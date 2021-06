5 minisséries sobre casamentos para devorar em um fim de semana

1. Doctor Foster

Doctor Foster (divulgação)

A série, que tem uma primeira temporada bem fechada, e que pode ser assistida em um único dia, acompanha a vida da Dra. Gemma Foster, uma mulher que parece ter sua vida e carreira sob controle. Porém, ela começa a desconfiar que seu marido Simon a está traindo. Determinada a descobrir a verdade, ela inicia uma investigação que afeta sua vida, a de sua família e a de seus pacientes.

A produção apresenta mensagens de alerta, como a noção de que um relacionamento em que se vira detetive, independente do que se descubra, já é, nitidamente, algo que está se tornando perigoso, questionável e não mais saudável.

O ângulo mais problemático, então, pode nascer da culpa de quem está gerando desconfianças e não está sabendo sanar isso da melhor maneira, ou pode, ainda, surgir por algum descontrole de quem passou a levar uma relação sem buscar a paz.

Questões diversas sobre respeito, relações com filhos e outros aspectos também ficam inclusos na obra, que deixa a segunda temporada como opção extra.

A série já foi indicada em outro momento aqui na coluna, porque, afinal, vale a pena.

➨ Onde assistir: Não está em streamings no momento. Esteve na Netflix por alguns anos.

➨ Duração por episódio: 52 min

➨ Gênero: Drama | Ação

➨ Nacionalidade: Reino Unido

➨ Número de temporadas: 2

➨ Está finalizada? Sim

➨ Episódios por temporada: 5

➨ Ano de lançamento: 2017

2. Easy

Easy (divulgação)

Apesar de ter três temporadas, a série Easy apresenta pequenas tramas independentes que podem ser assistidas de formas soltas e finalizadas em 30 minutos. É aquela pedida ideal para um respiro entre uma série e outra ou para aquele momento em que você deseja devorar algo rápido, leve e reflexivo.

A produção é uma dramédia antológica criada por Joe Swanberg e acompanha diversos personagens que vivem em diferentes bairros de Chicago, apresentando seus relacionamentos e problemas sociais.

Casamentos caindo na rotina, a paixão que pode ser recuperada no dia a dia, a rotina com os filhos, amores entre jovens e diversas outras temáticas são abordadas de formas cruas, fazendo com que casais possam analisar melhor o "lado do outro" enquanto se divertem com as cenas rápidas e os questionamentos levantados na obra.

O primeiro episódio, por exemplo, apresenta uma mulher tentando descobrir como encontrar aquela chama antiga dentro da sua relação, que já existe há mais de 20 anos. E o final aberto chega para gerar perguntas internas e fazer com que cada um pense sobre ceder lados.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 30 min

➨ Gênero: Comédia | Drama | Antologia

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 3

➨ Está finalizada? Sim

➨ Episódios por temporada: 8

➨ Ano de lançamento: 2019

3. Em Prantos

Em Prantos (divulgação)

Joanna é uma mãe que está exausta de não receber nenhum suporte. Tudo o que ela deseja é descansar um pouco. Aos poucos, vamos conhecendo mais camadas dessa mulher e do seu casamento complicado. Mas o que ninguém espera é que ela vai se encontrar desesperada após o seu bebê ser raptado.

Todos esperam reações diferentes dessa mãe que acaba de perder o seu bebê, todos cobram posicionamentos diversos dela, todos a julgam. E enquanto as diversas críticas sociais vão ocorrendo, o espectador vai tentando conectar as peças do quebra-cabeça para descobrir o que aconteceu com o pequeno.

É aí que as cosequências mais profundas começam a aparecer nesse casamento já fragilizado por outros tantos quesitos que não eram postos em diálogo pelo casal. A série, então, mergulha em mensagens variadas sobre relacionamentos abusivos, manipulação, sororidade, empatia e muitos outros pontos sociais de importância.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Duração por episódio: 57 min

➨ Gênero: Mistério

➨ Nacionalidade: Austrália | Reino Unido

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Sim

➨ Episódios por temporada: 4

➨ Ano de lançamento: 2018

4. Cenas de um Casamento

Michelle Williams e Oscar Issac estarão no elenco de Cenas de um Casamento (divulgação)

Cenas de um Casamento, filme clássico dirigido por Ingmar Bergman, será adaptado para a televisão pela HBO. A nova minissérie de seis episódios será protagonizada por Michelle Williams e Oscar Isaac.

O filme sueco de 1973 tem quase 3h de duração e aborda a vida de um casal e as diferentes fases pelas quais eles passam: de momentos de afeto a discussões intensas sobre amor, casamento e consequências de uma traição.

A versão repaginada promete trazer uma reavaliação sobre a representação do amor, do ódio, da monogamia e do divórcio através das visões de um casal moderno.

O lançamento está previsto para 2021, mas ainda não há uma data definida. O que resta, por enquanto, é assistir ao filme, aguardar a minissérie e ficar de olho nas notícias que a HBO for liberando.

5. Soundtrack (Trilha Sonora)

Soundtrack (divulgação)

Uma baita obra de arte. É assim que podemos começar a definir Soundtrack, que traz uma narrativa inovadora e poderia facilmente estar também na lista de séries com roteiros inovadores e espetaculares, que recentemente apresentei aqui na nossa coluna de todas as quartas-feiras.

O drama musical acompanha as vidas de três artistas frustrados – duas mulheres e um homem – cujas vidas são interconectadas por suas experiências de amor, desilusões e tragédias. Brincando entre passado e presente e trazendo diversos plot twists, a obra pode chegar a ter um estilo comparado com a famosa e sensível This is Us.

A produção apresenta músicas dubladas pelos atores e momentos repletos de metáforas imagéticas sobre relacionamentos amorosos, família e mais temas. Para quem ama poesias, músicas e arte, é um prato cheio! Mas, mesmo para quem não curte musicais, a trama pode ser uma excelente pedida.

Os momentos de diálogos e de cenas com o início nada romantizado de uma relação, o desenrolar de um casamento, as dificuldades profissionais e todos os desenvolvimentos bem feitos de personagens secundários podem já fazer com que todos fiquem encantados.

O casal principal surpreende por ter um desenrolar nada convencional. Os primeiros encontros são péssimos em diversos aspectos, mas eles acabam dando novas chances por não duvidarem do caráter um do outro. E é aí onde tudo pode ser bem conectado: o que mais importa em uma relação é encontrar valores de vida semelhantes.

➨ Onde assistir: Netflix

➨ Duração por episódio: 51 – 60 min

➨ Gênero: Drama musical

➨ Nacionalidade: EUA

➨ Número de temporadas: 1

➨ Está finalizada? Cancelada, mas maravilhosa! Principalmente para quem ama música e arte.

➨ Episódios por temporada: 10

➨ Ano de lançamento: 2019