5 restaurantes temáticos para visitar em Salvador ou pelo Brasil

Sempre falo sobre o quanto inovar é também descobrir mais do que (já) está aqui. Como afirmo no meu livro Entre Chaves: “Não é enxergando o que ninguém vê que fará o diferencial. É entendendo ângulos que ninguém pensou sobre aquilo que, no fundo, todo mundo viu”.

Inclusive, aqui e nas redes sociais, estou constantemente reforçando a minha paixão por sair dando uma de turista na minha cidade e ir descobrindo cantos, histórias, artes e sabores – o que não tenho feito desde o início de 2020 por cuidados óbvios. A questão é que temos sempre muito (muito!) ao nosso redor. Até a nossa casa pode trazer algo na vista que nunca antes vivenciamos ou pode nos mostrar novas maneiras de enxergar a vida se mudamos móveis de lugar. É sobre, primeiro, cuidar e valorizar. A rotina não mata quem tem o olhar curioso.

E, para provar ainda mais o quanto o nosso Brasil se mistura a mundos mágicos e inclui universos inteiros dentro de diferentes cidades, preparei uma lista especial com restaurantes e cafeterias temáticos para quem ama filmes, séries e cultura em geral.

É importante reforçar, porém, que a pandemia ainda não acabou – ainda que a maior parte desses espaços já esteja em funcionamento normal. Os cuidados devem ser prosseguidos e caso seja possível adquirir os sabores pelo Delivery ou Take Away, essas são as melhores opções no momento. Mas, ainda assim, as dicas ficam para que futuramente possam ser bem aproveitadas.

1. The House Food (em Belo Horizonte) | @thehouseoficial

Para quem quer um bar divertido, animado e cheio de decorações e referências a filmes, séries e jogos, o The House Food, localizado na simpática Savassi, em Belo Horizonte, pode ser uma ótima pedida. É um bom lugar para aquele happy hour com sua turma de amigos.

No The House você pode ter a experiência de tirar uma selfie enquanto está atravessando a plataforma 9 ¾ (da saga Harry Potter), ou tomar um belo café no inconfundível sofá laranja do Central Perk (da série Friends) e, quem sabe, até se sentar no trono de ferro (da série Game Of Thrones) para planejar sua semana. A decoração moderna e arrojada faz um trabalho elogiado ao tentar reproduzir elementos icônicos de séries e filmes de sucesso.

Além de Harry Potter, Friends e Game of Thrones, é possível encontrar pedacinhos de outros universos ficcionais, como o martelo de Thor. Fica o destaque para a inspiração na obra Alice no País das Maravilhas (com direito a uma toca do coelho no teto) e a área que tematiza a franquia de filmes 007. Simpsons, Pokémon, Aladdin, o Hobbit e Chaves também marcam presença. Encontre todos os easter eggs. Eles estão até nos banheiros.

No cardápio, além de uma carta de drinks com mais de 30 opções, também se pode encontrar entradas, petiscos, hambúrgueres, massas, carnes e outros pratos salgados e sobremesas. O Pizookie é um dos doces famosos: ele é um cookie em formato de pizza com uma generosa cobertura de sorvete.

Outra particularidade está na possibilidade de alugar cabines de jogos. O bar é equipado com televisões e videogames como Super Nitendo, e Play Station 4, o que permite que os clientes aluguem cabines e se divirtam com variados games.

➨ Endereço: Avenida do Contorno 5727, Savassi, Belo Horizonte Minas Gerais

➨ Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 18h às 00h30; domingos, das 12h às 16h e 18h às 22h.

➨ Preços: o cardápio oferece itens de preços variados. Entre eles, estão os hambúrgueres que variam entre R$ 32 e R$ 35. Para utilizar os videogames é necessário consumo mínimo. Consulte os garçons.

2. Empório Coisas de Minas (em Salvador) | @emporiocoisasdeminassalvador

Acaba de ser inaugurada em Salvador a primeira franquia do Empório Coisas de Minas. Agora podemos nos deliciar com as iguarias típicas da terra do pão de queijo e provar muitos outros sabores repletos de originalidade, porque o foco do local é a comida artesanal e os sabores cheios de inovações. Quer provar um gosto que nunca sentiu antes? Eis aqui a melhor pedida.

