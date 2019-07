5 sites que mapeiam espaços culturais e artistas baianos

Quem nunca quis conhecer um novo artista baiano e não soube por onde começar a busca? Quem nunca quis saber de todos os espaços culturais da própria cidade e não achou um compilado completo e confiável? Pois foi com o intuito de acabar com esses problemas que os sites de mapeamentos surgiram.

Indo das artes plásticas à capoeira, a Bahia é repleta das mais variadas expressões culturais e para organizar melhor os tantos artistas e ambientes da rica região, profissionais se uniram em plataformas digitais e fazem curadorias constantes para organizar, em listagens, essas pessoas e esses locais.

Aqui na coluna, já tivemos uma lista de sites para ler e conhecer novos autores da literatura baiana e é possível, dentro do compilado, acessar alguns sites repletos de mapeamentos curiosos. Mas, e quando se trata de músicos ou simplesmente de artistas visuais diversos? São outros temas assim que aparecem nos variados sites indicados abaixo, criados para que você encontre com maior facilidade os diferentes espaços culturais ou as pessoas artísticas que estão pela terra que vai além do axé.

Confira:

1. Mapa das Artes | @mapadasartesoficial

O Mapa das Artes é um veiculo de comunicação que, com foco nacional, trabalha na difusão das artes visuais. Fundado em 2002 e ainda atualizado diariamente, o projeto é composto por um site (www.mapadasartes.com.br) e um impresso bimestral, além das redes sociais.

Engana-se, porém, quem pensa que as notícias e os mapeamentos artísticos do Mapa das Artes ficam centrados apenas em poucos estados do país. De São Paulo e Rio de Janeiro à Bahia e Ceará, o projeto apresenta diferentes garimpos dos espaços artísticos de cada cidade selecionada pelo usuário.

São museus e centros culturais; galerias e escritórios de artes; espaços institucionais; e ateliês. Para selecionar o estado e a cidade, basta clicar nos três traços ao lado do título do site. Veja a parte específica de Salvador e confira todo o mapeamento de espaços culturais da capital clicando aqui.

Abaixo dos estados, é possível encontrar outras categorias do site, como notícias, eventos, salões, arquitetura e editoriais com indicações repletas de relatos. Em tais categorias, até informações sobre movimentos artísticos de fora do país são inclusas.

➨ Redes sociais: Facebook | Instagram.

➨ Semelhante: um site semelhante ao Mapa das Artes – que também conta com mapeamento de espaços pelo país e notícias diversas – é o Mapas Culturais.

2. Mapa Musical da Bahia

Criado em 2012 e com última atualização em 2016 (até então), o Mapa Musical da Bahia visa suprir uma lacuna de informações relacionadas aos artistas nada óbvios que produzem músicas no estado. É possível conhecer resumos biográficos de cada banda, cantor(a) ou musicista mapeado(a). Além dos detalhamentos, ainda dá para ouvir trechos dos trabalhos de cada artista e saber os seus contatos para solicitações em possíveis projetos.

Para ter acesso a cada resumo, basta clicar na aba Mapa Musical da Bahia e escolher a região do estado que gostaria de explorar. Do Baixo Sul à Vitória da Conquista, não faltam opções. Ao acessar um local, é possível visualizar os vencedores de cada seleção feita.

Para quem deseja pular direto para os ouvidos, basta clicar na aba Rádio e escolher entre os diversos gêneros disponibilizados. Afro, Axé e Blues se misturam ao Brega, ao Gospel e ao Hip-Hop, por exemplo. Optando por um estilo, é possível, com apenas um play, escolher e ouvir as músicas autorais dos artistas baianos.

No momento, as inscrições para novos encaixes no site estão encerradas, mas é possível entender melhor como participar da seleção clicando aqui.

3. Espaços Culturais da Bahia

Mais de 15 espaços culturais, sediados em 13 municípios baianos, tiveram seus dados organizados no site Espaços Culturais da Bahia. Nele, é possível clicar em cada um dos locais e conhecer o respectivo endereço, a galeria de fotos e um pouco sobre detalhes da estrutura e da história.

Além das apresentações dos espaços, o site ainda apresenta uma aba repleta de notícias atualizadas que apresentam eventos artísticos que estão para acontecer em Salvador e em outros cantos da Bahia. Outra aba específica de projetos e editais também pode ser visitada dentro do projeto.

Dos locais apresentados, cinco encontram-se em Salvador – Cine Teatro Solar Boa Vista, Espaço Xisto Bahia, Casa da Música de Itapuã, Centro de Cultura de Plataforma e Espaço Cultural Alagados – e 12 nos municípios de Alagoinhas, Feira de Santana, Guanambi, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Mutuípe, Porto Seguro, Santo Amaro, Valença e Vitória da Conquista. É possível saber mais sobre alguns dos locais também em outra lista desta coluna com 5 Espaços Culturais para Sair do Óbvio em Salvador.

➨ Semelhante: para quem deseja focar apenas nos museus soteropolitanos, uma listagem especial pode ser encontrada no site do Ipac.

4. Mapa Cultural de Camaçari

Plataforma colaborativa de mapeamento cultural de Camaçari, o site Mapa Cultural de Camaçari apresenta listas de projetos e espaços artísticos do município, além de organizar uma agenda cultural com shows musicais, espetáculos teatrais e de dança, festivais e outros eventos que estão para acontecer no local baiano.





Qualquer grupo ou instituição pode se cadastrar para ser encontrado nas abas de Agentes ou Espaços. As informações são disponibilizadas para todo Brasil, criando oportunidades para os artistas. A partir do cadastro, fica mais fácil participar dos editais de fomento às artes da prefeitura da região e também divulgar os próprios trabalhos.

Vale a pena o clique na aba Projetos, que apresenta diversos concursos artísticos ativos em Camaçari. É possível, ainda, fazer pesquisas de espaços ou artistas através dos filtros por linguagem (como Palestras e Artes Visuais) ou por idade no site.

5. Projeto Volta ao Mundo – Guia da Capoeira de Salvador

O Projeto Volta ao Mundo – Guia da Capoeira de Salvador viabiliza a difusão da capoeiragem, que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Com um mapeamento extenso dos diversos grupos de capoeira soteropolitanos, o objetivo do site é disseminar pelo país o conhecimento sobre o universo da expressão cultural, de forma democrática e acessível.





A Bahia é considerada no mundo como uma referência em capoeira. Pesquisadores e capoeiristas de toda parte vêm à Bahia em busca de informações, uma vez que foi na terra do dendê que se iniciou o processo. Em 2008, inclusive, ela foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial e trouxe à tona novos desafios simbólicos.

É por tal importância histórica que o site ganha destaque. Nele, ao clicar na aba Grupos de Capoeira, basta selecionar uma imagem para conhecer uma das equipes de capoeiragem da capital baiana. Todos os textos com apresentações dos grupos estão escritos em português, mas ganham, logo abaixo, tradução para inglês.

É possível assistir a um vídeo de apresentação de cada um dos grupos e ainda acessar informações como endereço e contatos (dos telefones aos e-mails). Até um mapa digital está incluso dentro de cada apresentação, com o intuito de mostrar o exato ponto fixo do respectivo endereço.