5 lugares poéticos, instagramáveis e belíssimos para visitar pela Bahia

1. Castelo Garcia D’avila • Em Praia do Forte

Um dos principais pontos turísticos da Praia do Forte é a majestosa ruína da Casa da Torre de Garcia D´Ávila. O local foi o único castelo em estilo medieval do país e é um dos monumentos do patrimônio histórico e cultural brasileiro, considerado a primeira grande edificação portuguesa no Brasil. Foi também a segunda residência fortificada nacionalmente, antecedida apenas pelo antigo Castelo de Duarte Coelho em Pernambuco.

Com árvores centenárias ao redor, um grande arcabouço histórico, um tour especial que apresenta curiosidades sobre o passado e um cenário que parece ter saído diretamente de encantadoras séries de TV, o destino é ideal para quem ama se sentir em viagens no tempo.

É possível passar por pontes, escadas e por diversas das poéticas ruínas do local – que até hoje são estudadas. No tour, os visitantes podem descobrir o que tinha em cada um daqueles cômodos, que hoje já não podem ser compreendidos à primeira vista.

Existe uma grande diferença entre o estado de conservação da capela, que também pode ser visitada, e das ruínas. Isso porque a comunidade local continuou a utilizar a capela mesmo após o abandono do castelo, fazendo várias reformas em sua estrutura ao longo dos anos. Mas ambos os espaços são encantadores e repletos de magia para quaisquer olhos.

SERVIÇO:

➨ Endereço: Rua do Castelo, s/n - Praia do Forte, Mata de São João - BA, 48280-000

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 9h ás 17h

➨ Telefone: (71) 3676-1133

2. Solange Café | @solangecafe_ • Em Salvador e Vitória da Conquista

Poesias e frases escritas nas paredes se misturam com uma decoração vintage, delicada e poética. De requeijão na chapa até cappuccino, a Solange Café (antiga Solange Biscoitos Finos), que conta com duas sedes na capital baiana – na Graça e na Pituba –, surpreende pela variedade do cardápio, mas, antes mesmo de fazer o pedido, os olhos já podem ficar arregalados com o local. Você vai querer fotografar tudo.

Para além dos elogios para as opções culinárias, como muito acontece com os bolos e biscoitos, a cafeteria sempre recebe críticas positivas também pela decoração e conforto. E, além de quotes como “Antes arte do que nunca“, o espaço também conta com objetos que chamam a atenção, como gaiolas penduradas e decoradas com flores de madeira, espelhos variados, relógios de diversos estilos e pratos coloridos, que ficam nas paredes. As grandes janelas de vidro que amplificam as vistas para a cidade também valorizam o ambiente.

Com área interna e externa, o estilo vintage e rústico chama a atenção de modelos e fotógrafos, que passaram a solicitar horários para ensaios fotográficos no Solange Café. Além da possibilidade, o local ainda conta com uma parte superior (na Graça) que pode ser fechada para eventos, como aniversários.

A cafeteria também tem sede em Vitória da Conquista.

SERVIÇO:

➨ Endereço: Rua das Hortênsias, 422 – Pituba ou Rua da Paz, 18 – Graça

➨ Horário de funcionamento: das 7h às 21h20, em todos os dias da semana, exceto domingo: das 8h às 21h20.

➨ Telefone: (71) 3011-9830

3. Palacete das Artes • Em Salvador

O Palacete das Artes Bahia tem o primeiro e o segundo piso dedicados às coleções do escultor francês Auguste Rodin, considerado o progenitor da escultura moderna.

O espaço também é constituído pela Sala Contemporânea Mario Cravo Jr., que abriga exposições temporárias de importantes artistas no cenário das artes plásticas da Bahia, do Brasil e outros países. Nos jardins, além de árvores centenárias e espécies diversas de flora nativa, estão quatro esculturas, em bronze, do escultor Rodin, adquiridas pelo Governo do Estado da Bahia.

Além de museu:

➔ O Palacete, em sua área externa, conta com o Solar Café, cafeteria do local que possui ambiente refinado, com área coberta e externa, em meio às árvores e ao gramado do espaço. Com bancos acolchoados para além das mesas, a cafeteria serve pratos variados, como saladas, crepes (incluindo sem glúten), sucos, cafés e roskas com cachaça artesanal.

➔ A loja de souvenirs do Palacete disponibiliza diversos artefatos artísticos, como pratos feitos de barro e cerâmica, canecas e outros utilitários, além de pequenas esculturas.

➔ Em frente à loja do local, é fácil de encontrar, durante a semana, arte sendo feita na hora, principalmente por artesãos que produzem o que é vendido no espaço.

➔ Além dos projetos fixos, o Palacete costuma receber diversas feiras de impresso.

➔ Aulas, como de yoga e tango, também são costumeiras no local, que costuma formular temporadas fixas dos cursos. Para verificar datas das próximas feiras e aulas, clique aqui ou ligue para o Palacete.

