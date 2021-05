5 dicas práticas para melhorar o clima organizacional

O clima organizacional é formado pelo comportamento e a reação dos funcionários diante das influências organizacionais e as consequências no ambiente de trabalho. Diante disso, como é possível melhorar o clima organizacional e proporcionar satisfação aos funcionários? Veja neste conteúdo.

Você sabe como melhorar o clima organizacional da sua empresa? Não é fácil criar um ambiente profissional agradável que corresponda às expectativas de todas as pessoas, ao mesmo tempo.

Mas, posso garantir que com as estratégias adequadas é possível amenizar o efeito das diferenças, priorizando o trabalho e valorizando o desempenho, como fator motivacional que colabora para que os funcionários se sintam confortáveis e produtivos.

Neste artigo, você vai entender melhor o conceito de clima organizacional e ter acesso a 5 dicas práticas que podem ser utilizadas para estabelecer um ambiente de confiança e satisfação para o cliente interno!

Clima organizacional: um conceito que reflete na satisfação do cliente interno

Acredito que um excelente lugar para se trabalhar deve oferecer, acima de tudo, um ambiente de confiança entre líderes e subordinados, onde os funcionários se relacionem bem e gostem uns dos outros — como um time de verdade — e sintam orgulho individual do que fazem e da marca criada pela empresa.

O consenso entre esses pontos significa que a empresa alcançou um bom clima organizacional. Nesse ambiente o funcionário se sente impulsionado a dar seu pleno potencial, com participação ativa nas decisões da empresa.

Além disso, estou falando de resultado financeiro, com reflexos significativos, em números, nos resultados financeiros da empresa. Um bom clima organizacional possibilita a redução do turnover, o aumento da produtividade e do engajamento dos funcionários — o que torna a empresa mais rentável.

Estratégias para melhorar o clima organizacional

Um ambiente corporativo não se torna agradável da noite para o dia. Por melhores e mais bem-intencionadas que sejam as pessoas, um clima organizacional adequado precisa de estímulos.

Algumas ações podem ser tomadas para fazer da empresa um excelente lugar para se trabalhar — e que uma das razões, seja o bom clima organizacional e um ambiente acolhedor. Continue comigo e conheça 5 dicas práticas e eficientes!

1. Criar um ambiente de confiança

Quando o funcionário se sente seguro e confortável dentro do ambiente de trabalho, certamente terá mais coragem para expor opiniões ou contribuir com ideias. A partir do momento que ele percebe que não será podado, a tendência é ter uma participação mais significativa.

No estudo “If You Listen Up, Your Employees Will Step Up” realizado pelo consultor e escritor John Izzo, o resultado corrobora para o que estou dizendo — 64% dos entrevistados disseram que os líderes não levam em consideração as opiniões dos funcionários antes de tomadas de decisões no ambiente de trabalho e 38% rejeitam ideias antes mesmo de serem exploradas.

Se as pessoas não falam é porque não se sentem parte do processo, logo, escutar os funcionários de forma genuína vai aumentar a confiança e despertar o sentimento de pertencimento. Envolver os profissionais e deixar claro que suas opiniões são importantes é uma prática para fortalecer a cultura e melhorar o clima organizacional.

Além de envolver as pessoas, um ambiente de confiança também exige a prática de feedbacks, considerando a mensagem a ser transmitida e o perfil de cada colaborador, com o objetivo de entender a experiência dos mesmos.

2. Promover equilíbrio da vida pessoal e profissional dos colaboradores

Trabalhar muito não é sinônimo de trabalhar bem e estar full time na empresa não significa produtividade. Estamos um passo antes das novas formas de trabalho que contemplam o trabalho home office, os horários flexíveis e a redução programada da jornada, chamada de Short Friday.

Muitos profissionais que têm filhos ou pendências em suas vidas pessoais, seriam mais produtivos se tivessem flexibilidade para conciliar as duas coisas. Para muitos, esse equilíbrio é bem mais motivador que um alto salário.

As melhores empresas para trabalhar já entendem que essa é uma nova proposta do mundo do trabalho e começam a inserir em sua cultura a política da flexibilidade. Esse mundo mudou e com ele devem mudar as relações entre empregador e empregado.

