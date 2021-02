5 lojas de decoração com itens pequenos e utensílios criativos em Salvador

Assim como os "pequenos detalhes e momentos da vida" são, na verdade, os mais gigantes e importantes, o mesmo ocorre quando se trata de decoração. Os detalhes mudam tudo e podem deixar o seu espaço mais repleto de mensagens, significados e sensações.

Como poeta, sempre fui uma apaixonada pela forma com que a décor pode expressar tanto do que vem de dentro. E é por isso que não poderia deixar de sair conhecendo lojas incríveis e soteropolitanas para fortalecer isso ainda mais.

Faz pouco tempo que me mudei oficialmente para a minha primeira casinha (que chamo de @apdapoesia) e o meu desejo era, desde o início, que ela fosse poética, fora do óbvio e aconchegante, mesmo que bem pequena. E foi com as minúcias que alcancei tudo isso.

Para ajudar você também com essa empreitada, separei marcas de decoração da capital baiana que saem dos clichês e apresentam itens funcionais e criativos de vários tamanhos. Confira:

1. Domest&co | @domesticoud

(Fotos: Divulgação)

As opções da Domest&co vão de móveis soltos até os menores utensílios. Variedade é a palavra-chave da marca, que permite a conexão dos mais diversos estilos, podendo deixar locais mais poéticos e fora das caixinhas.

Pequenas mesas, poltronas, bancos e objetos para banheiro, por exemplo, não ficam em falta. O estabelecimento vai além e oferece, ainda, inox, vidros, acrílicos e plásticos nos mais variados objetos funcionais. É possível também encontrar jogos de panela, alumínio e adesivos para identificação de alimentos e temperos.

A proposta da loja é se preocupar com os pequenos detalhes decorativos para deixar a sua casa ainda mais arrumada e prática. Pequenas esculturas, pratinhos com artes que podem servir até para as paredes, vasinhos de plantas, apoiadores de livros e utilitários como caixas de diversos tamanhos e cestas de roupas coloridas fazem também parte.

Quem quiser fugir ainda mais dos clichês, pode optar por itens de decoração como bandejas e objetos para deixar o cantinho de café cheio de charme, o bambu da sorte (planta milenar utilizada para atrair prosperidade e boas energias), conjunto de castiçais e decoração em cerâmica.

➨ Endereço: Rua do Timbó, 302- Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, Brasil, 41820-660.

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 14h.

➨ Telefone: (71) 98611-2707 (WhatsApp).

➨ Faixa de preço: entre R$ 1,99 (valor mínimo para as peças mais simples) e R$ 399,00 (valor mínimo para as peças mais sofisticadas).

➨ Loja virtual: https://www.domesticoud.com.br

2. Arte do Presente | @artedopresente

(Fotos: Divulgação)

A Arte do Presente é aquela loja na qual encontramos itens difíceis de achar em outros lugares. É o melhor local para escolher suportes criativos para flores, por exemplo. Esqueça os detalhes mais convencionais e os jarros pesados de chão – eles também estão por lá, mas a marca vai muito além. Inclusive, para quem quer plantas artificiais, é lá onde pode buscar as que parecem mais verdadeiras e cheias de significados.

Mas a loja não fica presa apenas a essa parte mais verde. Esculturas de variados tamanhos, puffs, grandes quadros e pequenos organizadores também fazem parte das possibilidades. É possível encontrar, inclusive, objetos que formam palavras soltas para encher as suas estantes de mensagens.

Uma boa dica é passear pelo Instagram da loja antes de qualquer coisa. Eles estão sempre postando promoções, itens com preços e outras novidades.

A marca está fazendo entregas com frete grátis para Salvador.

➨ Endereço: Rua das Gaivotas, 120, Silver Shopping, Imbuí.

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 9h às 18h.

➨ Telefone: 71 98260-8988 (WhatsApp).

➨ Faixa de preço: R$ 20 a R$ 2.000 (grandes quadros, por exemplo). Plantas em suportes criativos e grandes geralmente ficam na faixa de R$ 300.

