicos feitos por pessoas que estão desconfortáveis em alguma situação. O mesmo ocorre quando deixamos as mãos cruzadas ou pressionando o peso no quadril.



2. Foque em gravar bem o início do que vai falar, corte maneirismos e confira dicas para cuidar da entonação



A sua entonação pode ser, em diversos momentos, mais importante do que a sua própria afirmação, ainda que leve os dados necessários e faça uma apresentação impecável. Portanto, é fundamental elaborar bem o que estará transmitindo através do tom da sua voz.



Observe em quais palavras está dando destaque. Por exemplo: se você está falando sobre comer bananas e quer destacar que é importante comer pela manhã, você vai ampliar a entonação no horário referido. A fala seria: "É fundamental comer bananas PELA MANHÃ". Não precisa do grito, mas sim de uma força maior da voz no momento da palavra necessária.



Outro ponto basilar é analisar o contexto no qual está inserido e observar o tipo de emoção que vai transmitir nas suas frases. Se a sua reunião é sobre inovação, o seu público pode estar buscando algo para cima, com alguém animado no comando. Logo, o ideal é iniciar com exemplos firmes e uma entonação que passe alegria, empolgação. Porém, se for uma reunião sobre como lidar com uma crise financeira, por exemplo, o tom de seriedade e a voz em um nível mais uniforme precisam estar presentes.



• Para ter um bom suporte e lidar melhor com o que precisa destacar na sua fala, o ideal é começar a sua apresentação com o máximo de confiança possível. E, para tanto, gravar bem o início dela pode ser a melhor pedida. Assim, o resto pode fluir com maior facilidade. Ou seja, se estiver com o tempo apertado, dê uma atenção maior ao treinamento do momento inicial.



• Também é importante cortar maneirismos da sua fala. evite terminar suas sentenças com "né?" ou inserir pausas com "...é...", por exemplo. Treine apresentando algo para amigos e familiares e pergunte se eles perceberem detalhes assim a serem melhorados, já que, por vezes, quando nós mesmos tentamos encontrar essas manias, não percebemos (por já estarmos 'viciados' e acostumados demais).



3. Use Marketing Olfativo e ative mais emoções com detalhes no ambiente



Provocar sentidos no outro para despertar lembranças e sentimentos é uma das melhores formas de atingir o subconsciente alheio e, por fim, convencer melhor. Se você está querendo vender uma casa, por exemplo, assar biscoitos ou fazer um bolo e deixar o cheiro no local é uma forma de lembrar as pessoas de uma casa confortável, aconchegante, familiar... logo, de um lugar feliz. Assim, ficará mais fácil de fazer com que ela deseje sentir essa felicidade por mais tempo, querendo ficar com o imóvel.



E não é apenas o cheiro que pode colaborar para que desperte as emoções corretas. Além do perfume ideal, é interessante cuidar, ainda, das cores, da sonoridade e da embalagem de um produto. Se estiver apresentando sobre criatividade, estude as emoções que podem ser aguçadas por cada cor e utilize as que mais geram empolgação e alerta nas pessoas.



4. Seja objetivo, use muitos exemplos e gere ações/interações no momento (com exercícios, por exemplo)



Mesmo se estiver falando com uma pessoa que tende a ser mais prolixa, busque manter as suas respostas objetivas e claras, na medida do possível. Assim, a sensação de que sabe fazer um trabalho funcional continuará na interpretação de quem está ouvindo. Se estiver em uma conversa de WhatsApp, por exemplo, mesmo que a pessoa envie áudios longos, mantenha os seus mais diretos ou digite.



Além disso, separe sempre, antes ou durante a conversa, diversos cases, reportagens e casos pelos quais você já passou que podem fortalecer e/ou comprovar as suas falas e sugestões. Por fim, aproveite para usar um Call To Action. Ou seja, chame a pessoa para uma ação. Pergunte se ela tem alguma opinião sobre ou sugira um exercício que vocês podem fazer para que você comprove o seu ponto.



Gerar interações com atividades não apenas capta a atenção do público, mas também pode facilitar a compreensão do que está sendo dito e exibir ainda mais o conhecimento de quem está guiando a ação.



Em uma mentoria de Escrita, por exemplo, passar atividades e dar os feedbacks é fundamental para que o poder do mentor seja visto na prática.



5. Mostre que está disposto a ajudar e elogie



Pessoas agradáveis passam a ser mais admiradas e, logo, acabam sendo mais reconhecidas pela segurança que emitem. E, para ser alguém agradável, nada mais eficaz do que estar à disposição do outro. Para isso, continue demonstrando a sua gratidão, empatia e paciência mesmo em situações incômodas e delicadas. Ao invés de falar, por exemplo: "Espero que tenha entendido.", diga "Tem alguma dúvida? Estou disponível para ajudar".



Dê enfoque em agradecer e elogiar. Reconheça o que a pessoa fez de positivo. Uma das formas de deixar isso nítido é repetindo uma frase que ela acabou de dizer e pontuando algo que admirou dentro daquela afirmação.



Uma das melhores formas, inclusive, de iniciar uma negociação, é elogiando algo logo 'de cara' e mostrando que leva em consideração o que pode ser de interesse do outro.



VEJA TAMBÉM: 8 passos para resolver qualquer briga a seu favor com a Comunicação Empática



VEJA TAMBÉM: 5 dicas para fazer negociações melhores com a Comunicação Empática