Cabe à empresa alcançar todos os gestores para evitar algumas situações que ainda acontecem — a empresa adere à política das novas formas de trabalho, mas o gestor não libera a equipe e isso impacta, diretamente, no clima organizacional.

3. Criar programas de benefícios

Oferecer benefícios depende muito da cultura de cada empresa. Uma das práticas interessantes é criar um cardápio de benefícios, onde os colaboradores tem uma pontuação determinada e cada benefício da empresa também, assim, o próprio funcionário define qual oferta é melhor para ele.

Pessoas solteiras, por exemplo, têm hábitos e necessidades diferentes das casadas e com filhos. Em geral, os jovens têm interesses opostos aos dos mais maduros. O que para mim faz sentido como benefício, pode não ter fundamento para um outro colega e vice-versa.

Isso vale para convênio médico e odontológico, descontos em academia, trabalho home office, jornada reduzida, etc. Cada funcionário tem um tipo de realidade e a empresa que deseja implementar uma boa política de benefícios, pode e deve ouvir os funcionários para identificar o pacote de benefícios que faz sentido ou não.

O importante, para melhorar e manter o clima organizacional é encontrar o equilíbrio na satisfação dos funcionários em relação aos benefícios que recebem que, inclusive, devem estar ligados à cultura e estratégia do negócio — um grande desafio para a equipe de RH.

4. Realizar pesquisas de clima

A pesquisa é um método eficaz que o RH pode utilizar como ferramenta para mensurar e diagnosticar pontos de melhorias e definir ações efetivas que podem contribuir melhorar o clima organizacional ou até mesmo fortalecê-lo.

Você pode se perguntar como uma pesquisa pode auxiliar sua empresa e eu respondo que, há mais de 20 anos no mercado, o GPTW realiza esse tipo de pesquisa em empresas de diversos tamanhos e portes, em vários lugares do Brasil e do mundo.

Por isso, eu afirmo que os resultados são valiosos e qualquer empresa pode ser considerada um excelente lugar para trabalhar, pois, a pesquisa consegue tirar um diagnóstico completo da organização — ela possibilita entender exatamente quais são os pontos fortes e os de melhoria.

Ela também segmenta o público — homens, mulheres, jovens, terceira idade — identificando suas necessidades, permitindo que a gestão de pessoas faça um trabalho direcionado, melhorando aspectos que vão atender à grande maioria.

Convido você a conhecer o trabalho de pesquisa do GPTW, pois, além de ser a nossa especialidade, temos recursos que permitem comparar dados, por meio das respostas de diversas empresas, usando a estratégia de Benchmarking.

Dessa forma, atuando como um braço do RH, você e sua equipe gastarão o tempo, empenhados em suas estratégias de negócio, enquanto fazemos um trabalho de mapeamento por cargo, detalhando critérios a serem trabalhados pelos gestores em seu plano de melhorias.

Nosso objetivo é ajudar a empresa a melhorar seus resultados, inclusive o financeiro, através das pessoas. Um trabalho que não apenas realiza uma simples pesquisa, mas elabora um verdadeiro diagnóstico corporativo.

5. Gerir o Employee Experience

Como garantir uma boa experiência ao empregado? Esse é um desafio que considero importante para a melhoria do clima organizacional e ele vem atrelado a práticas fundamentais que exercitamos na metodologia GPTW.

As mais importantes estão conectadas à inspiração, ao falar e escutar, ao agradecimento e ao desenvolvimento dentro do ambiente em que o profissional estiver inserido, valendo para os exercícios das atividades e para o relacionamento com as pessoas — que sejam correspondentes às suas expectativas.

Inspirar: porque seus funcionários levantam todos os dias para trabalhar?

Falar a verdade e escutar com sinceridade: como você se comunica com as pessoas?

agradecer: os colaboradores querem mais que uma promoção, saiba como eles desejam ser agradecidos;

desenvolver pessoas: como eu venho desenvolvendo as pessoas no dia a dia? Isso é crucial, o mundo do trabalho muda todos os dias.

Pela vasta experiência e conhecimento profundo em diagnóstico de clima organizacional, asseguro a você que o GPTW é o melhor caminho para transformar a sua empresa em um excelente ambiente de trabalho.

Fonte: GPTW