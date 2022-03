5 praias menos badaladas, mas que são um achado em Salvador

Quando se fala de praia em Salvador, não tem miséria, o negócio é fartura. Ao todo, são 21 quilômetros de orla que cercam a capital baiana e dão, aos praieiros, uma diversidade única na hora de decidir onde é que vão se banhar. E tem praia de todo jeito: com faixa de areia grande, pequena, com pedrinhas, aquelas das piscininhas e até as mais agitadas para quem não quer nada com o sossego ou pratica esportes como surf e kitesurf. Essa diversidade nem sempre é explorada pelos soteropolitanos que, muitas vezes, decidem apostar nas águas cantadas como as do Porto e Farol da Barra, de Itapuã, Boa Viagem, Ribeira e Paciência.

Para garantir a experiência de um banho de mar tranquilo e um pedaço de areia sem muita disputa, traçamos uma jornada dupla: cidade alta e cidade baixa. Partindo da Ondina, encontramos as praias das Divas, do Lagamar e da Vila Brandão. No roteiro seguinte, a dica é chegar até o Subúrbio Ferroviário, descer na Praia da Escada ou na de Tubarão (Paripe). Dois tesouros da nossa orla. Dá para ir de carro ou buzu. Não tem erro.

Praia das Divas

Apesar de estar em Ondina, é um achado. Tão desconhecida que até sobre seu nome, das Divas, é incerto. Fica atrás do antigo Othon. Tem uma faixa de areia média. Na água, formam-se piscininhas e não há onda por conta da barreira de corais. Leve suas bebidas e comidas pois não há barracas no local

Praia do Lagamar

Da Praia das Divas pra lá, basta pegar uma trilha no meio das árvores, fica entre o Clube Espanhol e o Cristo da Barra. Boa para quem quer levar a criançada

Praia da Vila Brandão

Basta descer as ladeiras do bairro, que fica no fim do Corredor da Vitória, para dar de cara com uma vista fenomenal. É uma boa indicação muito mais pelo ambiente de um dos locais mais tranquilos da cidade e as opções culinárias que existem por lá do que pelo banho em si.

Vila Brandão (Foto: Andrea Farias/Arquivo CORREIO)

Praia de Escada

Fica no Subúrbio, seu acesso é por uma ponte que passa por cima da ferrovia do antigo trem e se chega através de becos. Tem uma faixa de areia pequena e lembra aquela praia raiz, com bares pertinho da água vendendo cerveja no precinho

Praia de Tubarão

Apesar de ter o nome conhecido, não é tão visitada quanto deveria por conta da distância. De visual encantador, impressiona o olhar e relaxa o corpo com suas águas tranquilas. Por lá, não falta barzinho para tomar aquela gelada e saborear diversos petiscos nas mesas que ficam na orla.