Lá, tomei o melhor capuccino da vida. Sério: ele vem com doce de leite. E a Empório ainda oferece os pãezinhos de queijo com recheios que você provavelmente nunca viu antes. Além disso, tem café gelado, bolo de uva e muitas possibilidades que conseguem misturar o tradicional com ideias super criativas no cardápio.

A marca, que está em vários cantos do Brasil, também está abrindo o Delivery e o Take Away para que possamos seguir saindo apenas em casos necessários. As opções vão desde milk-shakes e sobremesas (como churros e waffles) até salgados, bolos e afins. Tudo feito com um carinho e um cuidado que dá para sentir de longe.

E falando em carinho, o ambiente é todo aconchegante e comprova que não é só pelos pratos que podemos viajar direto para Minas ao entrar no espaço. O local tem uma decoração bem no estilo ‘casa de vó’, com toques vintages e aconchegantes, além de plaquinhas com frases, expressões típicas dos mineiros e muito mais.

➨ Endereço: Rua Dr. Osvaldo Ribeiro, 198, Loja 2, Edf. Mar à Vista, Ondina (Próximo as Gordinhas)

➨ Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 19h

➨ Preços principais entre R$ 4 e R$ 20.

3. Maratona Pub (em Goiânia) | @maratonapub

Com uma mistura de música, bons drinks e muitas referências à cultura pop, o Maratona é um pub temático localizado no Setor Bueno da capital de Goiás. O ambiente é simpático e amplo, com balcão, mesinhas de madeira e um palco para apresentações de bandas de Rock’n Roll. São os pôsteres, quadros, túneis e outros elementos que imprimem o tema em sua decoração.

Vale chamar a atenção para os detalhes como os quatro cachecóis coloridos pendurados no teto – em referência a Harry Potter –, e a sombrinha amarela e a faixa de intervenção, que faz referência ao seriado de comédia How I Meet Your Mother.

Mas o verdadeiro destaque está na carta de drinks. O bar não poupa criatividade ao utilizar copos, cores e texturas para os seus drinks temáticos. O drink Heisenberg, inspirado na série Breaking Bad, faz homenagem ao professor de química Walter White ao servir uma bebida azul turquesa em um tubo de ensaio.

O drink Elementar é servido em uma lâmpada, homenageia a inteligência do mais célebre detetive da literatura: Sherlock Holmes (que agora tem série própria, a Sherlock). Já o drink Morgan faz alusão ao serial killer da série Dexter ao trazer uma bebida de cor vermelho-sangue, cujo o copo está embrulhado em papel filme. E esses são só alguns exemplos possíveis de encontrar no espaço.

O cardápio do pub também oferece entradas, petiscos e sanduíches com nomes temáticos, e até mesmo trocadilhos divertidos, como o Sherlock Holmes, The Big Bang Quibe (abordando a série The Big Bang Teory) e La casa de Pastel (brincando com o nome da série La Casa de Papel).

➨ ATENÇÃO! Fechado por conta da pandemia. Com confirmação de retorno. Aguardar acompanhando as redes sociais.

➨ Endereço: Avenida Mutirão 2876, Setor Bueno, Goiânia – Goiás

➨ Horário de funcionamento: quarta, quinta e domingo, das 18h às 0h; e sexta e sábado das, 18h às 2h

➨ Preços: o cardápio oferece itens de preços variados, entre eles os drinks variam entre R$ 12 e R$ 32

4. Coffeetown Salvador (em Salvador) | @coffeetownsalvador

O melhor waffle com sorvete está nesse local.

Com inspiração americana, o Coffeetown já foi reconhecido por grandes veículos por conta dos sabores dos seus doces e um dos seus destaques são as diversas opções de espaços: desde o balcão compartilhado que serve como mesa até os cantos mais reservados.

Para baianos que querem se sentir como turistas dentro da própria cidade ou para os visitantes da terra do dendê que querem perceber a mistura da capital, o Coffeetown é uma cafeteria de rua e de inspiração americana. Lembrando bastante as cafeterias encontradas, por exemplo, em séries de televisão americana, a marca está presente em cinco estados brasileiros e chegou recentemente a Salvador.

Desde quando chegou na capital baiana, no ano passado, o local já fez barulho para o público. Talvez sendo a mais conhecida da lista, a cafeteria já foi indicada aqui pelo jornal CORREIO como uma das que tiveram os melhores ovos de páscoa de 2019. Mas, por não ter acumulado ainda muitos anos de existência na cidade, é possível que parte significativa do público não saiba da chegada da marca.

