5 documentários da Netflix que vão conquistar quem não gosta do gênero

Para muitos dos acostumados com filmes e séries de ficção, documentários podem estar nas últimas opções pensadas para as próprias listas, mas essas produções podem ser tão interessantes e lúdicas quanto outros títulos.

Para quem quer entender melhor sobre temas variados, polêmicos e complexos, trouxe, então, uma lista de documentários que elucida questões de formas que canto nenhum da internet poderia explicar.

Indo desde questões leves e curiosas como o surgimento dos cães até temas fundamentais como os sistemas contra abusos infantis, esse compilado traz dicas para empreendedores de plantão, famílias inteiras ou até para quem tem aversões a documentários e busca algo que possa, realmente, prender a atenção. Confira:

De antemão, deixo também uma dica extra para quem busca ganhar inspirações e entender os ângulos de um mundo melhor: confira o documentário I Am – Você Tem o Poder de Mudar o Mundo, que é o meu favorito de todos.

1. Explicando

Talvez você já tenha ouvido falar da série Explicando, mas não tenha ainda deixado o título na sua lista de produções para assistir. Independente do caso, precisamos falar sobre esta sequência documental da Netflix, que é sincronizada com os dias atuais e explora temas variados, como a ascensão das moedas digitais, a razão do fracasso das dietas, monogamia e o mundo crescente do K-pop.

Explicando reúne diversos minidocumentários com duração de 15 a 25 minutos por episódio, sendo sempre descontraída, inteligente e envolvente. Ainda que o telespectador sinta que poderia ter assistido a algo ainda mais aprofundado, é inegável o quanto as informações apresentadas fogem totalmente do senso comum.

Dentro dos detalhes pontuados sobre cada tema é possível fazer conexões, aprofundamentos próprios e elevar boas discussões que podem ir para muito além do tempo de tela. Assim, para quem deseja iniciar a viagem pelos universos de documentários, esta é uma excelente pedida.

Além do Explicando com diversos temas, inclusive, existem, separadamente, ramificações da produção que aprofundam temas como A Mente, O Sexo e O Coronavírus.

➨ Temas: ciência, mente humana, natureza e mais

➨ Duração: 2 temporadas de Explicando (cada episódio dura em torno de 23 min) + outras três séries documentais separadas

➨ Lançamento: 2018

➨ Nacionalidade: EUA

2. Dirigir Para Viver

Esportes em geral podem servir como excelentes metáforas para que enxerguemos lições sobre a vida e, principalmente, sobre ângulos profissionais, como o empreendedorismo e a liderança. A corrida pelos sonhos e objetivos diversos pode ser bem representada, por exemplo, pelas corridas literais que um piloto faz em sua carreira.

É com tais visões que a série documental Dirigir Para Viver pode ser visualizada e compreendida. Ela surgiu de uma colaboração entre a Netflix e a Fórmula 1 para dar uma visão exclusiva dos bastidores do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2018. E, mesmo para quem não é tão fã assim do tema, a produção vale a pena, principalmente por se debruçar mais sobre as pessoas do que sobre a categoria do automobilismo.

Pilotos famosos e todos os seus processos de preparos psicológicos estão adentrados nas cenas, que exibem as diversas camadas desses profissionais e de toda a pressão em que vivem. Para qualquer ser humano que deseje amplificar os caminhos para suas metas, é um prato cheio.

DICA EXTRA: Inclusive, para quem quer rápidas inspirações em uma linha semelhante, existe também o documentário Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão na Netflix. É simplesmente genial e emocionante.

➨ Temas: esportes, empolgante, empreendedorismo, corrida

➨ Duração: 2 temporadas (cada episódio dura em torno de 36 minutos)

➨ Lançamento: 2019

➨ Nacionalidade: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte

➨ Documentário de Senna tem 1h45 de duração

3. Mundo Mistério

Felipe Castanhari, criador do canal de YouTube Nostalgia, ganhou agora uma série da Netflix na qual explora os mistérios da ciência e da história junto com outros profissionais – para provar que aprender pode ser divertido. Ele é auxiliado pela doutora Tay, o zelador Betinho e também por B.R.I.G.G.S., uma inteligência artificial.

