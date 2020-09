5 plataformas para lançar o seu livro de forma gratuita ou barata

O (novo) mercado tradicional da literatura brasileira, para alguns, parece não valorizar ‘a caça aos desconhecidos’ e, até, não ter mais nada a ver com a busca por talentos. O processo agora é inverso. Para um autor fechar um contrato com uma grande editora, é preciso unir uma vasta gama de leitores primeiro para, após, ter a chance da publicação.

Quando um autor não chama a atenção pelos números, realizar o sonho do livro físico é sinônimo de ter que desembolsar uma quantia que, em geral, é de alto custo. É assim que funciona em editoras chamadas de prestadoras de serviço, que abrem maior espaço para escritores que ainda não ganharam um grande destaque nas mídias digitais.

Mas, e para quem quer lançar logo os próprios livros? E para quem não é um escritor de fato e deseja ter uma obra lançada? Existem sim opções palpáveis. E é para ajudar nessa empreitada que hoje trouxe uma lista de plataformas que abrem alas para que você possa realizar o seu sonho com qualidade e baixo custo ou, até, de forma totalmente gratuita.

Veja o compilado, que inclui desde editoras especiais até empresas que imprimem e distribuem obras diversas:

1. UmLivro

A UmLivro imprime o seu livro, distribui e vende sob demanda. Ou seja, sempre que alguém adquirir a sua obra em algum site, ela será impressa e entregue sem que você (autor/autora) precise ter custos ou preocupações no processo – seja com a impressão ou com os aspectos de vendas.

O projeto veio resolvendo a questão que, para boa parte dos autores independentes, é um dos maiores problemas desse tipo de iniciativa. Em plataformas semelhantes, é difícil encontrar a possibilidade de ter um livro que seja impesso com as orelhas/abas e/ou em uma qualidade elogiável. A maioria acaba ficando com fios soltos, colas erradas ou com outros quesitos negativos no resultado. Mas com a UmLivro, a qualidade de impressão é admirável, as abas são inclusas e existem diversas possibilidades para o estilo da obra.

A plataforma é conectada às principais livrarias e marketplaces do Brasil. Amazon, Submarino e Americanas são alguns dos vínculos online. O projeto já acumula mais de 4 milhões de títulos em 90 idiomas e mais de 40 mil editoras, incluindo algumas das mais renomadas do país, como a Companhia das Letras.

A empresa ainda disponibiliza acesso completo para a gestão de vendas dos livros, fazendo com que os autores possam acompanhar tudo em tempo real. Embalagens, marcadores e outros detalhes bem cuidados são inclusos no pacote.

Nesse caso, para que a sua obra esteja nas lojas físicas, existem duas possibilidades: a primeira é você comprar uma remessa com seu desconto de autor e colocar exemplares em sebos e outros locais. Já a segunda alternativa é entrar em contato com as livrarias e, caso elas tenham interesse em adquirir o título, podem comprar diretamente com a UmLivro e incluir exemplares para revendas.

Os escritores interessados no trabalho da UmLivro podem entrar em contato através do site principal. Os autores precisarão cuidar da parte de diagramação, revisão, registros (ISBN, código de barras e ficha catalográfica) e design da obra, podendo também lançá-la como e-book em outras plataformas (veja como na dica abaixo).

2. Kindle Direct Publishing

O Kindle, maior leitor de livros digitais no mundo, desenvolvido pela da Amazon, abriu espaço para que novos escritores pudessem lançar as suas obras de forma totalmente gratuita e independente na plataforma. Para publicar, não é necessário sequer passar por um processo de seleção. O livro passará, após, por uma observação da equipe apenas para a confirmação de que não firam regras básicas, como o não incentivo ao suicídios ou preconceitos sociais.

O autor precisará arcar com diagramação, revisão e design da obra e, após, basta colocá-la disponível no Kindle Direct. Ele mesmo cria o ISBN da obra e cuida dos demais detalhes para que ela possa estar disponível. Assim, o livro ficará à venda no site da Amazon e poderá ganhar destaque na plataforma.

O ideal para quem optar por esse formato, é lançar o livro como e-book e fazer promoções, já que o autor pode definir/alterar os preços e e-books gratuitos ou mais baratos costumam ganhar boas posições nos rankings da Amazon. Além disso, o escritor leva 70% dos royalties de vendas.