➨ Loja virtual: https://www.artedopresente.com

3. Brandão Decorações | @brandaodecor

(Fotos: Divulgação)

A loja Brandão Decorações se diferencia pelas pequenas esculturas com ar vintage. Uma máquina de costura antiga e conservada, carrinhos em estilos antigos – que têm, simultaneamente, com ar de novo – e outros formatos podem ser encontrados. Quem quer fazer algo retrô e, ao mesmo tempo, moderno no ambiente, já sabe para onde ir.

Bandejas para frutas, pequenos potes, esculturas de mesa em formato de animais e até bicicletinhas para flores podem se misturar com os objetos menos convencionais. Em meio às tantas opções, a loja ainda conta com imagens religiosas e vasos decorativos em cristal tipo Murano.

Um outro destaque é que a Brandão dispõe de flores e plantas artificiais, além de diversos artigos decorativos que podem acompanhá-las. As plantas variam entre orquídeas, samambaias, bromélias, lírios, rosas, bocas de leão, suculentas, cactos, pessegueiros e girassóis e mais opções. Já as cerâmicas, vidros e alumínios, que completam as arranjos florais, variam de tamanho, cor e detalhes.

➨ Endereço: Rua Carlos Gomes, Ed. Fundação Politécnica, Térreo.

➨ Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 17h; sábado, das 19h às 14h.

➨ Telefone: (71) 99183-0677 (WhatsApp).

➨ Faixa de preço: entre R$ 1,70 (um simples complemento de arranjo) e R$ 1.699 (luxuosos vasos de cristal Murano).

➨ Loja virtual: atende apenas na loja presencial

4. EnfimCasa | @enfimcasadecor

(Fotos: Divulgação)

A própria EnfimCasa já divulga a sua melhor definição: "Objetos de decoração fofos, criativos e estilosos". E a criatividade realmente é o forte da marca. Esqueça um espelho de parede convencional – lá, eles vão apresentar os que trazem uma estante em conjunto. Esqueça vasinhos de plantas comuns – os de lá vão ter pés nada clichês e totalmente brincalhões, como se ganhassem vida. Esqueça uma fruteira dessas que toda casa têm – a de lá, vira uma cesta para piquenique.

E toda essa identidade fora das caixinhas e cheia de sentidos aparece em cada um dos outros itens. Relógios, tapetes, xícaras, pratos com artes pintadas, cestas, conjuntos para banheiros e suportes para makes são apenas algumas das opções. Para quem quer sair do óbvio, está aqui a melhor pedida.

Frete grátis para Salvador e Lauro de Freitas em compras acima de R$ 50.

➨ Endereço: a loja é apenas virtual.

➨ Horário de funcionamento: 24h.

➨ Telefone: (71) 98952-1984 (WhatsApp).

➨ Faixa de preço: entre R$ 8,90 a R$ 100.

➨ Loja virtual: https://www.enfimcasa.com.br

5. Kasa Chik | @kasachikssa

(Fotos: Divulgação)

Cama, mesa, banho e decoração se misturam na Kasa Chik. Mantas, edredons e almofadas com as mais diversas estampas compõem os itens disponíveis. E na linha de pequenos objetos para a casa ou o escritório, tem de tudo um pouco. É possível encontrar caixas criativas, bandejinhas, porta-retratos, esculturas de mesa, livros decorativos e até pesos para eles.

O mais bacana é que a marca também oferece conjuntos prontos, unindo diversos dos objetos em um compilado ideal e harmônico. Assim, é possível já levar a decoração unida e pensada para cada canto seu. Uma bandeja que já vem com esculturas, xícaras e potes organizadores, por exemplo, é uma das opções. E não para por aí. Luminárias, conjuntos aromatizantes e muitas outras possibilidades estão no espaço.

É só ir para encontrar mais de si.

➨ Endereço: Shopping da Gente | Loja 259 - 261 - Térreo.

➨ Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 19h.

➨ Telefone: (71) 99662-2792.

➨ Faixa de preço: R$ 30 a R$ 300.

➨ Loja virtual: apenas loja física.