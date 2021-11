5 formas de vender mais através de mensagens do WhatsApp

Como convencer aquele cliente que não responde ou que deixou o fechamento da proposta no meio do caminho? Como fazer aquela pessoa que escolheu boleto finalmente efetivar o pagamento? Em resumo: como falar no WhatsApp, Direct do Instagram ou em qualquer formato de mensagens diretas de uma forma irresistível para o seu público?

Existem gatilhos mentais certeiros, como os se Escassez, Exclusividade e outros que já são mais conhecidos. Mas como usá-los de formas menos óbvias? E quais são os outros gatilhos mentais que você pode usar para convencer mais nesses casos?

Você conhece o Gatilho de Sensações? E o Gatilho de Consciência? Ambos são estratégias de Copywriting (textos persuasivos) que devem sempre estar presentes nos seus conteúdos e no atendimento da sua empresa para que o público deseje mais rapidamente adquirir os seus serviços, produtos e afins.

Além de utilizar palavras como “você” ao invés de “vocês”, sempre repetir o nome da pessoa (do cliente) e utilizar outros gatilhos ideais de Copy, essas são algumas táticas que podem amplificar toda a força das suas vendas e da conexão com o seu público.

1. Gatilho de Sensações

O Gatilho de Sensações é focado em fazer com que o receptor (cliente, seguidor...) sinta emoções específicas ao ler ou ouvir ações bem detalhadas (como se estivesse lendo um livro e descobrindo atitudes de um personagem). Assim, é possível fazer com que o seu público se envolva ainda mais com o que você tem a oferecer.

A melhor forma de fazer descrições de produtos é usando os cinco sentidos. Ou seja, o ideal é fazer com que a pessoa que está lendo sinta que já está sentindo o cheiro (olfato), a textura (tato), o formato e tamanho (visão e tato) e outros aspectos do produto. Exemplo: "bolsa de tamanho TAL, com cheiro de cereja e feita com o tecido TAL, que é avelulado e leve".

EXEMPLO:

"Oi, Nanda. Tudo bom? Queremos muito que você não sinta mais o sufoco de uma vida em que não pode controlar os seus próprios horários! Por isso, viemos aqui te lembrar da oportunidade de definir sozinha quando e onde quer trabalhar. Assim, você pode viajar, sentir mais o vento, curtir o sol, ter tempo para cuidar mais de si, aproveitar hobbies, estar mais com a sua família e realizar outros sonhos... fazer o que quiser enquanto continua lucrando. Isso você conquista facilmente sendo nossa revendedora.

A única notícia ruim que temos para dar é que estamos com uma demanda alta no momento e, por isso, vamos abrir vagas apenas de tempos em tempos. Neste momento, estamos apenas com duas vagas abertas e não sabemos quando teremos novas chances disponíveis. Vamos tomar um cafezinho para garantirmos tudo para você?"

2. Gatilho de Informações

Nunca fique fixo apenas a responder uma única pergunta do seu cliente. Aproveite para esclarecer mais do que ele pediu, use as brechas para mostrar mais facilidades e pontos positivos que o seu produto ou serviço pode oferecer. Mande também mais caminhos que podem facilitar o processo de compra dele (como um link rápido, fotos como exemplos...).

EXEMPLO:

Se alguém perguntar algo como: "Vocês enviam para os EUA? Quero mais informações."

Responda: "Oi, Gustavo! Tudo bom? Ficamos muito felizes por receber a sua mensagem e por saber do interesse nessa peça, que é tão exclusiva e bem detalhada. Nós enviamos para o EUA sim! O produto chega em apenas 5 dias! Temos o item também nas cores vinho, cinza e preto. Vou enviar fotos para que possa conferir e escolher, certo?"

3. Gatilho de Ganhos

Sempre que for cobrar algo de alguém, relembre primeiro qual a transformação positiva que ela vai ganhar na vida dela ao adquirir o seu serviço. Veja:

EXEMPLO:

"Oi, Lisa. Tudo bom? Queremos muito que você não perca a oportunidade de lucrar diariamente com algo simples e rápido! Por isso, viemos aqui te lembrar dos nossos materiais, que têm tudo pronto para que possa preencher e ganhar sempre mais.

Vimos que você escolheu a opção de boleto bancário para pagamento e você está quase lá para receber toda essa base especial! Para ajudar e agilizar tudo para você, vamos enviar aqui o código do boleto (para que utilize antes que ele seja vencido). Segue:"

4. Gatilho de Urgência

Mostre que "é agora ou nunca!". Exiba o quanto o produto está concorrido e que aquela é uma oportunidade que pode mudar a qualquer momento! Veja:

EXEMPLO:

Se alguém perguntar algo como: "Quanto custa esse produto?"

Responda: "Oi, Ju! Tudo bom? Este está super concorrido e, por isso, talvez o preço aumente em breve. Por enquanto, ele segue por um preço ótimo: R$ 100. Consigo garantir a sua reserva até amanhã. Posso deixar a sua vaga garantida?"

5. Gatilho de Break-Up

Com esse gatilho, a pessoa vai perceber que está perdendo facilidades. Ou seja, se ela ia comprar aquilo em um clique, ela vai precisar de quatro cliques caso não confirme logo! Observe um exemplo em que a pessoa vai precisar de mais uma reunião nova (obstáculo) para adquirir, caso não venha a aderir logo:

(Lembre que é importante facilitar tudo, sempre, no processo de compra do cliente! É preciso saber quando usar esse gatilho: quando a pessoa quase fechou, mas está enrolando, por exemplo)

EXEMPLO:

"Oi, Sérgio. Tudo bom? Como não tive retorno, estou considerando a sua resposta como negativa para a proposta feita. Sigo disponível para caso deseje uma nova reunião futuramente. Abraços!"

EXTRA: 6. Gatilho de Consciência

Ele é sobre fazer o seu público perceber que PRECISA do seu produto ou do seu evento através de uma série de conteúdos que mostram a importância daquilo para TRANSFORMAR a vida das pessoas. Ou seja, o ideal é usar conteúdos de valor (que ensinam algo com dicas práticas) e provas sociais (com relatos de pessoas que tiveram as vidas mudadas pelo produto ou por algo que tem a ver com ele).