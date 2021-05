5 lugares para sentar na grama e fazer um piquenique em Salvador

Quando pensamos em sentar em um espaço repleto de verde no meio da cidade, podemos rapidamente imaginar cenários que mais parecem coisa de série de TV americana. Mas a capital baiana também oferece belíssimos espaços para quem deseja mais contato com a natureza e com o ar livre.

Quando estou escrevendo novos livros, vivo caçando cafeterias e espaços assim, feitos para respirar, trabalhar, refletir ou fazer um bom piquenique. E são muitas as opções que temos em Salvador! Existem diversos cantos inspiradores para quem está buscando mais autoconhecimento, criatividade e afazeres diferenciados.

E para mostrar o poder da nossa cidade para quem deseja esses respiros, preparei uma seleção especial com alguns dos destinos mais certeiros. Confira:

ALERTA: Por conta da pandemia, a maior parte dos locais está com restrições, como é o caso da proibição da entrada em grupos.

1. Monte Serrat

O Monte Serrat fica em Ponta de Humaitá, local conhecido por ter o pôr do sol mais lindo da capital baiana. O destino traz a arquitetura preservada da fundação do forte, que foi concluída em 1742. Com a vista da Baía de Todos os Santos, o farol, a igrejinha e a grama espaçosa formam um cenário encantador para os amantes de fotografia. E, mesmo quando o sol se põe, lá continua sendo uma excelente pedida para famílias, casais e grupos de amigos. Além de baianas de acarajé que vendem petiscos na hora e de cenários hipnotizantes, o Monte ainda reúne restaurantes e pessoas sentadas pelo chão.

➨ Endereço: Ponta de Monte Serrat, limite Norte da cidade de Salvador

➨ Horário de funcionamento do Forte: de segunda a sexta, das 09h às 16h30

➨ Gratuito

2. Parque das Dunas

O Parque das Dunas compreende uma área de 6 milhões de metros quadrados, sendo o maior manancial urbano do ecossistema de dunas, lagoas e restinga do país. Lá, além da reserva ambiental, é possível encontrar salas de aula, auditório, centro cultural, minhocário, lojinha de lembranças, lanchonete e outros afazeres. Com gramas, areia branca e muito contato com a natureza, o espaço é ideal para quem quer sentar ao ar livre e respirar. As dunas são muito mais do que “um monte de areia”, e aqueles que fazem as trilhas interpretativas descobrem a vastidão de fauna e flora que aquela reserva possui.

➨ Endereço: R. José Augusto Tourinho Dantas, 1001

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, e sábado, das 8h às 12h

➨ Valor de entrada: R$ 20

➨ Instagram: https://www.instagram.com/parquedasdunassalvador/ | Site: https://parquedasdunassalvador.com.br/ba/

3. Parque Metropolitano de Pituaçu

O Parque Metropolitano de Pituaçu, próximo a orla e à Universidade Católica de Salvador (UCSAL), é a maior reserva ecológica de Mata Atlântica da cidade de Salvador, sendo palco de competições esportivas, e nos fins de semana – pelo menos antes da pandemia – recebia muitos visitantes. O local possui 15 km de trilha, que podem ser feitas a pé ou de bicicleta. O espaço também realiza atividades culturais, como exposições e feiras de livros. São diversas as oportunidades de descanso e contato com a natureza, como as pracinhas com parques infantis e banquinhos, a pista de cooper e o píer com pedalinhos.

➨ Endereço: Av. Otávio Mangabeira e Av. Jorge Amado e Paralela

➨ Funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, domingos e feriados, das 8h às 18h

➨ Gratuito

4. Morro de Cristo + Farol da Barra

Para quem quer repousar se sentindo em contato com a natureza e sem perder a conexão com a cidade, o Morro de Cristo é a melhor pedida. Ele é um monte coberto de grama à beira-mar, com estátua famosa de Jesus Cristo e vistas panorâmicas. Muitas pessoas que saem para correr e fazer atividades físicas, acabam dando uma pausa por lá, aproveitando a brisa fresca e sentando nas áreas verdes. De lá dá para ver toda a extensão da Praia da Barra e o Forte de Santo Antônio. E, além de todos os pontos positivos, o Morro ainda oferece opções diferenciais, como tirolesa.

E, logo ali perto, a 10 minutos de caminhada, está o Farol da Barra, que também é rodeado por uma grama de verde vivo, ficando com as áreas externas liberadas para quem quiser sentar e curtir a vista.

➨ Endereço: Av. Oceânica - Barra | Largo do Farol da Barra - Barra

➨ Horário de funcionamento: Aberto 24h

➨ Valor para tirolesa: R$ 30

➨ Valor de entrada para o Farol: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia)

5. Jardim Botânico

Ocupando 17 hectares de domínio público, o jardim botânico é usado como local de passeio e também para pesquisa. O projeto de reforma recente ampliou a estrutura física atual e, em especial, a proteção do herbário existente, que tem cerca de 61 mil espécies vegetais. A trilha elevada de 795m de extensão pela mata é delimitada por guias de concreto e, ao final, é encontrado um pavilhão revestido com madeira. Com obra de arte de Bel Borba, o espaço ainda inclui um viveiro de plantas e um pavilhão para observação da natureza.



➨ Endereço: Av. São Rafael, s/n - São Marcos

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 08h às 11h30 e de 13h até 16h30, e sábados, das 09h às 16h30

➨ Gratuito

➨ Contato: 71 3393-1266