A decoração com diversas lâmpadas ‘caídas’ e uma linha industrial misturada com moderna e minimalista têm gerado cliques em diversos perfis do Instagram de clientes pela cidade. Com opções de assentos acolchoados e de mesas mais extensas, o espaço brinca com formatos de diversas ambiências vistas em filmes e séries, como é o caso do balcão industrial que serve como mesa (com aquela ‘cara de bar’).

Mas, apesar de seguir o estilo de cafeterias tradicionais por aí, o local vai muito além dos cafés e dos doces e salgados, trazendo também opções como um bufê mensal. Uma vez no mês e sempre aos sábados, o espaço promove o Boozy brunch, que acontece das 10h às 14h.

Inaugurada em janeiro de 2018, a loja na capital baiana também abriga uma confeitaria, padaria e uma mini loja de produtos selecionados. E uma dica especial é curtir muito o andar de cima: o melhor para uma boa leitura.

➨ Endereço: Av. Sete de Setembro, 1755 – Vitória

➨ Horário de funcionamento: das 12h às 22h (horário específico para tempos de pandemia). O ideal é continuar acompanhando as redes do local para estar ciente de possíveis alterações.

➨ Telefone: (71) 3565-1325

➨ O waffle com sorvete custa R$ 22 e pode servir bem para duas pessoas. No momento, o cliente pode também escolher livremente o que e o quanto irá comer, pagando um total fixo de R$ 59,90 por pessoa (para menores de 12 anos o valor fica por R$ 29,90 e para quem tem até 4 anos é gratuito). Outros preços devem ser consultados no local.

O local conta com Delivery e Take Away.

5. Café Sala Precisa (em Porto Alegre) | @cafesalaprecisa

Seja bem-vindo ao mundo bruxo! Sou apaixonada por Harry Potter e é óbvio que não iria faltar por aqui um lugar especial que fosse totalmente focado nele. A Sala Precisa é um espaço quase secreto em Hogwarts, a escola de bruxaria do mundo da saga literária e fílmica Harry Potter. A Sala somente pode ser encontrada por aqueles que tiverem uma real necessidade dela e, assim, é possível acessar o ambiente que vem equipado com tudo o que o bruxo precisar.

Mas, diferentemente da sala descrita nos livros da saga Harry Potter, esta está à fácil alcance, sempre no mesmo lugar. O Sala Precisa é um café temático que fica localizado na Cidade Baixa, bairro boêmio e descolado da capital gaúcha.

O espaço, que se inspira no universo de livros de fantasia escritos por J.K. Rowling está aberto desde janeiro de 2019 e instiga pelo seu charme, clima acolhedor e sua decoração encantadora. Tudo é pensado nos mínimos detalhes para fazer o visitante se transportar para o mundo mágico do universo de Harry Potter.

O café vai para além da Sala Precisa vista nos filmes e livros e traz diversos detalhes de todo o universo da saga. Malões, cartas saindo pela chaminé, xícaras voadoras, quadros, estantes equilibradas no teto, livros como luminárias e outras particularidades dão um toque de fascínio para o cenário.

A temática também invade o cardápio (que é um charme à parte com sua decoração em um material que lembra couro). Um dos exemplos é a presença da Ceva Amanteigada, em alusão à cerveja amanteigada, bebida queridinha dos personagens dos livros.

Outros itens também recebem nomes inspirados no tema, como as poções – que podem ser cafés, chás e outras bebidas – e os elixires, que são drinks coloridos e divertidos. Além das bebidas, o lugar também oferece opções de doces, salgados, sanduíches e outros pratos.

EXTRAS: Para quem quer mais cantos especiais para se deliciar enquanto aprecia o mundo bruxo, vale também conhecer o maravilhoso espaço @hectordragao e o @tocadabruxa, ambos em Gramado.

➨ Endereço: Rua Joaquim Nabuco 197, Cidade Baixa, Porto Alegre – Rio Grande do Sul

➨ Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 13h e 14h às 21h

➨ Preços: o cardápio oferece itens de preços variados. Entre eles, estão os chás que custam R$ 6; os cafés gelados variam, que ficam entre R$ 9 e R$ 14; e a Ceva Amanteigada (em suas versões: gelada ou quente, alcoólica ou não alcoólica), que é inspirada na cerveja da saga e custa R$ 16