5 livros atuais com tramas que se passam no Nordeste

Aqui na coluna (que vai ao ar todas as quartas-feiras), sempre estou indicando livros diversos para além dos conteúdos sobre filmes, séries, turismo e crescimento digital. Na grande parte das vezes, trago obras com muita baianidade inclusa, como já foram os casos dos livros: Ir Também é Ficar, Torto Arado e Soteropolitanos.

Mas, para que possamos imergir ainda mais na nossa cultura através de personagens curiosos e de tramas bem elaboradas, devorei novos títulos e trouxe uma seleção especial, com nomes da literatura contemporânea que mostraram diferentes vertentes do nosso Nordeste.

Romance, mistério, humor, misticismo e muito mais se misturam nessas páginas de contos, romances, novelas e crônicas. Confira:

1. Vasto Mundo (de Maria Valéria Rezende)

Nestas breves narrativas interligadas, Maria Valéria Rezende – uma das mais premiadas entre os escritores da literatura brasileira contemporânea – reconta as trajetórias cheias de encantamento do povo da vila de Farinhada, lugarejo fictício no Nordeste brasileiro. Seus personagens são curiosos, fofoqueiros, charlatões, beatos, ingênuos e perspicazes. São farinha do mesmo saco.

Entre mulheres de fibra, homens destemidos, artistas itinerantes e jovens sonhadoras, a autora se vale da narrativa em forma de causos, com histórias que nos fazem duvidar do que tenha acontecido: tudo isso enquanto engloba pitadas de humor.

Em Vasto Mundo, a autora constrói com maestria uma galeria de personagens cujas vidas se entrelaçam para tecer detalhes reais sobre um solo rico, apesar de castigado pelas intempéries.

➨ Preço: R$ 24,90 (e-book) | R$ 31,91 (físico)

➨ Lançamento: 2015

➨ Editora: Alfaguara

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 168 páginas

2. As Inverdades Nunca Ditas (de Mariana Madelinn)

Safira enxerga passado, presente e futuro. Com um punhado de moedas, conta parte da sua visão. Ela sente o cheiro das mais profundas feridas de cada pessoa e promete ajudar no processo de cura.

Nesta trama, os ciganos, como a protagonista, são povos perseguidos. Safira, então, percorre a Bahia, ao longo do século 20, sempre em busca de uma oportunidade de manter sua juventude. Ela é uma personagem complexa, que faz sofrer e sofre. É assim que curiosidades sobre cultura cigana, com suas lendas e misticismo, são o fio condutor nesta trajetória densa e educativa, com diversas lições sobre a oralidade.

A cada capítulo vamos conhecendo várias facetas dessa mulher, assim como as diversas possibilidades do comportamento humano – através de outros personagens. Para quem busca uma obra com história curta e cativante, além de final arrebatador, eis a dica ideal.

➨ Preço: R$ 8,22 (e-book Kindle)

➨ Lançamento: 2019

➨ Editora: Edição da Autora

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 54 páginas

3. Ingresia (de Franciel Cruz)

Ingresia é um livro de crônicas e contos sobre a Bahia e o jeito baiano de ser, com uma análise autocrítica e bem-humorada. O jornalista Franciel Cruz é ao mesmo tempo autor e personagem.

Ele representa um certo soteropolitano ideal, que conhece um mundo canônico, os institutos das artes, e concomitantemente tem um olhar que, mais do que respeitoso, é imersivo nas mais marginalizadas manifestações. É uma obra para sentir nostalgia, mas também refletir sobre exclusões.

A obra une pequenos capítulos trazendo histórias diversas, que envolvem desde o futebol até a política local. As entrelinhas que fogem aos olhos corriqueiros e Ingresia é engraçado sem ofender sua inteligência, culto sem ser esnobe e vulgar sem ser sexy. Tem uma Salvador que pulsa nesse livro, que você, leitor, reconhece, e que existe em delícias e dissabores.

➨ Preço: Gratuito no Kindle Unlimited

➨ Lançamento: 2018

➨ Editora: P55 Edição

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 260 páginas

4. Ladeiras, Vielas & Farrapos (de Tom Correia)

Um conjunto de dezessete histórias que retratam particularidades da capital baiana, mas que apresentam também questões universais. Em seu terceiro trabalho individual, Tom Correia trata ficcionalmente múltiplos aspectos de uma cidade singular, que termina se revelando como um personagem à parte.

Sarcasmo e ironia são elementos marcantes utilizados pelo autor para apresentar, por exemplo, crianças envolvidas numa guerra de facções e o viés dos excluídos que gravitam em torno do Carnaval.

Contudo, também há espaço para o lirismo ao se revisitar um tempo esquecido, época em que a cidade da Bahia abrigava o maior porto das Américas. A obra vai de crimes e vinganças até personagens nostálgicos e que querem se reconhecer.

Com engajamento político e social, é possível também fazer comparativos com os Ensaio Sobre a Cegueira, de José Saramago, mas com tons de deboches típicos do soteropolitano. O livro tem apresentação do crítico literário André Seffrin e posfácio do escritor e antropólogo Ordep Serra.

➨ Preço: a partir de R$ 22 (físico)

➨ Lançamento: 2015

➨ Editora: Via Litterarum

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 162 páginas

5. Outros Cantos (de Maria Valéria Rezende)

A narrativa, que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, se orienta pelas lembranças de Maria, que nos conta sobre uma longa viagem de ônibus, sertão nordestino adentro, para participar do programa governamental, Mobral, com o fim de alfabetizar adultos.

Maria logo passa a narrar suas experiências de quarenta anos atrás, quando vivera no pequeno povoado de Olho d'Água naquela, naquela mesma região agreste, em condições mais precárias e perigosas.

É aí que, em meio a passagens no tempo, as lembranças desfiam a série de impossíveis amores, encontrados em seus anos de juventude e olhares promissores vistos apenas de relance, dos quais ela guarda lembranças escondidas numa “caixinha dos patuás posta em sossego lá no fundo do baú”.

Com sutileza e domínio da narrativa, Maria Valéria Rezende vai compondo um retrato emocionante dessa mulher determinada, que sacrifica a própria vida em troca de algo maior.

O mérito do livro está, principalmente, no fato de denunciar a crua realidade dos grotões esquecidos do Nordeste, especialmente os localizados no Polígono das Secas, realidade ainda presente e que precisa de perspectivas de mudanças.

➨ Preço: R$ 19,90 (e-book) | R$ 25,68 (físico)

➨ Lançamento: 2016

➨ Editora: Alfaguara

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 152 páginas

EXTRA: História das mulheres do norte e nordeste brasileiro (de Antônio Emílio Morga)

➨ Preço: R$ 68 (físico)

➨ Lançamento: 2015

➨ Editora: Alameda

➨ Idioma: Português

➨ Nacionalidade: Brasil

➨ Páginas: 318