A produção é daquelas feitas para assistir com toda a família na hora do almoço ou em outros momentos em que não se tem muito tempo, mas se deseja encontrar algo curioso e útil para devorar. Na série, temas como O Mistério do Triângulo das Bermudas e A Grande Extinção estão inclusos. O meu episódio favorito foi o Do Lobo ao Cão, no qual podemos conhecer de forma mais detalhada a origem dos nossos melhores amigos (você sabia, por exemplo, que as mulheres chegaram a amamentar lobos?).

Assim como em Explicando, os minidocumentários curtos não deixam de trazer excelentes curiosidades que não podem ser facilmente encontradas por aí, mesmo que deixem a sensação de que poderiam ser mais longos para que realmente aprofundassem melhor os temas. E nada nos impede, inclusive, se prosseguir com pesquisas e estudos a partir do pontapé que recebemos ao assistir.

Os respiros cômicos da série podem deixar a ideia de que é algo infantilizado em alguns momentos, mas isso não afeta em nada a qualidade do programa, que é objetivo, bem informativo, interessante e útil para todas as idades.

DICA EXTRA: e, para quem deseja saber mais sobre aspectos científicos e sobre o nosso planeta, existe também a série documental O Universo na Netflix.

➨ Temas: ciência, mundo, mistérios, curiosidades, natureza e mais

➨ Duração: 1 temporada (cada episódio dura em torno de 25 min)

➨ Lançamento: 2020

➨ Nacionalidade: Brasil

4. O Dilema das Redes

Os executivos que ajudaram a construir diversas das ferramentas do Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Google, Pinterest e outras redes revelam os funcionamentos de algoritmos e explicam o que ocorre nos bastidores dessas criações que estão reprogramando a civilização.

Não é difícil encontrar diversos documentários e até filmes, séries e outras produções que exibam, no literal ou não, o impacto e o funcionamento das mídias sociais, além de especulações sobre o futuro das tais. Mas pode esquecer os clichês, mesmo se tem o costume de estudar bastante sobre a temática, porque O Dilema das Redes vai para caminhos nada óbvios.

Além de exibir explicações sobre vazamentos de dados e do capitalismo por trás das redes, o documentário conta as intenções que existiam por trás das criações de botões como o 'curtir' do Facebook e apresenta, ainda, não apenas os fundadores de ideias, mas também as consequências delas. Curiosidades sobre os ângulos mais psicológicos estão inclusos, além de dicas para quem deseja se proteger e outros alertas que quaisquer usuários de redes sociais podem aproveitar para o dia a dia.

Esta é uma daquelas produções para assistir com o dedo do pause, porque é necessário respirar, digerir e prosseguir.

➨ Temas: tecnologia, psicologia, redes sociais, comportamento humano

➨ Duração: 1h34

➨ Lançamento: 2020

➨ Nacionalidade: EUA

5. O Caso Gabriel Fernandez

Fiquei sem dormir direito por dias após assistir os seis episódios que compõem esta trágica trajetória. Ainda assim, não tem como se arrepender de receber tantos alertas fundamentais. Mesmo que o caso de Gabriel Fernandez tenha ocorrido nos EUA, os choques de realidade que ele traz servem, infelizmente, de formas ideais também para qualquer brasileiro.

Na produção, o cineasta Brian Knappenberger investiga a trágica morte de um garoto de 8 anos, que sofreu abusos terríveis nas mãos de sua mãe e do padrasto. Mas existe também um terceiro culpado em todo o processo: os sistemas governamentais (e outros) fraturados e complexos que não protegeram o garoto como deveriam.

A série faz diversas críticas aos sistemas de justiças e exibe os funcionamentos tortuosos dos bastidores de redes ditas como protetoras de crianças. As negligências de diversos profissionais que deveriam ter tomado atitudes diferentes (e não tomam em incontáveis casos) são exibidas.

Prepare o estômago caso opte por assistir O Caso Gabriel Fernandez. É cruel, doloroso e importante.

➨ Temas: abusos psicológicos, abusos físicos, policial, sistemas fraudados, violência, pesado

➨ Duração: 6 episódios (cada um com 45 - 47 min)

➨ Lançamento: 2020

➨ Nacionalidade: EUA