Mas, para quem deseja lançar a obra também física pelo Direct Publishing, as condições são outras. O autor não vai precisar pagar nada, mas uma parte do seu pagamento (durante as vendas) será para o ressarcimento do valor. O preço da obra também pode ficar salgado para os leitores, já que vai depender do custo de impressão e ficará ainda mais caro aqui no Brasil, porque todos os livros são feitos nos EUA e enviados para cá (tendo valor em dólar).

Além disso, os livros impressos não têm orelhas/abas, o que costuma incomodar os autores. Portanto, uma opção é lançar o seu livro impresso com a UmLivro e o e-book na Amazon, assim gerando mais chances de crescimento para a sua obra.

3. Editora Mormaço

A Mormaço é a mais nova editora baiana do país e está chegando para alcançar o Brasil. A novidade está sendo guiada pelas mãos da autora Maria Luiza Machado e do administrador Daniel Pasini. A proposta do novo projeto, que já tem quatro livros à caminho, é dar espaço para autores que desejam ter os seus livros lançados em e-book e/ou formato impresso sem a necessidade de arcar com quaisquer custos.

"Ou a editora vai arcar com tudo ou, inicialmente, faremos campanhas de financiamento coletivo para custear a publicação, mas nada precisará sair do bolso do autor", afirma Maria Luiza.

A editora vai cuidar de toda a diagramação, do design e dos outros aspectos necessários para a feitura do livro. A distribuição e divulgação também será feita pela própria Mormaço, que terá e-commerce próprio e vínculo com outros sites e livrarias.

O foco da Mormaço está em livros de literatura brasileira contemporânea em geral, incluindo poesias e prosas. Para os autores interessados, a editora abrirá novas chamadas para o recebimento de originais e, até lá, está com uma revista digital já sendo movimentada para divulgar textos de escritores locais.

4. Letras & Versos

A Letras e Versos é uma Gráfica e Editora focada na impressão de livros em pequenas tiragens (a partir de 10 exemplares). Ou seja, o autor precisa arcar com os custos de impressão, mas de uma forma mais flexível e acessível – podendo adquirir uma quantidade pequena e, após o esgotamento da remessa, solicitar outra tiragem.

As atividades do projeto são direcionadas, principalmente, a novos autores, pequenas editoras e à produção acadêmica. São diversas as possibilidades de tamanhos, estilos de capa, de papel e afins. Ou seja, é uma forma para que o autor gaste menos e possa receber o seu livro com qualidade de impressão e acabamento.

Desde sua implantação, a plataforma permitiu a publicação de milhares de títulos e de centenas de autores antes anônimos. O projeto também conta com uma loja virtual na qual os livros dos escritores ficam à venda (caso assim desejem).

O ponto mais negativo para quem optar por esse formato, é a necessidade de fazer toda a distribuição do livro de forma independente, precisando entrar em contato com livrarias, marketplaces e afins.

Para saber mais, é possível conferir as respostas do FAQ da empresa.

5. Editoras de pequenas tiragens

Existem diversas editoras que trabalham com pequenas tiragens e que tomam conta de todas as etapas da feitura do livro, incluindo as impressões e vendas, sem que o autor precise arcar financeiramente. Ao esgotar uma tiragem, o autor deverá receber a possibilidade de renovar o título para mais uma remessa.

Nesses casos, porém, o escritor precisa tomar cuidado com os números de páginas, já que em muitos casos os preços dos livros podem ficar caros por conta do custo de impressão e do valor que a editora vai considerar justo para que também possa lucrar com a obra.

Além disso, o autor precisa pagar pelo que for necessário nos seus eventos de lançamento e não deve esperar uma vasta distribuição em grandes livrarias, porque a taxa cobrada por elas não costuma ser proveitosa para as editoras menores.

Apesar dos aspectos negativos, as qualidades de impressões dessas editoras costumam ser impecáveis e é uma forma para que o autor não apenas deixe de gastar dinheiro, mas também para que fique sem dores de cabeça durante todo o processo de organização e nascimento do livro.

A Penalux (RJ) e a Caramurê (BA) são algumas das que trabalham dessa maneira. Conheça outras editoras baianas que já foram divulgadas aqui na coluna e que também seguem a mesma linha.