5 papelarias nordestinas que personalizam os produtos para você

Organizar o dia a dia fica muito mais prazeroso quando temos produtos funcionais e criativos que nos dão suportes para esse processo. Como escritora e empreendedora, uma das minhas paixões é colocar ideias no papel usando itens de lojas fora das caixinhas. E ter objetos personalizados ajuda ainda mais nesse incentivo.

Seja para presentear a si, para fazer produtos para a sua empresa ou para surpreender pessoas que você ama, uma das melhores pedidas pode ser escolher itens em lojas de papelaria que colocam neles nomes, frases, imagens, ilustrações e estampas da sua escolha. Para ajudar nessa empreitada, separei algumas marcas que fazem delivery para Salvador e para todo o Brasil.

Confira detalhes e curiosidades sobre cada uma das lojas selecionadas. O mais bacana é que você pode pedir tudo virtualmente e, ainda assim, preparar cada minúcia do seu jeito.

1. Quilindo | @quilindopapel

A Quilindo é de Fortaleza e faz rápidos envios para todo o Brasil. Atualmente, 100% dos produtos da marca são artesanais, feitos dentro do ateliê, o que deixa tudo ainda mais especial. Para 2021, a fundadora, Rhochelly Alencar, 34, promete diversas novidades que vão aumentar a linha de produtos. Na lista, a loja já conta com cadernos, agendas, planners, bloquinhos, quadros, calendários, álbuns, livro do bebê e outros pequenos itens.

Um dos maiores diferenciais da marca está em não personalizar apenas através das frases, nomes e estampas, mas também com caricaturas e outros desenhos representativos – feitos em parcerias com outras marcas. Além disso, são diversos os estilos a serem escolhidos e preparados, indo desde os feitos com papel reciclável até os de capa dura com cores e formas inéditas.

É possível colocar o seu nome, uma frase favorita ou fazer um conjunto de cadernos com os rostos de cada membro da equipe da sua empresa, por exemplo. Um quadro com uma imagem que represente a sua família? Pode também ser pedido. E ainda dá para solicitar uma coleção completa, que venha com planner, calendário, bloquinhos e outros produtos em conjunto: todos com a mesma arte escolhida.

➨ Loja apenas online

➨ Preço: a partir de R$ 40

➨ WhatsApp: (85) 98822-6597

➨ Delivery para todo o Brasil

2. Papelote | @lojapapelote

A Papelote é soteropolitana e apresenta uma vasta gama de produtos. Mochilas, planners, agendas, estojos, almofadas, copos, pastas e cases, máscaras, xícaras e diversos outros itens podem ser totalmente personalizados. Escolha uma frase, o nome de alguém ou até as cores do produto que deseja e, pronto, será feita a sua vontade.

Feita por uma equipe apenas de mulheres, a loja comercializa emoções em forma de porta-retratos, placas motivadoras, caixinhas, necessaires e muito mais. Além disso, a marca ainda conta com produtos prontos, que podem ser adquiridos com frases prontas e estilos já formulados. Canetas, lápis e até lixeiras também não ficam de fora das opções.

Itens com iniciais de nomes e cores diversas ajudam para que já encontre algo que seja a sua cara antes mesmo de buscar a personalização mais específica. E, apesar da marca ser baiana, ela está também presente em 100% dos estados brasileiros. Você pode encontrar os produtos em mais de 2 mil lojas espalhadas pelo país.

➨ Endereço: Loja I- Avenida Paulo VI, 1683, Pituba - Salvador - Bahia

➨ Preço: a partir de R$ 15

➨ Telefone: (71) 3019-3681

➨ Delivery para Salvador e todo o Brasil

➨ Site: https://papelote.com.br

3. Yellow Papelaria | @hdyellow

A Yellow Papelaria nasceu em Salvador e personaliza os produtos de acordo com a necessidade de cada cliente. Além de poder selecionar cores e estampas, é possível colocar os nomes em cadernos, agendas, planejador de mesa e bloquinhos de anotação.

Afinal, foi pensando em como inspirar pessoas a terem uma rotina organizada e criativa que a designer Paula Pinheiro desenvolveu a papelaria voltada a itens de estudos. "A ideia é motivar com produtos fofos e funcionais", conta a fundadora.

A loja ainda reúne diversos produtos já prontos e disponíveis com estampas criativas para que o cliente escolha o seu favorito. Washitapes, canetas, cadernos de diversos formatos e tamanhos, post-its, adesivos, clipes e outros acessórios estão no catálogo. Itens como luminárias e carteiras também aparecem em meio a toda a variedade.

➨ Endereço: Loja apenas virtual

➨ Preço: a partir de R$ 7

➨ WhatsApp: (71) 99360-9668

➨ Delivery para Salvador e todo o Brasil

➨ Site: https://yellowpapelaria.com.br

4. Criativo Papel | @criativopapel

Organizadores pessoais são os focos do Criativo Papel, nascida em Feira de Santana, na Bahia. Nanda, idealizadora da marca, tem como objetivo proporcionar uma experiência única e com o estilo de cada cliente de forma humanizada.

"A loja nasceu pequena, na plataforma da Elo7, sem pretensão nenhuma. Comecei a produzir alguns produtos e colocar para vender, até que surgiram as demandas para personalizados. Com o tempo fui conquistando clientes e vi que amavam o que eu fazia, porque o cuidado vai desde as embalagens até o nome do cliente no produto", afirma a empreendedora.

Além dos planners personalizados, a marca ainda produz blocos, canetas, marcadores, adesivos e outros itens que podem acompanhar o projeto para deixá-lo ainda mais prático e organizado.

A loja tem um site oficial, no qual é possível planejar o seu ano com um kit ou com o planner anual – e o Criativo Papel faz o resto do trabalho. Planejamento mensal, retrospectiva do semestre e cartela de adesivo para administração dos horários são apenas alguns dos produtos com recorde de venda. E o melhor: alguns planejamentos são disponibilizados para download gratuito dentro do site oficial.

➨ Endereço: Feira de Santana

➨ Preço: kits completos de R$ 17 a R$ 100

➨ WhatsApp: (71) 9827-8845

➨ Delivery para todo o Brasil

➨ Site: https://criativopapel.com.br

5. Oxalá | @oxalapapelaria

A Oxalá foi fundada em Salvador e começou como uma marca focada no público empresarial. Com o tempo, porém, a demanda de personalizações para uma audiência infantil foi ficando cada vez maior e, por isso, hoje, esse é um dos principais enfoques da loja.

Etiqueta temática personalizada, topo para bolo, tags para lembrancinhas e convites personalizados são alguns dos produtos feitos do jeito que o cliente desejar. E, apesar de não ter deixado o público empreendedor de lado, a ideia da marca é que essa variedade de itens infantis continue a ser ampliada.

Além dos produtos personalizáveis, a Oxalá ainda conta com agendas, réguas, conjuntos de canetas e lápis, brinquedos educativos, jogos, cadernos e itens mais tecnológicos, como calculadoras.

Por conta da pandemia, os envios de produtos personalizados estão com um tempo maior de entrega, podendo ter o prazo de até 15 dias.

➨ Endereço: R. Dr. José Peroba, 244 - Stiep, Salvador

➨ Preço: a partir de R$ 10

➨ Telefone: (71) 98802-9896

➨ Delivery para Salvador

EXTRA: Outra loja bacana, mas que não é nordestina, é a Luciene Personalizados | @luh.personalizados

➨ Endereço: Primavera do Leste – Mato Grosso

➨ Preço: Não informado

➨ Telefone: (66) 9721-2334

➨ Faz Delivery? Não, atende apenas pedidos da região