SERVIÇO:

➨ Endereço: R. da Graça, 284, Graça

➨ Horário de funcionamento: De terça-feira a sexta-feira, das 13h às 19h; e sábado e domingo, das 14h às 18h

➨ Telefone: (71) 3117-6987

4. Museu de Arte Sacra da UFBA • Em Salvador

Riquíssima em história e cultura, o MAS expõe uma vasta coleção de itens da arte sacra cristã. Reformado pela UFBA numa parceria com a Igreja Católica, o museu foi instalado no antigo Convento de Santa Teresa, e abrange também a Igreja que leva o mesmo nome.

A visitação interna é imprescindível durante a visita. Porém, graças à sua arquitetura completamente renascentista, seus espaços exteriores se tornam ideais para alguns cliques, principalmente onde há uma belíssima vista para a cidade baixa de Salvador.

Para quem quer fazer fotos com uma pegada mais vintage ou com ar de castelos e mundo encantado, vale colocar o local na lista. Sacadas, jardins, corredores criativos e até ângulos que brincam entre o interno e externo (com a luz do sol fazendo morada) são algumas das possibilidades.

SERVIÇO:

➨ Endereço: Rua do Sodré, 28 – Dois de Julho

➨ Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, 7h às 19h para visitações agendadas em seu interior, e das 10h às 18h para o público geral. O ingresso custa R$10 (inteira) e R$5 (meia)

➨ Telefone: (71) 3283-5600

➨ Visite o site: https://mas.ufba.br/

5. Casas de Jorge Amado • Em Salvador e Ilhéus

Para quem mora na capital baiana, a casa comprada em 1960 pelo autor Jorge Amado (com o dinheiro da venda dos direitos do livro Gabriela, Cravo e Canela), pode parecer óbvia, mas é possível confundir a Fundação Casa de Jorge Amado com ela. Na Casa do Rio Vermelho, como é também conhecida, Jorge morou por anos com a sua esposa Zélia Gattai, que chegou a publicar o livro Casa do Rio Vermelho, em 2002, contando a história vivida pelo casal quando residiu no imóvel.

Logo quando adquirida, a Casa recebeu visitas ilustres, como Glauber Rocha, Pablo Neruda, Tom Jobim, Dorival Caymmi, Roman Polanski, Jack Nicholson, Sartre e Simone de Beauvoir. Toda essa riqueza é vivida nos diversos ambientes da casa, com seus mais de dois mil metros quadrados, incluindo o jardim onde as cinzas de Jorge e Zélia estão depositadas.

Repaginada pela Fundação sem a perda da essência, a Casa do Rio Vermelho conta com mais de 30 horas de vídeos e projeções. Ou seja, é impossível conhecer toda a história do imóvel e do casal de escritores em apenas uma visita.

Já para quem passar por Ilhéus, uma viagem no tempo ainda maior pode ser feita. A casa onde o escritor passou parte da infância e adolescência foi construída em estilo neoclássico no final da década de 1920, por seu pai, João Amado Faria. E é ela que fica aberta para visitação no centro da cidade do interior. O palacete ocupa uma área de 600 metros quadrados, com cinco metros de pé direito, piso de jacarandá e azulejos ingleses na varanda.

Dentro do local, restaurado pela prefeitura, existem exposições com roupas, fotos, histórico dos pais e da infância, além de vídeos sobre o escritor. A prefeitura local afirma que a Casa de Cultura oferece aos visitantes a possibilidade de conhecer as experiências vivenciadas pelo escritor até a vida adulta. “Foi onde teve início a vida literária de Jorge Amado”, afirmam.

DICA EXTRA: a Fundação Casa de Jorge Amado, localizada no Pelourinho, é uma instituição cultural, totalmente aberta à visitação. Lá é possível se deliciar em uma cafeteria e encontrar também cursos, seminários, oficinas, ciclos de conferências, palestras ou lançamentos de livros e discos, além de exposições com enfoque nos temas literários, artísticos e das ciências humanas.

SERVIÇO DA CASA | SALVADOR:

➨ Endereço: Rua Alagoinhas no 33, Rio Vermelho.

➨ Contato: (71) 3333-1919.

➨ Horários: de terças a domingos, das 10h às 17h.

➨ Valor: R$ 20 para público em geral e R$ 10 para estudantes e pessoas a partir de 60 anos. Toda quarta-feira a entrada é gratuita.

SERVIÇO DA CASA | ILHÉUS:

➨ Onde: Em Ilhéus, a 440 km de Salvador; na própria capital.

➨ Endereço: Ilhéus: Casa de Cultura Jorge Amado. Rua Jorge Amado, 21 – Centro.

➨ Contato: Casa de Cultura Jorge Amado: Telefone: (73) 3634-8986.

➨ Horários: Casa de Cultura Jorge Amado: segunda à sexta, das 09h às 18h. Sábados: 09h até 13h.

➨ Valor: R$ 5 para a entrada.