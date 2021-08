5 empresas baianas que podem te ajudar a ganhar renda extra

1. Empresa Afiliada, Motoboy ou Motogirl na Giross | @girossapp

Com o aplicativo Giross é possível lucrar mais sendo uma empresa afiliada ou um motoboy ou motogirl que leva os produtos até os clientes das marcas. O serviço do app oferece não somente a rapidez nas entregas, mas também uma rede de negócios afiliados que vão desde grandes farmácias e pequenas marcas de roupas até estabelecimentos que fornecem alimentos. É uma variedade de empresas crescendo de forma exponencial, independente dos ramos.

E o melhor? Tudo isso com o custo-benefício mais proveitoso do mercado. Após o cliente da empresa solicitar qualquer item da marca, ele vai poder acompanhar todo o trajeto até receber o produto, além de ter todas as formas de pagamento disponíveis para facilitar a vida dele e do negócio que fizer parte do Giross.

➨ Endereço: Está presente em diversos estados do país. Na Bahia, está em locais como Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista.

➨ Contato | WhatsApp: 77 99978-9680

➨ Site: https://www.giross.com.br/

➨ Aplicativo: Android | IOS

2. Empreendedora/Revendedor(a) da Avatim | @revendedorasavatim

Quer trabalhar quando e onde quiser, podendo fazer uma renda extra ou até fixa? Já imaginou ser o seu próprio chefe e começar tudo ganhando todo o suporte para que lucre mais a cada semana? E que tal se aliar a produtos que já têm uma alta aceitação e um forte nome no mercado? Você pode alcançar tudo isso e muito mais trabalhando como Revendedor(a) da Avatim.

A marca foca em bem-estar com produtos para o corpo e para os ambientes. Os itens vão desde aromatizantes para os espaços físicos até hidratantes para cuidados com a pele. Se filiando, é possível crescer dentro da empresa e se tornar uma CEO, como aconteceu com Márcia Miranda, que iniciou sendo revendedora e hoje é dona de sedes da marca.

Você define tudo! Faz os seus próprios horários, recebe suportes para as entregas dos produtos, ganha liberdade financeira e geográfica e ainda recebe treinamento e todos os suportes necessários antes de iniciar.

➨ Endereço: Av. Estados Unidos, n• 4, Ed. Visconde de Cayru, Térreo, Comércio.

➨ Site para cadastro: https://linktr.ee/distribuidoraavatimsalvador/

➨ Contato | WhatsApp: 71 99940-8809

➨ Site geral da marca: https://www.avatim.com.br/

3. Coloque suas roupas antigas para vender na Loja Leve | @lojaleve.com_

A Leve tem como objetivo propor uma moda sustentável ao prolongar a vida útil das roupas. A proposta, além de ajudar o meio ambiente, auxilia na obtenção de renda extra para quem vender aquelas peças que estão paradas no armário e que não tem previsão de um próximo uso.

É só se cadastrar como vendedor(a) e colocar as suas roupas para jogo! Para incentivar ainda mais quem quer renovar os looks, ao colocar à venda um item usado, alguns dos expositores da loja dão também descontos na aquisição de um look novo.

Para ser um(a) vendedor(a), basta clicar em Cadastro e depois em Vendedor, preencher as informações e pronto! Sua renda extra está a caminho.

➨ Site: http://www.lojaleve.com.br/

➨ Aplicativo: Não possui

4. Entregador(a) na Traz Favela | @trazfavela

A StartUp Traz favela propõe um estilo Delivery sem preconceito de localização. Ao levar produtos para lugares como favelas e outras comunidades, eles geram comodidade e mais renda para os comerciantes e trabalhadores. Para os comerciantes, o Traz Favela oportuniza o aumento da sua área de atendimento e, para os entregadores, renda extra!

Para se cadastrar como comerciante ou entregador é bem fácil, basta ir no site e clicar no que melhor se encaixa na sua situação.

➨ Endereço: Av. da França, 393 - 2º andar - Comércio, Salvador - BA

➨ Contato: (71)99407-4309 | contato@trazfavela.com.br

➨ Site: www.trazfavela.com.br

5. Diarista na Me ajuda na Limpeza | @meajudalimpeza



Se você ama limpeza, essa Startup é a sua cara! A Me Ajuda na Limpeza reúne excelentes diaristas de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, que querem uma renda extra com o seu tempo livre.

Para ser diarista é bem fácil. Após o cadastro no aplicativo indicado pelo site, será disponibilizado um treinamento com 6 módulos que visa a qualificação dos seus serviços.

➨ Site: https://www.meajudalimpeza.com.br/

➨ Contato: contato@meajudaapp.com.br | 71 99931.2142

➨ Aplicativo: Me Ajuda Limpeza