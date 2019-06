5 espaços culturais para sair do óbvio em Salvador

Museus que são mais que museus, espaços com cursos artísticos e diversos outros cantos da capital baiana inspiram arte – em todos os sentidos possíveis.

Mas para os soteropolitanos de plantão ou para os turistas que já conferiram os principais pontos artísticos da cidade, onde mais seria possível assistir a uma peça de teatro, uma apresentação musical, uma mostra de cinema ou até mesmo uma outra exposição singular? Para responder facilmente a pergunta e tirar qualquer um do óbvio, basta conferir as cinco dicas da semana:

1. ABOCA | @abocacentrodeartes

O Centro de Artes ABOCA (Associação Baiana e Observatório de Cultura e Arte) tem o objetivo de praticar a mobilização popular, educar e incentivar novas formas de interpretações das convicções históricas, artísticas e culturais.

Assim, o ABOCA conta com espaço para a exibição de vídeos e palestras e uma galeria de arte diferenciada, com acervo próprio composto por obras de renomados artistas plásticos como Carybé, Carlos Bastos, Betty King, Waldomiro de Deus, Juarez Paraiso e Reginaldo Bonfim, proporcionando o acesso direto a obras de arte de forma gratuita.

Semanalmente, o local recebe nomes importantes do cenário artístico, político e cultural através de projetos que ocorrem, geralmente, às quartas-feiras e sextas-feiras. Já marcaram presença diversos artistas da Rede Globo e nomes como: Armandinho, Paulinho Boca de Cantor, Mariene de Castro e Matheus Aleluia.

➨ Onde acompanhar a programação: através das redes sociais (links acima).

➨ Entrada gratuita.

➨ Endereço: R. dos Marchantes, 12 - Santo Antônio Além do Carmo, Salvador - BA, 40301-430

➨ Horário de funcionamento: das 17h às 2h, todos os dias da semana.

➨ Telefone: (71) 2137-6808

2. Casa da Música

A Casa da Música tem como propósito preservar a memória da música baiana, contando com um acervo de 700 peças sobre música da Bahia – partituras, fitas de áudio e vídeo, instrumentos e discos – disponíveis para consulta pública. Lá também é possível encontrar em exposição a Fobica, o primeiro trio elétrico da história.

A partir de 2003, passou a atuar como um espaço cultural e a receber atividades artísticas de diversas linguagens. O espaço realiza exposições temporárias, saraus semanais e bate-papos musicados, sempre com temas ligados à música e a preservação do complexo do Abaeté. Além dos eventos culturais, a Casa oferece oficinas de canto e flauta doce gratuitas para a comunidade.

➨ Onde acompanhar a programação: através das redes sociais (links acima).

➨ Geralmente com entrada gratuita para os eventos e oficinas.

➨ Endereço: Alto do Abaeté, S/N - Itapuã, Salvador - BA, 41610-510

➨ Horário de funcionamento: das 9h às 17h, de segunda a sábado; e das 9h às 16h aos domingos.

➨ Telefone: (71) 3116-1512

3. Cine Teatro Solar Boa Vista

O Cine Teatro Solar Boa Vista mistura mostras de cinema, festivais de dança, teatro e shows musicais, além de oferecer oficinas, workshops e feiras com o principal intuito de manter amplo diálogo com a comunidade local. O espaço está localizado no bairro do Engenho Velho de Brotas, mais especificamente no Parque Solar Boa Vista, local que já abrigou a fazenda onde Castro Alves morou.

Na década de 80, o Solar viveu um período áureo, com apresentações de importantes artistas da cena local e nacional. Por lá, passaram nomes como Cássia Eller, que no Solar fez uma das suas primeira apresentações em Salvador, Nana Caymmi, Djavan, Luiz Caldas e Ivete Sangalo.

Além das apresentações frequentes, o local ainda costuma promover chamadas públicas com inscrições para projetos como o Ocupe Seu Espaço, que é uma seleção para ajudar os vencedores a dinamizar, de forma gratuita, os espaços soteropolitanos.

➨ Onde acompanhar a programação: através das redes sociais (links acima).

➨ Preço a depender do espetáculo ou evento.

➨ Endereço: 40301-110 - Engenho Velho de Brotas, Salvador - BA

➨ Horário de funcionamento: a depender dos espetáculos ou eventos.

➨ Telefone: (71) 3116-2000

4. Espaço Cultural Alagados

O Espaço Cultural Alagados é o único equipamento cultural público de toda a Península de Itapagipe e atua em parceria com grupos artístico-culturais locais. A sala multiuso do local comporta apresentações artísticas de diversas linguagens, oficinas e ensaios, tendo por destaque a programação voltada para o público infantil.

Peças de teatro, festival de dança, gibitecas, exibição de filmes e concertos musicais são algumas das artes mais costumeiras no local. Entre as oficinas realizadas estão a de artes plásticas, teatro, dança afro e capoeira.

➨ Onde acompanhar a programação: através das redes sociais (links acima).

➨ Preço a depender do espetáculo ou evento.

➨ Endereço: R. Silvino Pereira - Uruguai, Salvador - BA, 40445-040

➨ Horário de funcionamento: das 9h às 17h, de segundas a sextas.

➨ Telefone: (71) 3317-6518

5. Varanda do SESI | @varandadosesi

Ainda que seja o mais conhecido da lista, o casarão azul tombado pode ser mais lembrado pelo teatro que inclui. Mas o espaço, que foi erguido na segunda metade do século XIX diante do mar do Rio Vermelho, vai muito além dos espetáculos que recebe no palco principal.

O bar e a varanda do espaço promovem, já há vinte anos, diversos shows musicais e, por vezes, também intervenções artísticas, com pinturas (por exemplo) sendo feitas ao vivo. Os shows costumam, inclusive, contar com momentos de poesias e textos recitados.

A banda de pop rock Mil Milhas é uma das atrações frequentes do local, que já tem alguns detalhes fixos na programação, como é o caso das Segundas do Chorinho. Às sextas-feiras, o cantor e compositor soteropolitano Alexandre Leão é que sobe ao palco. No bar, para acompanhar o som, o cardápio é variado, com tapioca, queijo coalho e outras opções.

➨ Onde acompanhar a programação: aqui (http://www.teatrosesiriovermelho.com.br/Programacao/varanda).

➨ Preço do couvert + o que for pedido do cardápio do bar.

➨ Endereço: Rua Borges dos Reis, 9 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-600

➨ Horário de funcionamento: das 17h às 0h, de segunda à sexta; das 17h às 2h30 aos sábados; e das 17h às 22h aos domingos.

➨ Telefone: (71) 3616-7064

Extras: Peças quem deseja uma mistura de música ao vivo, dança, teatro e mais gastronomia, em espaço cultural contemporâneo e climatizado, o Sesc Casa do Comércio é outra dica infalível.

Já a Casa do Rio Vermelho fica como uma dica extra para quem deseja conhecer um ambiente com mais exposições e para os apaixonados pelo casal Jorge Amado e Zélia Gattai (saiba mais sobre o espaço aqui.